El sarampión ya circula por Madrid: la Comunidad detecta transmisión comunitaria del virus y aumenta la vigilancia

España empieza a adaptarse a una nueva realidad que, en la práctica, supone dar un paso atrás de más de una década: convivir otra vez con el sarampión. La Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró a finales de enero el estatus de país libre de la enfermedad, un hito que se había alcanzado en 2017 al erradicar la circulación autóctona del virus. La decisión ha sido tomada por las evidencias que se acumulan sobre el terreno. En Alicante, al menos 30 personas han contraído el virus, el más contagioso de los que afectan al ser humano, en un brote originado en dos empresas que comparten edificio. Y, en un salto cualitativo hacia la nueva normalidad, la Comunidad de Madrid ya reconoce en su último Boletín Epidemiológico que existe “circulación comunitaria del virus” en la región, por lo que ha dado instrucciones a los centros sanitarios para que refuercen la vigilancia.

Solo en las seis primeras semanas de este año, Madrid ha confirmado 24 diagnósticos de sarampión, cuatro veces más que en todo 2025. “El domicilio de los casos y su atención sanitaria se distribuye por diferentes zonas geográficas de la Comunidad. Esta situación indica que hay cierta circulación comunitaria del virus en nuestra población, ya que en la mayoría de los casos no hay antecedente de viaje previo fuera de la Comunidad”, recoge el Boletín Epidemiológico.

Seis afectados han tenido que ser hospitalizados, cuatro de ellos “debido a la afectación respiratoria” (la más grave y frecuente es la neumonía). De los pacientes, 13 son mujeres y 11 hombres. La gran mayoría son adultos, aunque hay tres niños (10 meses, nueve y doce años). El 54% de los positivos son nacidos en España y el resto en Venezuela (cuatro), Perú (tres), Ecuador (dos), Honduras y Bangladesh (uno cada uno).

De los 21 casos sobre los que dispone esta información, 16 no estaban vacunados (el 71%), mientras que uno de ellos lo estaba de forma deficiente al haber recibido una sola dosis hace 11 años (la pauta indicada es de dos inyecciones). Los otros cuatro sí habían completado la vacunación. Que una persona correctamente inmunizada contraiga la infección es algo muy poco frecuente, aunque cuando ocurre se desarrolla un cuadro benigno, llamado “sarampión modificado”, que cursa “sin clínica respiratoria y con un leve exantema”, según el Boletín.

“Hemos pasado de tener algunos brotes destacados, como los que hubo el año pasado en el País Vasco y Extremadura, a que el virus haya empezado a circular de forma comunitaria. Es un salto importante y un nuevo escenario al que deberán enfrentarse los sistemas sanitarios. Lo bueno que podemos decir es que España sigue teniendo coberturas elevadas y menos casos que la mayoría de los países de nuestro entorno”, resume Gregorio Montes Salas, secretario general de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS).

Isabel Jimeno Sanz es responsable del Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y ejerce en el Centro de Salud Isla de Oza de la Capital. “El regreso de la enfermedad es un reto para todos. Para la sociedad, porque las familias ya no están acostumbradas a manejar casos de sarampión. Y para el sistema sanitario, porque la mayoría de médicos jóvenes no ha visto nunca un caso. Es necesario reforzar la formación. Ahora mismo, en Madrid estamos impartiendo sesiones en los centros sanitarios insistiendo en la sintomatología, la importancia del diagnóstico rápido, la toma de muestras…”, afirma.

Revisar el estado vacunal de los pacientes para “hacer captación activa de las personas sin inmunizar” es otro objetivo, añade Jimeno. Un portavoz de la Comunidad de Madrid explica que las recomendaciones incluyen “la captación activa de los niños que no hayan recibido la segunda dosis”, de “todo el personal en el entorno sanitario”, “personas nacidas en España a partir de 1978, sin historia de vacunación”, los nacidos fuera de España “si no hay constancia documental” de las dos dosis y viajeros a “países con un elevado número de casos”.

La Consejería de Sanidad ha remitido a los médicos de la región un documento, titulado Medidas para reforzar la vigilancia epidemiológica del sarampión en la Comunidad de Madrid en el que insta a los facultativos a estar especialmente vigilantes. “En esta situación de aumento de casos sin poder identificar cadenas de transmisión, se recomienda mantener una alta sospecha de sarampión ante un cuadro exantemático febril, sobre todo en los grupos de población más susceptibles”, recoge el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Según el Plan de eliminación del sarampión y la rubeola pactado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, estos grupos susceptibles —además de los pacientes inmunodeprimidos por otras patologías— son las personas nacidas después de 1978 que no tengan acreditado haber sido vacunadas o haber pasado la enfermedad y también los niños que aún no han recibido las dos dosis. “En las personas nacidas antes de 1978″, por otra parte, “se asume que han padecido el sarampión” y están inmunizadas de por vida, recoge el plan.

Los más vulnerables son los menores de 12 meses, ya que la primera dosis de la triple vírica —que inmuniza frente al sarampión, la rubeola y las paperas— no se administra hasta esta edad, mientras que el segundo pinchazo es a los tres o cuatro años (varía según la comunidad autónoma). Ante el aumento de casos, sin embargo, Andalucía ha decidido ahora adelantar a los dos años la segunda dosis, un paso que está en el centro de un debate entre los expertos y que podrían dar más comunidades.

El regreso del sarampión a España ha sido como una entrega por capítulos. A pesar de que la población en su conjunto cuenta con una buena inmunidad, esta ha descendido en los últimos años. Una razón ha sido la caída en las coberturas infantiles, especialmente con la segunda dosis. Según datos del Ministerio de Sanidad de 2024, solo tres comunidades —Andalucía, Castilla-La Mancha y Navarra— lograron ese año cumplir el objetivo de inmunizar al 95% de los niños con las dos dosis. Este es el porcentaje de personas que es necesario que estén inmunizadas en una población para que el efecto rebaño surta efecto y el virus del sarampión no pueda circular.

Otro motivo ha sido la llegada de población —casi cinco millones desde 2022— procedente de países que en su mayoría cuentan con coberturas vacunales inferiores. Y, por último, España ya tenía una bolsa de población no protegida —de 1,4 millones de personas, según el Plan de Erradicación del sarampión—, en su gran mayoría nacidas en los años 70 del pasado siglo. “Son personas que no pasaron la enfermedad ni fueron vacunadas. O, si lo fueron, recibieron solo una dosis y cuentan con una inmunidad menor”, cuenta Montes Salas.

A todo lo anterior, en los últimos tres años se ha sumado una intensa circulación del virus del sarampión en muchos países de nuestro entorno. Esto se ha traducido en un constante goteo de casos importados que han ido dando lugar a brotes cada vez más frecuentes y grandes hasta llegar a la situación actual. Los primeros brotes tras la pandemia se produjeron en 2024, en un cambio de tendencia que ya no se ha frenado. El año pasado, por ejemplo, fueron diagnosticados 397 casos en España, casi el doble que el anterior.

Madrid y Alicante concentran la mayoría de los diagnósticos registrados en España en lo que va de año, según el último Boletín Epidemiológico Semanal del Instituto de Salud Carlos III. El documento recoge 60 casos en total, aunque este recuento siempre adolece de retrasos en las notificaciones recibidas desde las comunidades, por lo que la cifra real es mayor. Canarias es en estos momentos el tercer foco del país, con 12 casos en investigación.

En Europa, ocho personas han muerto de sarampión en los últimos 12 meses, según el Centro Europeo para el Control de Enfermedades. Cuatro de ellas lo han hecho en Francia, tres en Rumanía y una en Países Bajos.