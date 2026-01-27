La OMS retira a España el estatus de país libre de sarampión

Marcha atrás en la batalla contra el sarampión en España: desde 2017, el país se consideraba libre de la circulación endémica del virus, pero el auge de este agente infeccioso alrededor del globo debido a un descenso de las coberturas vacunales ha propiciado un repunte de casos y ha obligado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a retirar a España el estatus de país libre de sarampión. El organismo internacional considera que se ha restablecido la transmisión de esta enfermedad infecciosa.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado en un comunicado que ha recibido la notificación oficial del Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV), un organismo de expertos independientes de la OMS, en la que se le comunica que, tras la evaluación anual de los datos epidemiológicos y de laboratorio de 2024, se considera que el sarampión, un virus extremadamente contagioso y potencialmente mortal, circula por España. En 2025, se reportaron cerca de 400 casos, casi el doble que en 2024 (217) y muy lejos de los 11 reportados en 2023.

El auge del sarampión alrededor del planeta ha hecho dar pasos atrás a muchos países que avanzaban hacia la eliminación de esta enfermedad infecciosa. Junto a España, también Reino Unido, Austria, Armenia, Azerbaiyán y Uzbekistán han perdido la categoría de países libre de sarampión y, según la OMS, el virus presenta una circulación persistente en 13 países de la región europea. “Francia, Alemania e Italia han evolucionado desde un escenario de interrupción de la transmisión a una situación de transmisión sostenida”, ha recordado Sanidad en un comunicado.

Según los datos de vigilancia epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ninguno de los casos reportados en 2025 tiene un origen autóctono. El origen de los episodios infecciosos reportados suele ser un caso importado de zonas con una alta circulación del virus. En 2024, por ejemplo, la mayoría procedían de Marruecos o Rumanía, donde hay graves epidemias activas. A partir del contacto con un caso importado, pueden aparecer aquí brotes secundarios entre personas que no han pasado la enfermedad ni están correctamente vacunadas.

Ahora bien, aunque no se haya identificado ningún caso causado directamente por una circulación endémica del virus, el ministerio ha indicado que, a juicio de los expertos de la OMS, los datos disponibles para España “no permiten descartar una transmisión sostenida del virus durante el año 2024″.

Coberturas vacunales a la baja

El origen de la inmensa ola de sarampión que está golpeando a buena parte del planeta se debe a un descenso de las coberturas vacunales. La vacuna de la triple vírica (contra el sarampión, la rubeola y las paperas) es la herramienta más eficaz para combatir esta compleja enfermedad infecciosa, pero en los últimos años se observa una caída global en las tasas de vacunación.

Los expertos lo achacan al parón que generó la pandemia en los sistemas sanitarios y en la promoción de las estrategias de salud pública (como la vacunación sistemática), pero advierten también de la influencia de los movimientos antivacunas y el auge de la desinformación en este campo. Tampoco ayuda la presencia de conflictos armados activos, que sacuden las estructuras sanitarias y entorpecen los planes de salud pública y prevención de enfermedad.

Al ser un virus tan contagioso, la OMS recomienda coberturas por encima del 95% con dos dosis de la vacuna para mantener a raya el patógeno. De hecho, es suficiente un ligero descenso en las coberturas vacunales para que se abra un agujero infeccioso de dimensiones impredecibles. Un ejemplo: en Rumanía, la cobertura se ha desplomado en la última década y se sitúa en el 62%; y eso se nota, pues este país registró el 87% de los 35.000 casos reportados en la Unión Europea en 2024.

En España, las coberturas vacunales son bastante elevadas y la penetración de movimientos antivacunas es limitada. Según Sanidad, en 2024 (último año del que se tienen cifras), la cobertura de la triple vírica alcanzó el 97,3% para la primera dosis, y el 93,8% para la segunda.

Ahora bien, si se mira el desglose por comunidades, queda margen de maniobra. Hay comunidades, como Baleares, Canarias o Aragón, con coberturas por debajo del 90%. Y persisten bolsas de susceptibles, que son personas que vienen de países donde no han recibido la vacuna o individuos que no se han vacunado por diversos motivos.

“De los 227 casos confirmados [en 2024], 160 no estaban vacunados y siete contaban solo con una dosis.”, ha indicado Sanidad. El Ministerio recomienda la vacunación de la triple vírica a todas las personas nacidas después de 1978 (los nacidos antes se consideran protegidos por haber pasado la enfermedad).

Reforzar la vacunación

Sanidad ya ha anunciado que pretende reforzar la cobertura de vacunación y el sistema de vigilancia para dar la batalla al sarampión. “España mantiene su firme compromiso con la eliminación del sarampión, estatus que fue certificado por la OMS en 2016, por la ausencia de circulación endémica durante un periodo de 36 meses, y ya trabaja en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola con el objetivo de recuperar dicho reconocimiento”, ha confirmado el ministerio.

El Gobierno ha matizado también que la pérdida del estatus de país libre de sarampión no afecta a la rubeola, “respecto a la cual España mantiene el estatus de eliminación”.