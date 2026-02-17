Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
Corrupción urbanística

Cinco detenidos, entre ellos un exedil socialista de Sevilla, por irregularidades en la venta de una parcela municipal

La Guardia Civil arresta a Rafael Pineda y su esposa, entre otros, tras investigar la operación urbanística

La Audiencia Provincial de Sevilla, en una imagen de archivo.Joaquin Corchero (EuropaPress)
Juana Viúdez
Juana Viúdez
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La Guardia Civil ha detenido este martes en Sevilla a cinco personas, entre ellas el exedil socialista Rafael Pineda y su esposa, por su implicación en una causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la venta de una parcela municipal de 10.000 metros cuadrados, según fuentes de la investigación. El expediente urbanístico comenzó en 2017, cuando era alcalde de la capital el socialista Juan Espadas.

El caso está en manos del juzgado número 10 de Sevilla. Entre los investigados también se encuentra el alcalde de Gines, Romualdo Garrido (PSOE), según fuentes conocedoras de las pesquisas que no han precisado los motivos.

Esta investigación policial, en manos de la Unidad Central Operativa (UCO), hizo que Rafael Pineda dimitiera el pasado septiembre como jefe de gabinete del delegado de Gobierno en Andalucía, un puesto que ocupó después de haber sido concejal de medioambiente en el Ayuntamiento de Sevilla en 2007 y gerente de la empresa Lipassam, dedicada a la limpieza pública, cuando era alcalde el socialista Alfredo Sánchez Montesirín.

La operación urbanística que investiga la Guardia Civil es la enajenación de la parcela de El Higuerón, situada en Pino Montano Norte, un barrio residencial de la capital situado al norte de la autovía de circunvalación SE-30 y que era propiedad de la empresa municipal de la vivienda Emvisesa. El terreno está destinado a la prestación de servicios, como comercio, administración y ocio.

El pasado noviembre, el Ayuntamiento de Sevilla abrió una investigación interna y suspendió de empleo a un trabajador de la empresa municipal de la vivienda tras tener acceso a un informe de la UCO sobre este caso en el que se indicaba que el empleado formaba parte, presuntamente, de un proceso para declarar desierta la venta de esta parcela y que había recibido “más de 78.000 euros” en su condición de personal responsable de esta empresa municipal". La empresa municipal conoció su implicación tras personarse en la investigación judicial y tener acceso al sumario de la causa.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve.]

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Luz de lectura para el cuello con tres modos de temperatura de color. COMPRA POR 15,19€
escaparate
Finish Powerball Quantum, 90 pastillas para el lavavajillas. COMPRA POR 19,22€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar con más de 37.000 valoraciones. COMPRA POR 10,99€
escaparate
Cargador USB tipo C con carga rápida gracias a su potencia de 45 W. COMPRA POR 13,29€  
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_