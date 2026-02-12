Sheinbaum responde a Ayuso, que equiparó el Gobierno de México con la dictadura cubana: “Es totalmente falso lo que dice”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha salido este jueves a defender el proyecto de su Gobierno ante las afrentas de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha equiparado la Administración mexicana con la dictadura cubana. “Es absolutamente falso lo que dice. México ha decidido su propio destino sin copiarle a nadie”, ha sentenciado la mandataria desde Palacio Nacional en rueda de prensa. Acto seguido, ha enumerado las raíces humanistas mexicanas para poner en valor la historia política de su país y defender la ideología izquierdista de su partido, Morena, y el proyecto político de la Cuarta Transformación que respeta la libertad de expresión y de prensa.

Sheinbaum ha dudado sobre si entrar en confrontación con las declaraciones de Ayuso. “No sé si valga la pena contestarle, la verdad”, ha empezado al ser preguntada por uno de los periodistas en su comparecencia. El día anterior, la presidenta de Madrid —representante de la derecha aguerrida en España y reconocida en el mundo MAGA— acusó a México de tener un narco-gobierno y de seguir los pasos de los regímenes de Cuba o Venezuela. Lo hizo en un video emitido en un evento latino de la ultraderecha celebrado en Mar-a-Lago, la residencia privada de Trump. “Que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México —como ha sucedido con Argentina— rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja; destruyendo familias, vidas muy jóvenes, creando sucios negocios que destrozan nuestra convivencia, seguridad y prosperidad", expresó Ayuso en su discurso.