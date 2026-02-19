La alcaldesa de Alcalá de Henares se niega a cesar al comisario jefe de la Policía local, denunciado por dos mujeres por violencia de género

Luis Antonio Moreno ha sido denunciado anteriormente por acoso sexual y laboral, por hechos que ocurrieron cuando trabajaba en Torrejón de Ardoz, pero el Ayuntamiento alcalaíno dice que no tomará medidas “hasta que no haya una sentencia judicial firme”

Dos mujeres han denunciado al actual comisario de la Policía Municipal de Alcalá de Henares, Luis Antonio Moreno, por violencia doméstica y de género y por maltrato familiar. La noticia ha causado revuelo en el municipio, pero no ha sido del todo una sorpresa. Sobre él ―descrito por personas de su entorno como un hombre “fanfarrón” y “persecutor”, en lo personal y lo laboral― pesaba desde verano de 2025 una acusación por supuesto acoso laboral y sexual, vejaciones, calumnias e injurias ocurrido durante su estancia como comisario en Torrejón de Ardoz. Tanto la oposición en el ayuntamiento como los sindicatos, entonces, pidieron explicaciones a la alcaldesa Judith Piquet (PP) y el cese de Moreno, pero la respuesta fue que no había nada que hacer porque los hechos ocurrieron en una administración ajena. Ahora, tras conocerse que el caso ha escalado a denuncia formal, el consistorio se mantiene firme en que no tomará ninguna medida y dejará a Moreno en el puesto “hasta que no haya una sentencia judicial firme”.

La presencia de Moreno en el municipio siempre ha causado discordia. Su nombramiento en junio de 2024 estuvo rodeado de quejas y de polémica. Llegó tras varios años ocupando el mismo puesto de comisario jefe de la Policía Local, pero en Torrejón de Ardoz, donde no contaba con la mejor opinión de parte de su plantilla, según ha podido confirmar este diario con fuentes de ese cuerpo. Además, su nombre comenzó a sonar a principios de ese año, en un momento especialmente delicado en el municipio, después de que el PP madrileño filtrara un documento policial confidencial con el que trataban de vincular la presencia de migrantes recién llegados a Alcalá de Henares desde Canarias con una agresión sexual denunciada en el municipio. Piquet comenzó a ser acusada de filtradora y, aunque ella siempre sostuvo que no tenía nada que ver, la Audiencia Provincial de Madrid finalmente decidió iniciar una investigación que ha terminado con la alcaldesa imputada y con Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño y quien publicó el citado documento a través de sus redes sociales, llamado recientemente a declarar como testigo del caso.

Hasta ese momento, el cargo de comisario de la Policía Municipal lo ocupaba Rubén Jiménez, quien fue apartado de su puesto poco después del escándalo de la filtración. Según varias fuentes consultadas por EL PAÍS, Jiménez “hacía un buen trabajo” en el municipio y no existían grandes contradicciones entre él y el personal policial. El rumor que se extendió por aquel entonces fue que Jiménez fue reemplazado porque había encarado a la alcaldesa por la filtración del documento, aunque un portavoz del consistorio alcalaíno niega estos hechos.

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet. AYUUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENAR (AYUUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENAR)

Como el puesto de comisario jefe puede ser designado “a dedo” en caso de que la administración lo decida ―el procedimiento ordinario para acceder a la plaza es a través de una oposición como cualquier otro funcionario―, Moreno terminó siendo elegido a pesar del descontento que generaba la decisión. Durante su estancia en Alcalá de Henares ha replicado varios de los problemas que denunciaban los policías de Torrejón. “Hay quejas constantes entre la plantilla”, asegura David Alonso, policía municipal y secretario general de la sección sindical de CPPM en Alcalá, que pone de ejemplo cómo el actual comisario se salta los procedimientos para designar plazas a su gusto y toma otro tipo de decisiones arbitrarias por encima de la normativa.

Pero el gran escándalo llegó en agosto de 2025, cuando se conoció que Moreno había sido citado a un acto de conciliación en los Juzgados de Alcalá de Henares, después de que una agente de Torrejón de Ardoz y antigua pareja sentimental del comisario durante su período en aquel municipio vecino lo acusara de acoso sexual y laboral, injurias, calumnias y vejaciones. Según informaciones publicadas en el diario El Mundo en esas fechas, la denuncia recogía que Moreno había lanzado comentarios en público como “me acuesto con ella”, “me la follo” y “es mi amante”, causándole graves daños al “honor y dignidad” de la mujer, tanto en su entorno íntimo como laboral. Moreno no llegó a presentarse en el acto de conciliación ―necesario antes de interponer una querella por los delitos de injurias o calumnias―, sino que en su lugar envió a su abogado para que negara los hechos y eliminara cualquier posibilidad de acuerdo.

El PSOE municipal pidió “explicaciones urgentes” a la alcaldesa tras conocer estos hechos y que aclarara si había denuncias similares contra Moreno en Alcalá de Henares, pero el ayuntamiento respondió que el asunto no tenía nada que ver con el municipio y que lo razonable sería “actuar con prudencia”. Los sindicatos también reclamaron a Piquet en una carta que dijera si se había abierto algún expediente informativo o disciplinario sobre el comisario por estos hechos. “No tuvimos ningún tipo de respuesta”, denuncia Raul García, Secretario General de UGT en el municipio.

El caso contra Moreno ha escalado ahora hasta una denuncia, interpuesta frente a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), por violencia doméstica y de género y por maltrato familiar. Las denunciantes son, por un lado, la expareja de Moreno, que antes lo había acusado por acoso sexual y laboral y, por el otro, una empleada del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. El juez del Juzgado número 1 de Violencia sobre la Mujer en Torrejón ya ha citado a Moreno como investigado en el caso. A Javier Rodríguez, portavoz del PSOE en Alcalá de Henares, le parece “llamativo” que la nueva denuncia hable de delitos de violencia doméstica y maltrato familiar porque “implica convivencia continuada y la presencia de menores”, además del de violencia de género, que “cuadra con la información que se tiene hasta el momento”.

El PSOE ha preguntado a la alcaldesa en el pleno de este martes si cesará a Moreno ahora que se conoce que está siendo investigado, pero Piquet ha vuelto a reafirmarse en que no tomarán ninguna medida porque la noticia no tiene “nada que ver con la gestión en esta ciudad”. Sin embargo, la alcaldesa ha dicho también que el caso del comisario de Alcalá “no ha venido a aportar nada nuevo”, unas palabras que para Rodríguez confirman que el consistorio conocía desde hace mucho la denuncia contra Moreno y aun así no ha actuado. “Es una vergüenza”, dice Rodríguez, “no es una denuncia, es una investigación judicial y lo sabe la alcaldesa Judith Piquet y lo sabe la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y debería saberlo el señor [Alberto] Núñez Feijóo, que, en lugar de tanto tuit y tanta gresca en el Congreso de los Diputados, debería limpiar primero su casa”.

Más Madrid en Alcalá ha pedido “protección para las víctimas” y el cese de Moreno. “Es llamativo que, mientras el PP exige responsabilidades por el ya dimitido DAO de la Policía Nacional, no actúe de la misma forma en el Ayuntamiento que gobierna. Esta legislatura empieza a acumular una preocupante sucesión de procedimientos judiciales que afectan a cargos vinculados al actual Gobierno local PP-Vox, empezando por la propia alcaldesa”, añaden desde el partido.

Las secciones sindicales de CPPM, UGT y CGT se han unido para lanzar un comunicado en el que piden el cese de Moreno “con el fin de garantizar la estabilidad del servicio y mantener la confianza tanto de la plantilla como de la ciudadanía”. Para la oposición y para los sindicatos, la respuesta está clara: si se nombró al comisario a dedo, a dedo se podrá cesar.