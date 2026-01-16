Ir al contenido
Una vacuna para prevenir el cáncer de colon muestra resultados prometedores

La inmunización preventiva Nous-209 funciona en un primer ensayo con pacientes que tienen 17 veces más riesgo de sufrir tumores que la población general

Vacuna prevenir el cáncer de colon
Nuño Domínguez
Nuño Domínguez
Eduardo Vilar-Sánchez lleva más de 10 años persiguiendo un objetivo que parecía muy lejano, pero que ahora ve un poco más cerca: conseguir una vacuna preventiva contra el cáncer.

Este viernes, el médico e investigador lidera un estudio que presenta los primeros resultados prometedores de una vacuna contra el cáncer de colon en un reducido grupo de pacientes que sufren una enfermedad rara que les hace 17 veces más propensos a esta enfermedad que la población general. Los resultados del ensayo muestran que las lesiones precancerosas no habían crecido un año después de haber recibido el tratamiento y, lo que es más importante, no habían aparecido lesiones nuevas.

Es un primer indicio de que la vacuna, Nous-209, puede ayudar a “prevenir el cáncer antes de que aparezca”, según informa este miércoles en una nota el Centro de Cáncer MD Anderson de Houston, en Estados Unidos, donde trabaja Vilar Sánchez.

“Es un paso inicial para el campo, pero demostramos que el desarrollo de vacunas preventivas contra el cáncer son factibles”, explica a EL PAÍS el médico madrileño, de 46 años.

El ensayo se centra en una población muy reducida y especial: los enfermos con síndrome de Lynch. Esta dolencia genética hereditaria afecta a una de cada 270 personas aproximadamente, y multiplica su riesgo de desarrollar cáncer de colon recurrente a lo largo de su vida.

En el ensayo participaron 45 pacientes con este síndrome que, por ahora, no habían desarrollado cáncer de colon, pero sí lesiones posiblemente precancerosas conocidas como pólipos. La vacuna Nous-209 consiste en un adenovirus de mono desactivado que transporta 209 antígenos (proteínas) que se presentan de manera recurrente en tumores de colon, estómago y endometrio. En teoría, esta inmunización ayuda al sistema inmunitario a reconocer las células cancerosas.

La vacuna fue bien tolerada, sin efectos secundarios graves relacionados con el tratamiento. Todos los participantes desarrollaron respuestas inmunitarias intensas de linfocitos T capaces de reconocer y atacar dianas relacionadas con el cáncer, y estas respuestas aumentaron aún más con la re-administración anual. En pruebas de laboratorio, los linfocitos T inducidos por la vacuna fueron capaces de eliminar células tumorales y mostraron signos de memoria inmunitaria duradera. Un año después del tratamiento, los investigadores observaron menos lesiones precancerosas y ningún pólipo avanzado nuevo en el 85% de los participantes, lo que aporta “evidencia temprana de que NOUS-209 podría ayudar a detener el cáncer antes de que se desarrolle”. Los resultados se publican en Nature Medicine.

Esta vacuna u otras similares podrían ser aplicables a la población general. Los tumores que desarrollan estos pacientes se caracterizan por tener dos lesiones en su ADN conocidas como deficiencia en la reparación de errores de apareamiento e inestabilidad de microsatélites. Este mismo tipo de lesiones aparecen en el 15% de tumores de colon, el 20% de los de endometrio y el 5% de los de vejiga y estómago.

Vilar-Sánchez comenta las implicaciones de los resultados. “Evidentemente, la aplicabilidad directa es hacia la población con síndrome de Lynch, que es relativamente grande, pues supone el 3% de todos los tumores de colon [hay un millón de pacientes con el síndrome solo en Estados Unidos]. En el futuro, sí sería aplicable también para la prevención de esos cánceres en población normal. Ahora lo que hay que hacer es identificar cuáles son los grupos de riesgo y ahí es donde viene el truco, porque el desarrollo de vacunas preventivas tiene que ir codo con codo con el desarrollo de estrategias de identificación de riesgo. Lo relevante es que damos un primer paso importante para todo un campo”, destaca.

La vacuna ha sido desarrollada por la farmacéutica suiza Nouscom. La empresa y el equipo médico de Estados Unidos ya preparan ensayos clínicos más grandes en los que se empezará a comparar la efectividad de la inmunización en ensayos con grupos de control randomizados para aclarar la efectividad real del tratamiento.

Sobre la firma

Nuño Domínguez
Nuño Domínguez
Nuño Domínguez - twitter
Nuño Domínguez es cofundador de Materia, la sección de Ciencia de EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo Científico por la Universidad de Boston (EE UU). Antes de EL PAÍS trabajó en medios como Público, El Mundo, La Voz de Galicia o la Agencia Efe.
Eduardo Vilar Sanchez

“No habrá una vacuna contra el cáncer, sino una para cada tumor”

Nuño Domínguez
Durotaxis cáncer metastásico

Durotaxis: descubierta una nueva diana terapéutica contra el cáncer metastásico

Nuño Domínguez

