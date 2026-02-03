Ayuso participará por vídeo en un evento con Milei y María Corina Machado en Mar-a-Lago, la residencia privada de Trump

Isabel Díaz Ayuso participará el martes de la semana que viene en un evento organizado en Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump en Florida que a menudo también sirve de centro de operaciones de su Gobierno, una especie de Casa Blanca de fin de semana. La presidenta de la Comunidad de Madrid entrará por videoconferencia en un acto en el que se espera que también participen el presidente de Argentina, Javier Milei, y la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, recientemente galardonada con el Nobel de la Paz, según ha confirmado el entorno de Ayuso.

El evento se llama The Hispanic Prosperity Gala (La gala de la prosperidad hispana) y está organizado por una entidad llamada Latino Wall Street. En él no figura Trump, que suele visitar su club de Florida los fines de semana, pero sí van a estar algunas de las figuras más relevantes del universo MAGA (Make America Great Again), el movimiento político y cultural que impulsó la presidencia de Trump y que cuenta con una influencia directa y muy poderosa en Washington. Según la publicidad de los organizadores, estará presente un personaje de la talla del general Michael Flynn, el consejero de Seguridad Nacional de Trump durante un breve de su primer mandato. También aparece como invitado de honor Roger Stone, asesor electoral del ahora presidente de Estados Unidos y antes de Richard Nixon y Ronald Reagan.

Ayuso no podrá ir a Palm Beach porque debe comparecer el jueves de la semana que viene en la Asamblea de Madrid, explican sus asesores. “Llamaron a la presidenta para decirle que le iban a premiar como una de las líderes hispanoamericanas del mundo; la presidenta no puede desplazarse a Miami en las fechas en las que han realizado los premios y sabemos que ella puede agradecer el premio a través de un vídeo y que María Corina Machado hará lo mismo”, añaden.

La entrada más baratas de la gala cuestan 15.000, 25.000 y 50.000 dólares. En la web de la organización aparecen todavía varias a la venta. Las dos siguientes categorías son diamante y oro, 100.000 y 250.000 respectivamente. De las segundas ya no hay más cupos. Los organizadores de Latino Wall Street aseguran que esta es la segunda vez que se celebra el evento, el primero fue en 2025. Según la compañía, por primera vez habrá un acto bilingüe de esta entidad y habrá traducción simultánea en ambos idiomas.

La política de América Latina domina la agenda en este primer año de Gobierno de Donald Trump. El asesor más poderoso de la Casa Blanca es Marco Rubio, un republicano hijo de inmigrantes cubanos, clave a la hora de llevar a cabo el ataque militar en Caracas y la “extracción” o rapto de Nicolás Maduro, lo que ha abierto un periodo de transición en Venezuela que amenaza la gobernabilidad del chavismo. De hecho, Machado, que comparte cartel con Ayuso, trata de comandar esta nueva era del país y para ello cuenta con la ayuda de Rubio, un amigo personal. Al mismo tiempo, Estados Unidos ejerce una presión sin precedentes sobre Cuba. No hay día que Trump no haga alguna declaración sobre alguno de estos países.