Al menos dos muertos y 40 heridos al descarrilar un tranvía en Milán

El descarrilamiento de un tranvía en Milán

Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad, según medios locales

Al menos dos personas han muerto y alrededor de 40 han resultado heridas, de las cuales seis de gravedad, al descarrilar este viernes en Milán un tranvía que ha terminado estrellándose contra el escaparate de una tienda cerca del centro de la ciudad.

Por el momento se desconocen las causas del descarrilamiento, que ocurrió poco después de las 16.00 (misma hora en la España peninsular) en la calle de Vittorio Veneto, mientras el tranvía circulaba desde la Plaza de la República hacia la Puerta de Génova. Algunos testigos han señalado en declaraciones a los medios que vieron al vehículo de transporte público llegar a gran velocidad antes de impactar con fuerza contra el edificio.

Atendiendo a las reconstrucciones de los medios locales, en teoría, el tranvía debería haber seguido recto, pero parece que giró hacia la izquierda, donde hay un desvío de las vías, mientras circulaba a gran velocidad. Y fue en ese momento cuando descarriló.

Varias personas reciben asistencia médica en el lugar del descarrilamiento. Daniele Mascolo (REUTERS) El cuerpo de uno de los fallecidos, junto al tranvía, este viernes en Milán Daniele Mascolo (REUTERS) Viajeros del tranvía esperan junto al lugar del accidente. Stefano Porta /LaPresse (LAPRESSE) Un joven llora en la zona del accidente, este viernes, en Milán. Stefano Porta /LaPresse (LAPRESSE) Servicios de emergencia trabajan en el lugar del descarrilamiento del tranvía de la Línea 9 en Milán. Associated Press/LaPresse (APN) Un viajero herido es trasladado de la zona del accidente. Daniele Mascolo (REUTERS) Una agente de la policía junto al tranvía estrellado contra el escaparate de una tienda del centro de Milán. Stefano Porta /LaPresse (LAPRESSE) Personal de emergencia trabaja en el lugar tras el descarrilamiento mortal de un tranvía en Milán. Daniele Mascolo (REUTERS) Personal de emergencia atiende a varios heridos tras el descarrilamiento del tranvía, este viernes, en Milán. Stefano Porta (AP) Bomberos y policías trabajan en el lugar del descarrilamiento de la Línea 9 de Milán, este viernes. Stefano Porta (AP)

Según señala la prensa local, uno de los fallecidos es un hombre de unos sesenta años que murió atropellado por el tranvía.

El tranvía siniestrado es un nuevo modelo Tramlink, bidireccional, que había empezado a operar en Milán hace unas semanas.

El fiscal jefe de Milán, Marcello Viola, se ha trasladado a la escena del siniestro y ha confirmado la apertura de una investigación por homicidio involuntario y homicidio culposo. “El impacto ha sido devastador”, ha declarado el fiscal.

