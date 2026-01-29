Ir al contenido
_
_
_
_
Madrid
TOROS

Ayuso no acatará la orden de prohibir la entrada a menores de 18 años a las corridas de toros

La Comunidad de Madrid asegura que, muy al contrario, fomentará la asistencia de los jóvenes a las plazas

Roca Rey brinda el quinto toro a Isabel Díaz Ayuso
Juan Diego Quesada
Juan Diego Quesada
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Isabel Díaz Ayuso ama la tauromaquia. Cuando era más joven participaba en una tertulia taurina de la radio del pueblo de su padre, Sotillos de la Adrada. Los aficionados de Las Ventas, con una bota de vino en una mano y un bocadillo en la otra, corean su nombre cuando la distinguen entre el graderío. Un torero de la talla de Morante le brindó el toro de su despedida y mantiene una muy buena relación con la figura más importante del momento, el peruano Andrés Roca Rey. Los toros son sagrados para la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La intención del Ministerio de Juventud e Infancia de prohibir la entrada a las plazas a menores de 18 años le saca de quicio. De hecho, su Gobierno no solo no acatará el veto si se llegase a aprobar, sino que redoblará sus esfuerzos para fomentar la tauromaquia entre los jóvenes. “No solo estamos en contra de esa prohibición, sino que fomentamos la asistencia de jóvenes y familias a las corridas de toros, para dar a conocer una de las demostraciones culturales más importantes de nuestro país y buscar, como así estamos consiguiendo, un relevo generacional en la afición a la fiesta de los toros”, ha dicho este jueves el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.

El equipo de Ayuso ha reaccionado así a la reforma de ampliación de la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez. Esa reforma legislativa, que ya ha enviado a todos los ministerios de cara a su aprobación en el Consejo de Ministros, solicita que no se permita ni la participación ni la asistencia de los menores en actividades, eventos o espectáculos en los que se ejerza violencia contra los animales.

El asunto no ha caído nada bien en la Casa de Correos, la sede del Gobierno de Ayuso. Novillo explica que se trata de una medida que “coarta la libertad” y va en contra de la cultura “más enraizada en España”. “Y, como siempre, va a haber una respuesta social, como estamos viendo, de apoyar cada vez más lo que es una esencia, como es la fiesta de los toros”, ha pronosticado Novillo.

El Gobierno quiere cumplir la recomendación que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU le hizo cuando le pidió “prohibir la asistencia de menores de 18 años”, con el propósito de “prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños”. Según la ministra de Infancia, Sira Rego, “la exposición temprana a la violencia puede desensibilizar a los menores de edad frente al sufrimiento ajeno”. El planteamiento choca de lleno con la tradición taurina, que en casi todos los casos se transmite de padres a hijos.

En un momento de emoción, durante la última Feria de San Isidro, Ayuso hizo una defensa cerrada de lo que ella y otros muchos aficionados consideran un arte: “Aquí tenemos a Tomás Rufo, de Talavera, a Roca Rey, de Perú… y esto demuestra que la tauromaquia es un arte universal, que traspasa fronteras, que es pura hispanidad. Quizás por eso algunos confunden ser animalistas con otra cosa, con esa forma rígida de ir contra lo hispano e ir contra lo nuestro. Pero que también le ponen sal a la Feria”. Que ahora quieran prohibir la entrada a los menores le parece una ataque a las raíces mismas de la españolidad. Ella asegura que no le va a cerrar las puertas de la plaza a nadie.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Destornillador eléctrico con luz LED y empuñadura de goma. COMPRA POR 19,12€ (32% DE DESCUENTO)
escaparate
Parches de ojos para reducir bolsas y ojeras (24 pares). COMPRA POR 21,95€
escaparate
Set de 4 portaembutidos. Aptos para congelador, microondas y lavavajillas. COMPRA POR 12,99€
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_