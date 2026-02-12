Ir al contenido
Ayuso comparece en la Asamblea en plena guerra con Pedro Sánchez y tras enviar un vídeo a Mar a Lago

La presidenta ha creado polémica al concederle a Estados Unidos la medalla de oro internacional

Ayuso comparece en la Asamblea de Madrid, en directo
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta la primera Estrategia de impulso del Ecosistema de Drones de la región, el 10 de febrero en Boadilla del Monte.Foto: EFE
Madrid -
Isabel Díaz Ayuso comparece este jueves en la Asamblea de Madrid en plena guerra con Pedro Sánchez a cuenta de la intención del Gobierno central de sacar adelante una ley que ponga dificultades a las administraciones autonómicas que aboguen por una gestión privada de la sanidad pública. La presidenta cree que se trata de una medida ad hoc en su contra con la que se pretende limitar sus competencias en la Comunidad de Madrid.

Aunque por número de apoyos y calendario se antoje difícil que la ley vaya a salir adelante, el Gobierno de Ayuso ya ha anunciado que la recurriría. El equipo de la presidenta también ha cargado esta semana contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, al considerar insuficientes las 69 plazas de jueces creadas en Madrid, por lo que exigen más del doble. Esto se suma a la contienda que ha librado el Gobierno autonómico con el PSOE por la exclusiva de este periódico, que reveló que el PP madrileño no actuó con celo a la hora de investigar un caso de acoso que una concejal de Móstoles denunció contra el alcalde de esa localidad. El orden del día está lleno de preguntas generales, así que no resulta sencillo saber qué derroteros tomará el debate. VOX, muy enfrentado a Ayuso en Madrid y crecido por los buenos resultados en Aragón y Extremadura, le va a preguntar a la presidenta cuál es su mayor logro durante esta legislatura. Dicho así, suena a pase de gol, pero seguro que Isabel Pérez Moñino, la portavoz del partido ultra, esconde alguna sorpresa. El PSOE se va a interesar por la protección de datos y Más Madrid parece que va a interrogar a Ayuso sobre la concesión de la medalla de oro internacional a Estados Unidos en medio de la polémica por las deportaciones masivas en el país y el show de Bad Bunny en la Super Bowl. Un día antes, Ayuso envió un vídeo a un evento latino ultraderechista que se celebró en Mar a Lago, la residencia privada de Trump.

