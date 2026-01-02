México cierra 2025 con un descenso de los homicidios dolosos

México parece vislumbrar una mejora en la reducción de homicidios dolosos al cierre de un año salpicado por la polémica de la inseguridad en el país. Las cifras preliminares del Gobierno federal han recogido un total de 20.674 casos en todo el país, una cifra dura, pero que resulta un descenso considerable respecto a los dos años anteriores. El país cerró el 2024 con un total de 26.715 homicidios (una diferencia de 6.041 casos), una cifra que suponía un aumento respecto al 2023, cuando la cifra fue de 26.301 por todo el país.

Los datos son parte de la información recabada por parte de las fiscalías estatales y las dependencias federales, difundidas a través del reporte diario de homicidios de la Comisión Nacional de Seguridad. Esas cifras muestran cómo durante el ejercicio del 2025 el país ha contabilizado menos asesinatos mes a mes respecto a los años anteriores. Solo la cifra de enero (2.037 casos) llega a superar a uno de los meses de años anteriores, el de febrero de 2023 (1.984).

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha enfrentado en el último año varios brotes de inseguridad en el país. Pero el devastador asesinato del exalcalde de Uruapan (Michoacán) Carlos Manzo a comienzos de noviembre tocó la fibra sensible del pueblo mexicano, que puso el descontento con la violencia como principal reclamo social. La muerte del edil mostraba al resto del país la cruda realidad de Michoacán, un territorio desbordado por la violencia del crimen organizado.

El suceso llevó a que la presidenta presentara un nuevo plan de pacificación para el Estado, y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha reiterado en varias intervenciones que el Gobierno tiene como objetivo prioritario atajar la inseguridad en el territorio. García Harfuch ha mantenido como principal estrategia la coordinación de las diferentes dependencias de seguridad estatales y federales. Del 10 de noviembre –fecha en la que inició el nuevo plan– hasta el pasado 30 de diciembre, las autoridades han detenido a 287 personas en el Estado, además de incautar 150 armas, 241 vehículos y miles de litros kilogramos de precursores químicos utilizados la fabricación de drogas sintéticas como el fentanilo.

Pero Michoacán no ha sido el único gran foco prendido en el país. La entrega de Ismael El Mayo Zambada, histórico capo del Cartel de Sinaloa, a las autoridades estadounidenses por parte del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, a finales de julio de 2024 desencadenó una fuerte guerra interna en el grupo criminal. Culiacán se convertía desde entonces en el escenario de la batalla entre dos de las facciones del cartel sinaloense, Los Chapitos y Los Mayos. El grupo criminal ha desinflado parte de su músculo desde entonces en el territorio, una situación aprovechada por otras formaciones criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que continúa exportando la violencia a todo el país.

El 63% de los mexicanos mayores de edad consideran que es inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo a las cifras recabadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del tercer trimestre de 2025, las últimas disponibles. Una cifra que supone un ascenso respecto a la del 2024, cuando el porcentaje era del 58,6%. García Harfuch defendió en diciembre que creía que esa percepción bajaría poco a poco. “Estoy convencido de que va a ser como en Ciudad de México. Primero, empezamos a bajar los homicidios y robo de pasajeros. Una vez que empezó a bajar eso, tardó mucho en cambiar la percepción. Pero cambió”, expuso el secretario de Seguridad en entrevista con el New York Times. Y añadió: “Cuando nosotros decimos los 37.000 detenidos, las 300 toneladas de droga aseguradas y 1.600 laboratorios destruidos, a veces nos cuesta que la ciudadanía sepa qué significa. Eso se traduce en miles de millones de pesos que dejan de ingresar a las organizaciones criminales”.