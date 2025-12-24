El declive de Los Chapitos: entre los ajustes de cuentas y la presión de las autoridades

La caída del jefe de seguridad de los Guzmán se suma a la desaparición de otros seis lugartenientes detenidos y asesinados en los últimos dos años

Con el misterioso asesinato de un sinaloense en Ciudad de México, Los Chapitos han perdido a su jefe de seguridad, Óscar Medina, alias El Panu. Ha sido la última figura clave en caer dentro del clan de los hijos del histórico narco mexicano desde que el Cartel de Sinaloa se partió en dos y entró en guerra con su otrora familia de Los Mayos. Los dos últimos años, desde que los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como Ovidio Guzmán López, fueran acusados en 2023 por Estados Unidos de montar operaciones para inundar ese país con fentanilo, su célula criminal ha sido mermada por los embates del Gobierno mexicano y la Administración de Donald Trump.

El ajuste de cuentas al Panu, quien era considerado el tercero al mando de la facción, parece ser el golpe de gracia al círculo que coordinaba las operaciones y la seguridad de los remanentes de la organización criminal de Joaquín El Chapo Guzmán. Esta última baja y la de sus otros seis lugartenientes, que cayeron uno a uno tras la traición y rapto al otro capo histórico de la organización, Ismael El Mayo Zambada, deja a los hermanos Guzmán Salazar, los dos últimos supervivientes, en una situación vulnerable e incierta.

Néstor Pérez, alias El Nini

Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, fue arrestado en 2023 tras un fuerte operativo militar en Culiacán, la capital de Sinaloa. Fue el responsable operativo de los culiacanazos, líder de un gran grupo de sicarios y la última gran extradición del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Su aprehensión es considerada como el inicio del declive en espiral de la facción de Los Chapitos.

Durante su tiempo como lugarteniente, se convirtió en el engranaje que hacía funcionar la maquinaria de los hermanos Guzmán Salazar con tácticas militares, armamento de alto calibre y métodos de extrema crueldad a la hora de llevar a cabo secuestros, torturas y ejecuciones. La DEA, la agencia antinarcóticos de EE UU, ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por información que condujera a su captura.

'El Nini', Néstor Isidro Pérez Salas, en custodia de la Fuerza Aérea mexicana, este miércoles. 22 DE NOVIEMBRE DE 2023, CULIACÁN (ESTADO DE SINALOA). - A través del registro oficial de detenciones, las autoridades mexicanas afirman haber detenido a 'El Nini', jefe de escoltas de Los Chapitos, este miércoles en Isla Musala, Culiacán. Sedena

La muerte de El Perris

El Perris heredó el liderazgo en la facción de Los Chapitos en 2023, cuando su antiguo jefe de seguridad, El Nini, fue capturado. El Gobierno mexicano lo consideraba una pieza clave en la organización criminal e incluso le atribuyó ser uno de los responsables del Culiacanazo, el violento enfrentamiento de las Fuerzas Armadas y el Cartel de Sinaloa en un operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán, alias El Ratón.

El pasado 24 de mayo, en una intervención de la fuerza pública en el municipio de Navolato, Figueroa Benítez murió en un enfrentamiento con elementos del Ejército mexicano, que había buscado su captura en los meses previos sin éxito. La caída de El Perris ocurrió después de varias semanas de escalada en el conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos.

Fuentes especializadas en el mundo criminal sinaloense señalaron que El Perris traicionó a los Guzmán. Incluso, llegó a filtrarse un audio de un supuesto pedido de ayuda de Figueroa Benítez durante una reyerta con los soldados. Desesperado, el lugarteniente pidió auxilio a sus viejos camaradas, pero la ayuda nunca llegó.

El Piyi y El 200

Casi a la par de El Perris, Martín Zazueta Pérez, alias El Piyi, tomó un papel más protagónico y con mayores responsabilidades en la organización criminal de Los Chapitos tras la caída de El Nini. Sin embargo, como su predecesor, quien fuera uno de los nuevos jefes de seguridad de Iván Archivaldo, junto a Kevin Gil Acosta —conocido como El 200—, fue aprehendido en septiembre de 2024 luego de un operativo en Culiacán. A la vez, resultaron detenidos seis de sus sicarios.

Asimismo, El 200 cayó en manos de las autoridades durante un operativo entre el Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea en la capital de Sinaloa el pasado 20 de febrero. “Ambos han liderado a sicarios equipados con armas estilo militar, como AK47, M16, AR15 y lanzagranadas, en ataques contra oficiales del gobierno y del ejército mexicano. [...] Gil Acosta estaba a cargo de sicarios con la tarea de proteger laboratorios de fentanilo y rutas de distribución, mientras que Zazueta Pérez provee seguridad personal para un líder de Los Chapitos”, señaló en un comunicado el Departamento de Justicia de EE UU.

Imágenes de la detención de Kevin Alonso alias El 200, responsable de la seguridad del líder de 'Los Chapitos' y coordinador de la compra de armas y municiones. SEDENA

El 200 y su hermano, Karim Elías Gil Acosta —conocido como El 300—, fueron vinculados a múltiples homicidios, incluyendo el de Hugo Castellanos, juez de certamen de belleza asesinado en 2016, en un caso impregnado de corrupción y violencia. Ambos fueron extraditados a Estados Unidos y formaron parte de la segunda entrega masiva de narcos al país vecino del norte como parte de las negociaciones con la Administración Trump en materia de seguridad.

El Jando, las ‘alas’ de Iván Archivaldo

Mauro N, alias El Jando, era un piloto civil y operador clave en la estructura de Los Chapitos. A este miembro del Cartel de Sinaloa se le acusó de formar parte del operativo que condujo al secuestro y posterior arresto del Mayo en territorio estadounidense. Sin embargo, el pasado agosto, fue el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien descartó que el aviador haya tenido participación directa en el mencionado vuelo. “No participó de manera directa en el traslado, es decir, físicamente, pero sí se confirma que es piloto privado y persona de confianza de uno de los líderes del Cartel de Sinaloa, de Iván Archivaldo”, afirmó.

A pesar de su fama de fantasma, El Jando fue aprehendido el pasado 7 de febrero en un operativo a apenas unos metros de la casa donde fue detenido Ovidio Guzmán —conocido como El Ratón—, su jefe y amigo, en el segundo Culiacanazo. Fuentes de seguridad afirman que Mauro N era “el capitán” de la división aérea de Los Chapitos. Sabía volar bajo, era un hábil maniobrando con carga pesada y temerario cuando se trataba de aterrizajes complicados.

En la batalla frente a Los Mayos, fue El Jando quien presuntamente lideró los ataques aéreos, cuando una avioneta dejó caer artefactos explosivos en Vascogil y Tamazula, en Durango, localidades que eran consideradas territorio y refugio de El Mayo. Así como El Piyi y El 200, fue trasladado junto a otros miembros de carteles a EE UU como parte de la cooperación en materia de seguridad a la que se ha comprometido el Gobierno mexicano.

El Güerito, el brazo financiero de la facción

Para detener a José Ángel Canobbio Inzunza, alias El Güerito, se desplegó un gran operativo de fuerzas federales por aire y tierra en Culiacán. El otrora jefe de seguridad de Iván Archivaldo fue detenido en pasado 19 de febrero. Sobre su arresto, Harfuch escribió en su cuenta de X: “Jose Ángel N se encargaba de la planeación de rutas para la distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina a nivel internacional; cuenta con una orden de aprehensión por tráfico y distribución de droga en los Estados Unidos”.

José Ángel Canobbio Inzunza, alias El Güerito, detenido en Culiacán en febrero de 2025. sedena

Las autoridades federales sabían que El Güerito tenía su propia célula delictiva y bajo sus órdenes se realizaron las agresiones a instalaciones y fuerzas militares en distintos puntos de Culiacán, presentados el 17 de octubre de 2019 y el 5 de enero de 2023, tras las operaciones en contra del Ratón. Además, aseguraron que la captura es “un gran golpe al Cartel del Pacífico, fracción de Los Chapitos”.

Los vínculos de Canobbio con el Cartel de Sinaloa se remontan a más de dos décadas, de 2002 a 2024, según las autoridades estadounidenses. Fue señalado como uno de los principales asesores de Los Chapitos y uno de sus mandos más violentos y con mayor conocimiento táctico de esa facción.