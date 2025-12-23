La detención en Sinaloa de Don Mario, yerno de Iván Archivaldo Guzmán, golpea al círculo cercano de Los Chapitos

La captura ocurrió el 21 de diciembre, día en que hubo bloqueos en Escuinapa, municipio cercano a Mazatlán. En menos de una semana la facción del Cartel de Sinaloa ha perdido varias figuras de peso entre detenciones y asesinatos

La facción de Los Chapitos ha sufrido un golpe duro en su estructura en menos de una semana, con el asesinato y detención de jefes pistoleros y operadores financieros en Sinaloa y Jalisco, entre ellos Mario Lindoro Elenes, suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar –hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y líder de la facción Los Chapitos–, que fue capturado en Jalisco en un operativo con la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además del hombre de 69 años, fueron capturadas otras tres personas más, entre ellos, Carlos Gabriel Reynoso García, líder criminal en el Puerto para la venta de droga, robo de vehículo y homicidio, junto a Jesús Arturo Dávalos Valenzuela, quien lo acompañaba.

“En el Estado de Sinaloa, resultado de la coordinación interinstitucional, para detener a generadores de violencia, se ubicó en Mazatlán, a un sujeto líder de una célula criminal con presencia en la región y con tres órdenes de aprehensión vigentes, por lo que los agentes realizaron un despliegue operativo y en la colonia Los Caracoles lo identificaron cuando viajaba a bordo de un vehículo en compañía de otra persona”, se ha indicado en un comunicado oficial.

“Los efectivos le marcaron el alto y al efectuarles una revisión de seguridad les hallaron dos armas de fuego, 51 cartuchos útiles, una bolsa con marihuana, equipos de radiocomunicación y telefonía, por lo que, los hombres de 37 y 40 años, fueron detenidos”.

La detención ocurrió el 21 de diciembre, día en que hubo bloqueos en Escuinapa, municipio cercano a Mazatlán, pero no fue hasta este martes cuando se dio a conocer tal captura.

Las detenciones ocurrieron también en Jalisco, donde identificaron dos domicilios en el municipio de Zapopan, que servían como guaridas de Mario Alfredo Lindoro Navidad de 44 años, y a Mario Lindoro Elenes de 69 años, cuñado y suegro de Archivaldo Iván Guzmán, así como operadores financieros de Los Chapitos.

En los domicilios se aseguraron cuatro armas de fuego, dosis de droga, tres vehículos de alta gama, teléfonos celulares y equipos electrónicos.

Asesinato de líderes pistoleros

Mientras se daban a conocer las detenciones, en Culiacán, capital del Estado norteño de Sinaloa, se informó del asesinato de Alan Gabriel Núñez Herrera en una gasolinera del fraccionamiento Tres Ríos. Se trata de un hombre que aparece en los registros de búsqueda federal de Estados Unidos como una figura vinculada a la facción de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Su nombre está asociado a conspiraciones para la importación y el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, así como a la “posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, además de una conspiración para el lavado de dinero”.

El Gobierno estadounidense ofrece una recompensa de un millón de dólares para quien otorgue información de su paradero y pueda ser capturado, debido a la peligrosidad atribuida a sus operaciones y al alcance que las autoridades presumen en el contrabando de drogas

Núñez Herrera es descrito como un operador relevante dentro de un esquema que cruza fronteras, conecta mercados ilícitos estadounidense y fue uno de los brazos armados más importantes de la facción que tiene una disputa criminal por el territorio con Los Mayitos, grupo liderado por Ismael Zambada Sicairos, el Mayito Flaco.