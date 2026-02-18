El juez deja en libertad al exconcejal Rafael Pineda y los otros cuatro detenidos en Sevilla por la venta irregular de una parcela

La jueza Pilar Ordóñez ha dejado en libertad con cargos este miércoles a los cinco detenidos este martes en Sevilla por la venta irregular de una parcela municipal de 10.000 metros cuadrados, entre ellos el exconcejal socialista Rafael Pineda y su esposa. Los cinco detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuatro en Sevilla y uno en Málaga, se han acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante la magistrada. Todos ellos están investigados por tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Tras pasar la noche en los calabozos de la Comandancia del Instituto armado en Montequinto, la titular del Juzgado de Instrucción 10 ha dejado en libertad a los arrestados con medidas cautelares civiles, para así asegurar sus posibles responsabilidades derivadas del caso. Los cinco acusados, entre ellos un exempleado de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa), no podrán disponer de sus propiedades ni de su contenido, ni tampoco de los inmuebles a nombre de sus sociedades, además del bloqueo y embargo de los saldos de sus cuentas bancarias.

La operación urbanística sobre la que se centran las pesquisas policiales es una parcela de Emvisesa que se enajenó y fue comprada por una sociedad de la esposa de Pineda por 1,7 millones para luego venderse por 3,9 millones menos de cinco meses después. Cuando la investigación policial salió a la luz el pasado septiembre, Pineda dimitió como jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Antes, Pineda fue concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Sevilla y gerente de la empresa Lipasam, en 2007, durante la alcaldía del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín.

Al terminar las declaraciones en los juzgados, el abogado de Pineda, Alberto Castejón, se mostró “muy sorprendido” de que la UCO detuviera ayer a los cinco acusados, ya que todos estaban personados desde hacía más de seis meses en las diligencias judiciales. “En dichas diligencias la Unidad Central Operativa no ha aportado en el día de hoy absolutamente nada nuevo que no conociésemos hace ya más de cinco meses. Es la única sorpresa nuestra”, ha resaltado el letrado, informa Efe. “En cualquier caso estudiaré muy bien lo último que han aportado, que no es novedoso ni sorprendente”, sino que redunda en las pesquisas iniciales, incidió el abogado, que ha avanzado que Pineda declarará más adelante cuando estudie las acusaciones de los agentes de la Guardia Civil.

El Consistorio sevillano investigó hace tres meses el caso de manera interna y suspendió de empleo al trabajador de Emvisesa señalado por los agentes por participar presuntamente en el proceso para declarar desierta la venta de la parcela y que cobró más de 78.000 euros, según el informe de la Guardia Civil incorporado a la causa.

Los investigadores señalan que la parcela, ubicada en el barrio sevillano de Pino Montano, se quedó “numerosos años desierta” durante la época del exalcalde Juan Espadas (PSOE). El Ayuntamiento intentó arrendarla desde 2017, pero resultó difícil porque el precio era “alto”, según el actual concejal sevillano de Urbanismo, Juan de la Rosa (PP). El Consistorio de José Luis Sanz vio que la parcela suponía un “lastre” e hizo una tasación para venderla que “bajaba” el precio. “Nos dan una tasación de 1,8 millones y estos inquilinos que la compran [la empresa de la esposa de Pineda] la venden cinco meses después por casi cuatro millones de euros, que es lo sospechoso”, afirmó el concejal De la Rosa.

La sociedad de la esposa de Pineda, Higueron Real State, firmó un contrato de larga duración en febrero de 2017 con Emvisesa antes de comprarla. “Ese es sin duda el origen de esa parcela secuestrada y blindada por el Partido Socialista en estos años. Ese contrato marca toda la evolución posterior que supone un lastre para los posteriores intentos de venta y causa de forma inequívoca un perjuicio a Emvisesa”, ha dicho el edil popular este miércoles.