Alfonso Serrano, número tres de Ayuso, declarará como testigo por una filtración policial que criminalizaba la inmigración

Rueda de prensa de Alfonso Serrano tras la denuncia de acoso de una exconcejal de Móstoles contra el alcalde, Manuel Bautista, la primera semana de febrero de 2026.

El secretario general del PP de Madrid recibe la citación por haber publicado un documento de la policía local de Alcalá de Henares que en teoría era confidencial

Alfonso Serrano, uno de los asesores clave de Isabel Díaz Ayuso, ha sido citado para declarar en el caso abierto contra una alcaldesa del PP, la de Alcalá de Henares, por la filtración de un documento policial. En su día, enero de 2024, el asunto levantó un enorme revuelo. El secretario general del PP de Madrid usó en sus redes sociales una fotografía de un parte de la policía local para relacionar un delito de agresión sexual con la llegada de migrantes procedentes de Canarias. La sospecha es que ese pantallazo se lo envió la edil, Judith Piquet.

El asunto vuelve a la actualidad en un momento en el que Serrano ha sido cuestionado por dilatar y aconsejar a una presunta víctima de acoso sexual en su partido que no acudiese a la justicia. El dirigente popular defiende que Manuel Bautista, el alcalde de Móstoles, es inocente pese a que la persona de confianza y tres del partido en Madrid, Ana Millán, dijo en una de las conversaciones con la víctima que se trataba de un caso de acoso “de manual”. Además, el PP de Madrid ha sido muy beligerante a la hora de criticar las filtraciones del fiscal general, Álvaro García Ortiz, a la prensa por el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, según considera probado el Tribunal Supremo.

Ahora enfrenta un asunto similar, aunque a escala más local. Serrano acudirá como testigo a los juzgados de Alcalá de Henares el 15 de abril. La investigación se centra en Judith Piquet y en cómo llegó a manos del secretario general del partido ese documento que, en teoría, debía ser secreto. Los hechos se remontan al 17 de enero de 2024, cuando el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se celebró, de forma excepcional, en Alcalá de Henares.

Pocos meses antes, el Gobierno de Pedro Sánchez había llevado al municipio a 1.200 migrantes procedentes de Canarias. Ayuso dijo que aquello había generado el caos y aseguró que había un brote de sarna y casos de agresiones sexuales y los relacionó con la llegada de los extranjeros. El Gobierno central entonces desmintió que hubiese ninguna investigación y acusó al Ejecutivo regional de “alentar el racismo”.

Varios medios, entre ellos eldiario.es, se hicieron eco de esta información, que lo tuiteó en su cuenta de X (antiguo Twitter). Serrano citó este tuit, al que acompañó de una imagen de un documento policial interno del cuerpo local para evidenciar, desde su punto de vista, que sí había pruebas de estas presuntas agresiones.

En este documento se describía un aviso anónimo sobre la atención a una mujer que denunciaba haber sido atacada cuando caminaba cerca del cementerio. En el parte se identificaba al atacante como un hombre negro y joven. Piquet lo retuiteó.

Un mes después, el PSOE presentó una denuncia porque estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, el cometido cuando una autoridad o funcionario público hace un uso inadecuado de un material del que debe preservar el secreto. La causa también incluye al jefe de prensa de la regidora, que también es presidenta de la Federación Madrileña de Municipios. Piquet acudió a declarar en enero de 2025 al juzgado que instruye la causa y negó ser la autora de la filtración.