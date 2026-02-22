México suma 4.000 casos de sarampión impulsados por la brecha en la vacunación entre jóvenes

Hasta este viernes, el informe sobre el brote de sarampión en México registraba un total de 3.997 casos confirmados de la enfermedad, y cuatro muertes en lo que va de este 2026. El número de contagios en estas siete semanas representa ya el 62% de los casos totales que se confirmaron durante todo el 2025, cuando, en un corte de caja, el país sumó un total de 6.442 casos confirmados. Para los especialistas, las campañas de vacunación que las autoridades federales y locales han puesto en marcha rendirán frutos en un periodo de entre seis y 12 semanas. Mientras que alertan de que, además de los menores de cinco años, otra población de riesgo son jóvenes entre 20 y 29 años debido a deficiencias en las coberturas de vacunación que se llevaron a cabo entre 1995 y 2005.

La doctora Susana López Charreton, investigadora del Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular de la UNAM, ha dicho que el país comenzó mal el año por la cantidad de casos. Sin embargo, aseguró que la vacunación es la única forma en que se pueden controlar los contagios, que afectan más a menores y a población joven: “Se han seguido los casos de sarampión durante estos dos años y han visto que las edades que son más susceptibles son niños menores de cinco años, pero también hay un pico de susceptibles de la población nacida entre 1995 y 2005. Hay muchachos de 20 a 29 años que se están enfermando”.

Los contagios, que han ido en aumento desde las últimas semanas de diciembre, se habían concentrado, en una primera etapa, en Chihuahua, y durante las primeras semanas de enero y febrero, en Jalisco, que al corte del 19 de febrero ya registraba un total de 2.366 contagios acumulados en lo que va de este año. El Gobierno federal puso en marcha una campaña de vacunación enfocada en los estados con más registros de casos, una lista que lidera por mucho margen el Estado de Jalisco, seguido de Chiapas, con 274 casos, Ciudad de México, con 261, y Sinaloa, con 173.

Para Samuel Ponce de León Rosales, del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, la situación, que se fue agravando paulatinamente desde antes de que comenzaran a sonar las alertas, era una situación que se anticipó desde la comunidad académica y científica, sin que sus advertencias fueran escuchadas. “Este problema lo anticipamos desde hace más de una década. Que eventualmente iba a ocurrir si no se corregía el rumbo en términos de la amplitud del programa de vacunación. Esta es la crónica de una epidemia anunciada porque, incluso desde que arrancó el año pasado en enero con los primeros casos,se hicieron varios comentarios en relación a que tenía que atenderse muy intensamente el problema y lo que se está haciendo hoy debió haberse establecido hace 12 meses”, dice.

López Charreton coincide. Ya en una publicación de la Sociedad Mexicana de Virología (SMV), en la que participó en 2018, advertían de casos esporádicos de sarampión y de la necesidad de aumentar la vacunación. Un problema que Rosales adjudica, sobre todo, a la falta de interés y recursos en la vacunación: “El Programa Nacional de Vacunación tiene problemas desde hace varias décadas con un financiamiento insuficiente. Cada año hay que pelear un presupuesto que tendría que crecer casi en automático y no es así. Y por eso desde hace mucho tiempo se ha solicitado que se autorizara por el Congreso un presupuesto etiquetado solo para vacunación. Y ha sido insuficiente, sobre todo en los últimos años”.

Charreton apunta: “Fue como una tormenta perfecta, esa es la verdad, porque ya desde el 2018 había muchos casos, no en nuestro país, pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos. De hecho, entonces con la SMV escribimos un libro que se llamaba Pablo tiene sarampión, pensando en que teníamos que alertar que se tenían que usar las vacunas, y digo que es una tormenta perfecta porque se nos juntó con que en ese momento se dio mayor prioridad al cuidado de la gente enferma de Covid-19 que a las coberturas vacunales, entonces se dedicó mucho más a proteger a la población de COVID y también se cerraron muchos de los servicios que eran rutinarios para bebés, etcétera. Entonces ahí tuvimos a lo mejor un hoyito de vacunación, bajó también el acceso a otras vacunas y tenemos movimientos antivacunas que han ido creciendo en el mundo, que es terrible, y pues esta es una de las lecciones, o sea, te puedes a lo mejor escapar de algunas vacunas, mal hecho, pero el sarampión es excesivamente contagioso, una persona puede infectar a 15 o 16 personas, entonces no hay escapatoria si no tienes vacuna".

Charretón, además, apunta una de las características más importantes del sarampión y que lo hace todavía más peligroso: que borra la memoria inmunológica. “Hay muchas secuelas; uno a tres de cada mil niños fallecen por la enfermedad como consecuencia de la infección, principalmente por neumonía, pero también pueden ser sordera o ceguera, o una inflamación en el cerebro. Esas son secuelas frecuentes. Y otra que ya se ha demostrado es que, después de una infección con sarampión, tu memoria inmunológica, digamos, todas las enfermedades que has tenido y todas las vacunas que te han puesto, generan memoria, para que, cuando vuelvas a ver a un microbio, tu sistema inmune se prenda, rápidamente lo reconozca y lo elimine. Esa memoria inmunológica que tenemos de todas las enfermedades y vacunas que hemos tenido se borra, porque los virus [del sarampión] infectan células del sistema inmune que guardan la memoria”.

Con el ritmo de contagio que hay todavía, y ante el arranque de las campañas masivas de vacunación y sus posteriores resultados, los expertos consideran que será muy complicado que el país contenga lo suficiente el avance de la enfermedad en el plazo interpuesto a México por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para evitar perder la certificación como país libre de sarampión. La OPS dio una prórroga de dos meses que se terminará en abril.