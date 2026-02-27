Al menos dos muertos y 40 heridos al descarrilar un tranvía en Milán
Las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad, según medios locales
Al menos dos personas han muerto y alrededor de 40 han resultado heridas, de las cuales seis de gravedad, al descarrilar este viernes en Milán un tranvía que ha terminado estrellándose contra el escaparate de una tienda cerca del centro de la ciudad.
Por el momento se desconocen las causas del descarrilamiento, que ocurrió poco después de las 16.00 (misma hora en la España peninsular) en la calle de Vittorio Veneto, mientras el tranvía circulaba desde la Plaza de la República hacia la Puerta de Génova. Algunos testigos han señalado en declaraciones a los medios que vieron al vehículo de transporte público llegar a gran velocidad antes de impactar con fuerza contra el edificio.
Atendiendo a las reconstrucciones de los medios locales, en teoría, el tranvía debería haber seguido recto, pero parece que giró hacia la izquierda, donde hay un desvío de las vías, mientras circulaba a gran velocidad. Y fue en ese momento cuando descarriló.
Según señala la prensa local, uno de los fallecidos es un hombre de unos sesenta años que murió atropellado por el tranvía.
El tranvía siniestrado es un nuevo modelo Tramlink, bidireccional, que había empezado a operar en Milán hace unas semanas.
El fiscal jefe de Milán, Marcello Viola, se ha trasladado a la escena del siniestro y ha confirmado la apertura de una investigación por homicidio involuntario y homicidio culposo. “El impacto ha sido devastador”, ha declarado el fiscal.
𝐈𝐥 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐢𝐦𝐩𝐚𝐭𝐭𝐨 ⬇️#Milano #Tram pic.twitter.com/a26GZdncN6— Mi-Tomorrow (@MiTomorrow) February 27, 2026
[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]
