México enviará otro barco a Cuba con ayuda humanitaria en cuanto regrese el último que mandó

Los cargamentos con ayuda humanitaria a Cuba seguirán fluyendo desde México en cuanto regresen los buques de la Armada que partieron el fin de semana pasado con destino a la isla. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que el último envío llegará este jueves. “Regresa el barco y se hará un segundo envío, y así se va a estar enviando”, ha indicado. Además, la mandataria ha informado de que los vuelos mexicanos a Cuba no se han suspendido pese a las decisiones de otras aerolíneas ante la falta de combustible, ya que repostan en México.

La presidenta ha señalado que hay varias organizaciones civiles mexicanas que están organizando recolecta de víveres para el pueblo cubano, asfixiado por el bloqueo de Estados Unidos. Sheinbaum ha prometido que buscará que estos grupos tengan un enlace con el Gobierno para poder mandar sus paquetes de ayuda humanitaria junto a los cargamentos de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Los continuos apagones por la crisis energética que atraviesa el país se espera que lleguen a una de las situaciones más críticas hasta la fecha: hasta el 64% de la isla quedará sin luz en el momento de mayor demanda.

En paralelo, la presidenta ha avisado de que los vuelos turísticos que salen desde México hacia Cuba se mantienen operativos. Después de que el Gobierno de la isla anunciara que no cuenta con combustible para que los aviones reposten en su territorio, varias aerolíneas suspendieron sus viajes, golpeando duramente la actividad turística de Cuba, su principal motor económico. “Se carga aquí y son vuelos que llegan allá, no está prohibido volar a la isla”, ha indicado Sheinbaum, quien descarta que mantener las rutas aéreas le genere un problema con Estados Unidos, quien ha endurecido su política de bloqueo con el régimen castrista. Solo México y Rusia han mostrado un repunte reciente en el número de viajeros ante la caída generalizada de visitantes y la suspensión de vuelos hasta mayo desde Canadá, el principal país emisor de turistas a Cuba. La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) mexicana reporta que Aeroméxico y Viva movilizaron 271.888 pasajeros hacia Cuba el año pasado, un aumento del 5,2%. Viva, responsable del 63% de los traslados en 2025, detalló que puede cargar combustible en su base sin depender del escaso suministro cubano.

México tiene en marcha toda su maquinaria diplomática desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de Cuba en México para intentar reanudar los envíos de petróleo a La Habana lo antes posible. Más allá de los víveres e insumos que están en camino, la principal necesidad de la isla es el combustible para el abastecimiento energético. Desde que Estados Unidos capturara a Maduro y tomara el control del petróleo que sale de Venezuela, Cuba perdió a su principal proveedor y México quedó solo ante la tarea de abastecer con crudo a la isla con los contratos existentes de Pemex y la vía de ayuda humanitaria. Sin embargo, las amenazas arancelarias y la presión interna de su partido obligaron a Sheinbaum a dar suspender los cargamentos, en un giro sin precedentes de la sintonía y tradición de apoyo a Cuba.