Ir al contenido
_
_
_
_
México
Claudia Sheinbaum

Sheinbaum responde a Ayuso, que equiparó el Gobierno de México con la dictadura cubana: “Es totalmente falso lo que dice”

La presidenta mexicana defiende el proyecto político de la Cuarta Transformación como propio y recuerda que en su país hay libertad de expresión y de prensa

Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, este jueves.Andrea Murcia Monsivais (Cuartoscuro)
Micaela Varela
Micaela Varela
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha salido este jueves a defender el proyecto de su Gobierno ante las afrentas de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha equiparado la Administración mexicana con la dictadura cubana. “Es absolutamente falso lo que dice. México ha decidido su propio destino sin copiarle a nadie”, ha sentenciado la mandataria desde Palacio Nacional en rueda de prensa. Acto seguido, ha enumerado las raíces humanistas mexicanas para poner en valor la historia política de su país y defender la ideología izquierdista de su partido, Morena, y el proyecto político de la Cuarta Transformación que respeta la libertad de expresión y de prensa.

Sheinbaum ha dudado sobre si entrar en confrontación con las declaraciones de Ayuso. “No sé si valga la pena contestarle, la verdad”, ha empezado al ser preguntada por uno de los periodistas en su comparecencia. El día anterior, la presidenta de Madrid —representante de la derecha aguerrida en España y reconocida en el mundo MAGA— acusó a México de tener un narco-gobierno y de seguir los pasos de los regímenes de Cuba o Venezuela. Lo hizo en un video emitido en un evento latino de la ultraderecha celebrado en Mar-a-Lago, la residencia privada de Trump. “Que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México —como ha sucedido con Argentina— rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja; destruyendo familias, vidas muy jóvenes, creando sucios negocios que destrozan nuestra convivencia, seguridad y prosperidad", expresó Ayuso en su discurso.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_