Colombia confirma sus primeros tres casos de sarampión en 15 años

El ministro de Salud señala que se trata de casos importados e invita a las personas que van a viajar a México, Estados Unidos y Canadá a aplicarse una dosis adicional de la vacuna

En la tarde de este viernes, el ministro de Salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha confirmado que el país registra tres casos de sarampión, los primeros desde 2011. “Hemos tenido tres casos de sarampión, todos ellos importados de personas que viajaron al exterior”, dice el médico y político en un video difundido por las redes sociales de la entidad. Jaramillo señala que el país ya puso en marcha un plan para detener el avance de la enfermedad, una de las más transmisibles que se conocen, y reitera la confianza en la vacuna, que existe hace más de medio siglo.

El presidente Gustavo Petro confirmó la noticia en su cuenta de X: “Ha entrado la epidemia de sarampión en el país, proveniente de otros países americanos. Ahora se probará la capacidad de nuestro sistema preventivo que ya superó con éxito el brote de fiebre amarilla”.

Tan solo horas antes, el Instituto Nacional de Salud había anunciado que estaba estudiando cuatro posibles casos, y que uno de ellos ya había sido descartado. “El escenario epidemiológico internacional evidencia una reemergencia del sarampión, con incrementos sostenidos en diferentes regiones del mundo y un repunte significativo en el continente americano”, se lee en un primer comunicado de prensa, en el que se informa de las acciones preventivas que incluyen aumentar la vacunación e intensificar la vigilancia para detectar los casos que se presenten de forma temprana y así reducir la posibilidad de contagio.

Los tres casos confirmados de sarampión tienen su origen en personas que estuvieron en México, país en el que crece el contagio de la enfermedad, durante las últimas semanas. El ministro insistió en que las personas que van a viajar a los países donde el contagio está disparado deberían aplicarse una vacuna adicional. “Queremos recomendarles la necesidad de que tengan una dosis de refuerzo si piensan viajar a países como México, Estados Unidos y Canadá”. Jaramillo aseguró que hay que tener especial cuidado al asistir a eventos multitudinarios, como el mundial de fútbol que comenzará el próximo 11 de junio. “La aglomeración de personas facilita la posibilidad de poder contagiarse de una enfermedad como la del sarampión”.

Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud, confirmó que dos de las personas contagiadas, de 29 y 30 años, están en Bogotá. El tercero es un paciente de 35 años en Santander. Si algún ciudadano presenta síntomas parecidos a la gripa, acompañados de un brote o una erupción en la piel, después de llegar de alguno de estos tres países, deberá acudir al servicio de urgencias, dijo la experta. Hoy en día, más del 95 % de los casos de sarampión en América está concentrado en México, EE UU y Canadá.

Gerson Bermont, secretario de salud de Bogotá, reconoció la posibilidad de que el virus se propague en el país e invitó a las personas a acudir a los más de 200 puntos de vacunación que hay disponibles en la capital. “Colombia enfrenta riesgo real por la alerta de sarampión en la Región de las Américas. La alta movilidad internacional y eventos como el Mundial aumentan la reintroducción del virus. Vacunarse previene brotes”.

En México, la crisis del sarampión ya ha causado la muerte de al menos 32 personas, según el último informe de la Secretaría de Salud del país norteamericano. El documento señala que las dos últimas defunciones registradas han ocurrido en Jalisco y Durango y se suman a las que ya se habían documentado en Michoacán y Tlaxcala. Hasta la semana pasada se habían registrado 9.820 casos confirmados acumulados entre 2025 y 2026, 410 más que la semana anterior. Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, ha hecho énfasis en la importancia de la vacunación masiva: “La gente debe saber que si no nos vacunamos y si no nos hubiéramos vacunado históricamente, un virus como el sarampión podría generar millones de contagios”.

Cómo se transmite el sarampión

Como cualquier otro virus respiratorio, el sarampión se contagia a través del aire, al inhalar gotas microscópicas expulsadas por una persona enferma cuando habla, tose o estornuda, que se mantienen suspendidas en el aire y contienen una carga suficiente del virus para provocar una infección.

¿Qué tan contagioso es?

Los epidemiólogos utilizan un indicador llamado número reproductivo básico —representado como R0— para conocer la facilidad con la que se propaga una enfermedad infecciosa. Para el sarampión, el R0 se calcula entre 16 y 18, “esto quiere decir que una persona con sarampión podría contagiar hasta a 18 personas que no estuvieran protegidas. Con esto, decimos que es el virus más contagioso que hay”, asegura Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero del programa de riesgos epidemiológicos de la UNAM, de México. Asegura que el cálculo siempre se basa en un escenario de transmisión óptima, “en el que no se implemente ninguna medida para frenarlo”. Las mutaciones del covid 19 alcanzaban un contagio de cuatro personas, y la influencia tiene un RO de entre 1,5 y 2,5 personas.

¿Cuáles son los síntomas?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. El más visible es una erupción cutánea evidente." Los primeros síntomas, que suelen durar entre 4 y 7 días, son: rinorrea, tos ojos llorosos y enrojecidos, pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas". La erupción cutánea aparece entre 7 y 18 días después de la exposición. “Habitualmente comienza en el rostro y la parte superior del cuello y se extiende durante unos tres días hasta alcanzar las manos y los pies. Por lo general, dura entre cinco y seis días antes de desaparecer de forma espontánea”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2025 se confirmaron 247.623 casos en 179 países. En la Región de las Américas se reportaron 14.891 casos, lo que representa un aumento de 32 veces frente a 2024.