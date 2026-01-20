México tiene dos meses para contener el brote de sarampión y no perder el estatus de libre de la enfermedad

El secretario de Salud, David Kershenobich, reveló que la Organización Panamericana de la Salud fijó el plazo. Canadá ya ha perdido el estatus de libre de la enfermedad y Estados Unidos está cerca

México enfrenta un escenario epidemiológico complejo con un brote de sarampión que ya se ha confirmado en las 32 entidades del país, lo que representa una expansión sin precedentes en años recientes. La Secretaría de Salud federal ha reportado que, al 19 de enero de 2026, se acumulan más de 7.168 casos acumulados y 24 muertes asociadas a esta enfermedad viral, de acuerdo con datos del Informe Diario del Brote de Sarampión de la Dirección General de Epidemiología.

Antes del brote, que se originó en febrero de 2025, la región americana era la única en el mundo en lograr el estatus de libre de sarampión, un certificado que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha retirado.

En conferencia de prensa este martes, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que esta organización ha dado a México un plazo de dos meses para contener el brote antes de la revisión del estatus sanitario internacional, programada para una reunión virtual de evaluación el próximo 13 de abril de 2026. “Canadá ya perdió su estado libre de sarampión; Estados Unidos solicitó una ampliación de dos meses y nosotros también nos hemos apuntado precisamente en esos dos meses para tratar de controlar el brote”, dijo el funcionario.

Del brote en Chihuahua a casos en todo México

Los primeros casos de sarampión se identificaron en febrero del año pasado en Chihuahua —principalmente vinculados a la falta de vacunación— y desde entonces ha ido ganando terreno a lo largo del país. A lo largo de 2025 y hasta inicios de 2026, el virus se ha extendido a 252 municipios dentro de las 32 entidades federativas, de acuerdo con el reporte más reciente de las autoridades.

Una de las cifras más impactantes es la distribución geográfica de los contagios. Aunque todos los estados han reportado al menos un caso, hay grandes desigualdades regionales: Chihuahua concentra la gran mayoría de los casos, con 4.495 contagios confirmados desde el inicio del brote, seguida a considerable distancia por Jalisco (1.020 casos) y Chiapas (430). Otras entidades con cifras relevantes incluyen Michoacán (261) y Guerrero (248). El brote, además, ha dejado afectaciones en regiones que hasta hace poco tenían pocos o ningún caso. Por ejemplo, Puebla y Veracruz habían reportado un solo caso cada uno Tlaxcala, Yucatán y Nuevo León tenían dos cada uno.

Aunque el número acumulado de casos supera los 7.000, las autoridades han señalado que solo alrededor del 5% de esos casos están activos actualmente, lo que implicaría una disminución de la transmisión gracias a las campañas de vacunación y otras intervenciones sanitarias.

Vacunación contra sarampión

En su mensaje de esta mañana, Kershenobich detalló que el país cuenta con 23 millones 529 mil vacunas para prevenir el sarampión. La principal herramienta para enfrentar el brote, explicó, ha sido la vacunación intensiva, con acciones centradas en alcanzar coberturas superiores al 95% de la población objetivo y así frenar la transmisión viral. También dijo que se han aplicado más de 11 millones de dosis contra el sarampión desde el inicio del brote y México tiene “el número suficiente de vacunas para los próximos dos años para seguir avanzando en la vacunación de toda la población”.