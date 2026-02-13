Sheinbaum ofrece que México sea un puente aéreo para que las aerolíneas reposten combustible en su ruta a Cuba

La presidenta de México asegura que el Gobierno cubano tendría que hacer una petición para que los aviones se abastezcan de turbosina mexicana de camino a La Habana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha propuesto este viernes que su país actúe como puente aéreo para que Cuba pueda recibir ayuda humanitaria por aire. Las aerolíneas podrían repostar turbosina, el combustible para aviones que escasea en la isla, para mantener las rutas de aviones. “Si lo pide la Cuba, pues habría esas condiciones, por supuesto”, ha señalado la mandataria antes de recordar que los vuelos desde México a Cuba siguen activos.

Sheinbaum ha ofrecido una vía de escape que podría no solo acelerar la llegada de ayuda humanitaria por aire, sino también aliviar uno de los principales problemas de la economía cubana: la caída del turismo ante la imposibilidad de que los aviones reposten combustible. “Pueden cargar, pueden venir a México. De hecho, los vuelos mexicanos de aerolíneas mexicanas no están cerrados a Cuba porque aquí hay turbosina y está muy cerca”, ha señalado. “Tienen que pagar la turbosina, obviamente”, ha bromeado con los periodistas de su rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Noticia de última hora en desarrollo...