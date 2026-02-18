Muere una mujer al ser arrastrado su coche por el agua en un pueblo de Badajoz

Una mujer de 69 años ha fallecido este miércoles después de que el vehículo que conducía fuese arrastrado por la corriente en el badén del río Zújar, a su paso por la localidad de Campanario (Badajoz). El suceso se ha producido en torno a la una de la tarde en la carretera EX-115, a la altura del punto kilométrico 25,800, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar qué provocó la salida de vía del vehículo. Fuentes cercanas a la investigación señalan que todo apunta a que el siniestro se debió a una salida de vía aunque las pesquisas tendrán también que precisar los motivos de esa salida. La zona donde se produjo el accidente es un paso tipo badén que atraviesa el cauce del río, un punto que puede resultar peligroso en momentos de crecida o cuando el firme está mojado.

La conductora, que viajaba sola, logró salir del interior del coche tras el accidente, pero fue arrastrada por el agua y ha sido localizada unos metros más allá del lugar en el que quedó el vehículo. Aún estaba con vida cuando fue atendida por los servicios de emergencia, aunque presentaba un estado muy grave.

El coche se salió de la vía en una zona de badén próxima al cauce del río, un punto especialmente delicado cuando aumenta el nivel del agua. Tras abandonar la calzada, el vehículo se precipitó al río Zújar y fue arrastrado varios metros por la corriente.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, un equipo del Punto de Atención Continuada (PAC) de la localidad, agentes de la Guardia Civil, bomberos del parque de Don Benito, así como efectivos de Cruz Roja y personal de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Los sanitarios practicaron maniobras de reanimación durante varios minutos, pero finalmente no pudieron salvar su vida y confirmaron el fallecimiento en el lugar de los hechos. Las primeras hipótesis apuntan a que pudo sufrir hipotermia o algún tipo de shock como consecuencia de la caída al agua y la exposición a las bajas temperaturas, si bien será la autopsia la que determine con exactitud la causa de la muerte.