El Cartel Jalisco secuestra empresarios y clona coches militares en su último golpe en Chiapas

La Fiscalía del Estado del Sur mantiene un operativo de búsqueda para dar con las siete personas ‘levantadas’ por criminales en Villaflores

El Cartel Jalisco Nueva Generación da un nuevo golpe en Chiapas en las últimas horas de este 2025. A las tres de la mañana del 27 de diciembre, un comando fuertemente armado irrumpió en dos bares de Villaflores, un poblado a 90 kilómetros de la capital Tuxtla Gutiérrez, para secuestrar a ocho hombres. Los encapuchados estaban uniformados con uniformes tácticos durante su asalto a los negocios de La Kábala Sport Bar -Karaoke y Anubis’s Disco Club. Usaron siete vehículos en este despliegue del horror.

A pocas horas del secuestro masivo, el empresario y propietario de uno de los bares, Sergio Enrique Pereda Tamayo, fue localizado muerto con un impacto de bala en la pierna a bordo de una camioneta abandonada.

Los criminales incendiaron ambos comercios y huyeron ante las miradas perplejas de los testigos que dejó el más reciente levantón masivo en el sureño Estado. La violenta irrupción en el centro de Villaflores dejó tres mujeres lesionadas por quemaduras. Estas fueron trasladadas a un hospital para su convalecencia.

Bares incendiados en Villaflores. Cuartoscuro

El suceso acaba con meses de tensa calma en la región Frailesca del Estado, como se conoce a esta zona de producción agrícola y ganadera. La disputa por el territorio ha traído consigo la vuelta a escena del CJNG, que a decir de activistas y reportes militares, ha logrado colocar su bastión en el centro y oriente de Chiapas, donde ahora mantiene una pelea muchas veces silenciosa con el Cartel de Sinaloa.

La reaparición de la empresa criminal de Jalisco ha causado inquietud en la población y las mismas instancias de seguridad, pues los delincuentes han rotulado sus vehículos con insignias, números y hasta matrículas del ejército para sus tareas criminales.

Así operaron la madrugada del 27 de diciembre, en medio de la confusión de personas que observaron cómo los delincuentes se llevaban incluso a propietarios de los bares.

La Fiscalía General del Estado ha señalado que este ataque directo tiene como móvil principal la disputa por la venta de droga entre dos células delictivas que operan en la región. Las autoridades también informaron que se han detenido a siete personas que participaron de forma directa e indirecta en el secuestro e incendio de los negocios. Los fiscales aseguran que los interrogatorios y las pesquisas apuntan a que los detenidos son integrantes del CJNG.

La presión de familiares de los desaparecidos ha obligado al despliegue de un operativo por aire y tierra junto al ejército, la Guardia Nacional y elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

Hasta la tarde del lunes la operación ha resultado fallida, pues solo han sido encontradas las camionetas y los tres vehículos militares clonados utilizados por los criminales. El hallazgo se hizo en la comunidad de Santa Julia, en el vecino municipio de Cintalapa, a unos cuantos kilómetros de la zona limítrofe con Los Chimalapas, Oaxaca. En ese perímetro, un hombre fue encontrado amordazado y maniatado sin que haya trascendido su identidad.

“Tenemos siete personas aún desaparecidas, no vamos a terminar este operativo hasta dar con ellas, no habrá impunidad”, dijo el domingo el fiscal general en Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca.

Autoridades aseguraron tres vehículos militares clonados tras el ataque criminal. Fiscalía de Chiapas

El ataque del crimen organizado ha devuelto el temor a los pueblos del centro de Chiapas. Villaflores está convertido en un sitio con toque de queda sin oficializar y clima hostil. Justo en el intervalo de la Navidad y el Año Nuevo, la gente se ha vuelto a atrincherar y ha abandonado de forma paulatina los comercios y las actividades sociales ante el temor que en cualquier momento reaparezcan sujetos armados.

La ola de violencia se ha intensificado en las últimas semanas. El 1 de diciembre, presuntos criminales incendiaron cuatro vehículos y bloquearon caminos y carreteras del municipio. Horas después, policías estatales y agentes ministeriales se enfrentaron a balazos con criminales en el ejido Cristóbal Obregón, donde dos civiles fueron abatidos y se confiscaron armas de alto calibre.

Antes de Navidad, varias mantas aparecieron en distintos puntos del municipio, firmadas supuestamente por el Cartel de Sinaloa. En ellas, se dirigían a sus rivales con una amenaza velada: “Villaflores tiene dueño”.

El Estado sigue siendo base de operaciones de las dos células más poderosas del crimen organizado mexicano, quienes luchan por controlar el tráfico de drogas y migrantes. El 8 de diciembre, miembros del Cartel de Sinaloa realizaron seis ataques en igual número de comunidades en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, en Guatemala.

El Gobierno guatemalteco reportó que los criminales cruzaron desde Chiapas para atacar a sus enemigos del Cartel Chiapas y Guatemala, una fracción del CJNG surgida en 2023 y que ha ganado terreno en el sureste. El propio ejército chapín ha alertado de una reestructuración de esta célula criminal en Centroamérica y sus nuevas alianzas con otros grupos delincuenciales.