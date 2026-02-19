Defensa niega que esté adquiriendo tecnología israelí a través de terceros

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha negado este jueves en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional que su departamento esté adquiriendo tecnología israelí a través de terceros. “De ninguna manera se va a adquirir ningún producto o tecnología que tenga origen o destino en Israel”, ha asegurado la número dos del Ministerio de Defensa en el Congreso.

Valcarce ha salido así al paso de las dudas planteadas por la posible adquisición del misil contracarro MELLS (Sistema de Misiles Guiados Europeos Multipropósito) de la empresa EuroSpike GmbH, propiedad de las firmas alemanas Rheinmetall y Diehl (40% cada una) y la israelí Rafael (20%). Este contrato vendría a sustituir a la compra de 1.680 misiles Spike LR2 y 168 puestos de tiro fabricados por Rafael, por un importe de 287,5 millones de euros, para dotar al Ejército de Tierra y la Infantería de Marina que Defensa canceló en aplicación del plan de desconexión tecnológica con Israel.

El pasado día 11, la propia secretaria de Estado explicó en el Senado que el 3 de febrero la compañía Pap Tecnos, filial española de la israelí Rafael, “presentó una propuesta para la sustitución del misil israelí Spike LR2 mediante la adquisición del misil MELLS, sistema de misil europeo multipropósito, fabricado por la empresa checa CSG, empresa matriz de la fábrica de municiones de Granada”. Valcarce aseguró que “el MELLS es un desarrollo europeo del misil Spike, pero cuyos componentes no tienen origen israelí. Se trata de un sistema compatible con los que ya se encuentran en servicio en el Ejército de Tierra e Infantería de Marina, tanto desde el punto de vista operativo como logístico”, añadió. Según la secretaria de Estado, “esta alternativa permite que se mantenga el número de empresas nacionales que participan en el programa y se garantiza autonomía estratégica durante el ciclo de vida del sistema, en cuanto a todas las tareas de sostenimiento”.

Tras cancelar la compra de los Spike LR2, Defensa evaluó varias alternativas, entre otras el misil estadounidense Javelin, pero finalmente se ha inclinado por la versión europea del Spike israelí por su compatibilidad con el Spike LR (Largo Alcance), que ya está en servicio en las Fuerzas Armadas españolas y en cuya fabricación ha participado también la industria nacional. La decisión definitiva aún no se ha tomado, pero “esta alternativa está siendo estudiada por la oficina de programa”, según Valcarce.

Aunque la producción vaya a correr a cargo de la empresa checa CSG, propietaria de la fábrica de municiones de Granada, el misil MELLS es una versión europeizada del Spike LR2 de Rafael, en cuya tecnología se basa, según fuentes del sector. De hecho, la oferta ha sido presentada por la filial de Rafael, que era la adjudicataria del contrato cancelado y que espera beneficiarse también de este. Por eso, el senador del PP José Antonio Monago ha asegurado que “decir que no se compra a Israel y comprar a Israel a través de terceros es como soplar y sorber” y se ha preguntado si el Gobierno ha evitado un contrato directo para acabar comprando lo mismo a través de intermediarios.

La secretaria de Estado aseguró en el Senado que “el objetivo estratégico [del plan de desconexión con Israel] es claro y explícito: alcanzar el 0% de dependencia tecnológica sustituyendo de manera ordenada y progresiva cualquier componente, sistema o tecnología que pudiera existir en determinados ámbitos muy restringidos”. Los adjetivos ordenada y progresiva ya indican que la desconexión no se hará de manera drástica y súbita.

Un paso en esa dirección es la presentación, el pasado 5 de febrero, de la propuesta del nuevo SILAM (Sistema de Lanzacohetes Múltiple), por parte de la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por las compañías Rheinmetall y Escribano. “Esta alternativa cuenta con el desarrollo y producción de los sistemas de control de fuegos, los lanzadores, vehículos de puesto de mando, vehículos de municionamiento y vehículos de reconocimiento, así como el desarrollo, calificación y producción de los cohetes de entrenamiento y de los cohetes guiados”, según Valcarce. El objetivo es sustituir el anterior prototipo, basado en el sistema PULS de la compañía israelí Elbit, y el reto, conseguirlo sin que se dispare el precio del contrato (576 millones) ni se resienta la operatividad de las Fuerzas Armadas, pese al retraso que supondrá la sustitución de la tecnología israelí por otra española o europea.