Cinco detenidos, entre ellos un exedil socialista de Sevilla, por irregularidades en la venta de una parcela municipal

La Guardia Civil ha detenido este martes en Sevilla a cinco personas, entre ellas el exedil socialista Rafael Pineda y su esposa, por su implicación en una causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la venta de una parcela municipal de 10.000 metros cuadrados, según fuentes de la investigación. El expediente urbanístico comenzó en 2017, cuando era alcalde de la capital el socialista Juan Espadas.

El caso está en manos del juzgado número 10 de Sevilla. Entre los investigados también se encuentra el alcalde de Gines, Romualdo Garrido (PSOE), según fuentes conocedoras de las pesquisas que no han precisado los motivos.

Esta investigación policial, en manos de la Unidad Central Operativa (UCO), hizo que Rafael Pineda dimitiera el pasado septiembre como jefe de gabinete del delegado de Gobierno en Andalucía, un puesto que ocupó después de haber sido concejal de medioambiente en el Ayuntamiento de Sevilla en 2007 y gerente de la empresa Lipassam, dedicada a la limpieza pública, cuando era alcalde el socialista Alfredo Sánchez Montesirín.

La operación urbanística que investiga la Guardia Civil es la enajenación de la parcela de El Higuerón, situada en Pino Montano Norte, un barrio residencial de la capital situado al norte de la autovía de circunvalación SE-30 y que era propiedad de la empresa municipal de la vivienda Emvisesa. El terreno está destinado a la prestación de servicios, como comercio, administración y ocio.

El pasado noviembre, el Ayuntamiento de Sevilla abrió una investigación interna y suspendió de empleo a un trabajador de la empresa municipal de la vivienda tras tener acceso a un informe de la UCO sobre este caso en el que se indicaba que el empleado formaba parte, presuntamente, de un proceso para declarar desierta la venta de esta parcela y que había recibido “más de 78.000 euros” en su condición de personal responsable de esta empresa municipal". La empresa municipal conoció su implicación tras personarse en la investigación judicial y tener acceso al sumario de la causa.

