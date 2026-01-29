Ayuso no acatará la orden de prohibir la entrada a menores de 18 años a las corridas de toros

Isabel Díaz Ayuso ama la tauromaquia. Cuando era más joven participaba en una tertulia taurina de la radio del pueblo de su padre, Sotillos de la Adrada. Los aficionados de Las Ventas, con una bota de vino en una mano y un bocadillo en la otra, corean su nombre cuando la distinguen entre el graderío. Un torero de la talla de Morante le brindó el toro de su despedida y mantiene una muy buena relación con la figura más importante del momento, el peruano Andrés Roca Rey. Los toros son sagrados para la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La intención del Ministerio de Juventud e Infancia de prohibir la entrada a las plazas a menores de 18 años le saca de quicio. De hecho, su Gobierno no solo no acatará el veto si se llegase a aprobar, sino que redoblará sus esfuerzos para fomentar la tauromaquia entre los jóvenes. “No solo estamos en contra de esa prohibición, sino que fomentamos la asistencia de jóvenes y familias a las corridas de toros, para dar a conocer una de las demostraciones culturales más importantes de nuestro país y buscar, como así estamos consiguiendo, un relevo generacional en la afición a la fiesta de los toros”, ha dicho este jueves el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.

El equipo de Ayuso ha reaccionado así a la reforma de ampliación de la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez. Esa reforma legislativa, que ya ha enviado a todos los ministerios de cara a su aprobación en el Consejo de Ministros, solicita que no se permita ni la participación ni la asistencia de los menores en actividades, eventos o espectáculos en los que se ejerza violencia contra los animales.

El asunto no ha caído nada bien en la Casa de Correos, la sede del Gobierno de Ayuso. Novillo explica que se trata de una medida que “coarta la libertad” y va en contra de la cultura “más enraizada en España”. “Y, como siempre, va a haber una respuesta social, como estamos viendo, de apoyar cada vez más lo que es una esencia, como es la fiesta de los toros”, ha pronosticado Novillo.

El Gobierno quiere cumplir la recomendación que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU le hizo cuando le pidió “prohibir la asistencia de menores de 18 años”, con el propósito de “prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños”. Según la ministra de Infancia, Sira Rego, “la exposición temprana a la violencia puede desensibilizar a los menores de edad frente al sufrimiento ajeno”. El planteamiento choca de lleno con la tradición taurina, que en casi todos los casos se transmite de padres a hijos.

En un momento de emoción, durante la última Feria de San Isidro, Ayuso hizo una defensa cerrada de lo que ella y otros muchos aficionados consideran un arte: “Aquí tenemos a Tomás Rufo, de Talavera, a Roca Rey, de Perú… y esto demuestra que la tauromaquia es un arte universal, que traspasa fronteras, que es pura hispanidad. Quizás por eso algunos confunden ser animalistas con otra cosa, con esa forma rígida de ir contra lo hispano e ir contra lo nuestro. Pero que también le ponen sal a la Feria”. Que ahora quieran prohibir la entrada a los menores le parece una ataque a las raíces mismas de la españolidad. Ella asegura que no le va a cerrar las puertas de la plaza a nadie.