Calendario F1 2026: fechas, horarios, sedes y cómo ver a Checo Pérez en México

El calendario de la Fórmula 1 2026 marca un nuevo capítulo para Sergio ‘Checo’ Pérez, quien regresa al Gran Circo con el debutante Cadillac F1 Team junto con Valtteri Bottas. Con la pretemporada recién concluida en Baréin —donde Pérez finalizó décimo en la última sesión y acumuló kilómetros valiosos—, la temporada arranca en menos de dos semanas, el 6 de marzo con las prácticas libres en Melbourne, Australia, a las 19:30 horas, tiempo del centro de México.

Sergio Pérez, de 36 años y originario de Guadalajara, se unió a Cadillac tras dejar Red Bull, con el objetivo de liderar el proyecto de la escudería estadounidense en su entrada a la F1. En las pruebas de pretemporada en Baréin (del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero), el mexicano y Bottas completaron más de 3.500 kilómetros entre ambos, mostrando progresos aunque con retos por delante, como admitió el jefe de equipo, Graeme Lowdown, al pedir expectativas realistas para el debut.

Pérez se ha mostrado optimista y ha enfatizado la misión clave de Cadillac: construir una base sólida para competir en la media tabla desde el inicio. Para redondear la alineación, el chino Zhou Guanyu actuará como piloto de reserva.

La llegada de Cadillac representa la ambición estadounidense en una parrilla dominada por europeos y el inicio de un largo camino que apunta hacia la producción de su propia unidad de potencia en 2029. Por otro lado, la dupla Pérez-Bottas es una de las más experimentadas del paddock, con un total de 16 carreras ganadas entre ambos y más de 500 carreras iniciadas.

El calendario completo: 24 Grandes Premios

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) aprobó un calendario de 24 carreras para 2026, con seis fines de semana de sprint y novedades como el debut del GP de Madrid. La temporada inicia en Melbourne y concluye en Abu Dhabi, con ajustes por el Ramadán que ubican a Baréin y Arabia Saudita nuevamente en abril.

México recibirá el GP de la Ciudad de México del 30 de octubre al 1 de noviembre, donde Pérez buscará repetir éxitos pasados ante su público. Otros hitos incluyen el doblete español (Barcelona y Madrid) y la etapa en América cerca del final (Austin, Ciudad de México, São Paulo y Las Vegas).

Ronda Fechas y horarios del país sede Fechas y horarios en México Gran Premio Circuito Notas 1 Del 6 al 8 de marzo (carrera: 15.00 horas) Del 5 al 7 de marzo (carrera: 22.00 horas) Australia Melbourne Inicio de temporada 2 Del 13 al 15 de marzo (carrera: 15.00 horas) Del 12 al 15 de marzo (carrera: 1.00 horas) China Shanghai Carrera sprint 3 Del 27 al de 29 marzo (carrera: 14.00 horas) Del 26 al 28 de marzo (carrera: 23.00 horas) Japón Suzuka 4 Del 10 al 12 de abril (carrera: 18.00 horas) Del 10 al 12 de abril (carrera: 9.00 horas) Baréin Sakhir 5 Del 17 al 19 de abril (carrera: 20.00 horas) Del 17 al 19 de abril (carrera: 11.00 horas) Arabia Saudita Jeddah 6 Del 1 al 3 de mayo (carrera: 16.00 horas) Del 1 al 3 de mayo (carrera: 14.00 horas) Miami Miami Carrera sprint 7 Del 22 al 24 de mayo (carrera: 16.00 horas) Del 22 al 24 de mayo (carrera: 14.00 horas) Canadá Montreal Carrera sprint 8 Del 5 al 7 de junio (15.00 horas) Del 5 al 7 de junio (7.00 horas) Mónaco Montecarlo 9 Del 12 al 14 de junio (carrera: 15.00 horas) Del 12 al 14 de junio (carrera: 7.00 horas) España Barcelona 10 Del 26 al 28 de junio (carrera: 15.00 horas) Del 26 al 28 de junio (carrera: 7.00 horas) Austria Spielberg 11 Del 3 al 5 de julio (carrera: 15.00 horas) Del 3 al 5 de julio (carrera: 8.00 horas) Gran Bretaña Silverstone Carrera sprint 12 Del 17 al 19 de julio (carrera: 15.00 horas) Del 17 al 19 de julio (carrera: 7.00 horas) Bélgica Spa 13 Del 24 al 26 de julio (carrera: 15.00 horas) Del 24 al 26 de julio (carrera: 7.00 horas) Hungría Budapest 14 Del 21 al 23 de agosto (carrera: 15.00 horas) Del 21 al 23 de agosto (carrera: 7.00 horas) Países Bajos Zandvoort Carrera sprint 15 Del 4 al 6 de septiembre (carrera: 15.00 horas) Del 4 al 6 de septiembre (carrera: 7.00 horas) Italia Monza 16 Del 11 al 13 de septiembre (carrera: 15.00 horas) Del 11 al 13 de septiembre (carrera: 7.00 horas) España Madrid Debut, sujeto a homologación del circuito FIA 17 Del 24 al 26 de septiembre (carrera: 15.00 horas) Del 24 al 26 de septiembre (carrera: 5.00 horas) Azerbaiyán Bakú 18 Del 9 al 11 de octubre (carrera: 20.00 horas) Del 9 al 11 de octubre (carrera: 6.00 horas) Singapur Marina Bay Carrera sprint 19 Del 23 al 25 de octubre (carrera: 15.00 horas) Del 23 al 25 de octubre (carrera: 14.00 horas) Estados Unidos Austin 20 Del 30 de octubre al 1 de noviembre (carrera: 14.00 horas) Del 30 de octubre al 1 de noviembre (carrera: 14.00 horas) México Ciudad de México Carrera local para Sergio Pérez 21 Del 6 al 8 de noviembre (carrera: 14.00 horas) Del 6 al 8 de noviembre (carrera: 11.00 horas) Brasil São Paulo 22 Del 19 al 21 de noviembre (carrera: 20.00 horas) Del 19 al 21 de noviembre (carrera: 22.00 horas) Las Vegas Las Vegas 23 Del 27 al 29 de noviembre (carrera: 19.00 horas) Del 27 al 29 de noviembre (carrera: 10.00 horas) Qatar Lusail 24 Del 4 al de 6 diciembre (carrera: 17.00 horas) Del 4 al de 6 diciembre (carrera: 7.00 horas) Abu Dhabi Yas Marina Final de temporada

Dónde ver la temporada 2026 en México

En México, las transmisiones íntegras de los Grandes Premios podrán verse a través de F1 TV con la suscripción correspondiente. Incluye la cobertura completa de prácticas libres, clasificaciones, sprints y carreras. La plataforma ofrece multivista, repeticiones, narraciones en distintos idiomas y acceso global.

A partir de la temporada 2026 y hasta 2028, Grupo Televisa ofrecerá también la Fórmula 1 en México , desde televisión abierta —con la cobertura completa del GP de México, dos carreras adicionales y resúmenes semanales— y en paga a través de Sky Sports en plataformas como izzi y Sky+, incluyendo también todas las prácticas libres, clasificaciones, sprints y Grandes Premios. Este acuerdo, anunciado en octubre de 2025, reemplaza al de Fox Sports —parte de Grupo Lauman—, que perdió los derechos por incumplimientos en pagos durante ese año, tras problemas en eventos como los GP de Miami, Países Bajos y Singapur. La F1 elogió el compromiso de Televisa por su capacidad para llegar a la audiencia mexicana y complementar opciones como F1 TV Pro para una experiencia global.

Los cambios de regulación en 2026

La temporada 2026 de Fórmula 1 llega con el mayor cambio de reglamento técnico en más de una década, pensado para que los coches sean más ligeros, ágiles y eficientes, y para favorecer, en teoría, carreras más cerradas. Los monoplazas serán más cortos y estrechos, con neumáticos algo más delgados y un suelo menos dependiente del llamado “efecto suelo” (la succión que generaba gran parte de la carga aerodinámica), lo que reducirá la fuerza hacia abajo y la resistencia al aire para facilitar los adelantamientos. En lugar del DRS —el sistema que abría una parte del alerón trasero para reducir la resistencia aerodinámica o drag— se introduce la aerodinámica activa: los pilotos podrán cambiar el ángulo de los alerones delantero y trasero, cerrados en curva para ganar agarre y abiertos en recta para ganar velocidad, en zonas predefinidas del circuito.

A esto se suman dos herramientas nuevas en la gestión de energía: el Boost Button, un botón que permite desplegar potencia eléctrica extra en cualquier punto de la vuelta para atacar o defender, y el Overtake Mode, un modo de adelantamiento que solo se puede usar cuando el piloto está a menos de un segundo del coche de delante y que le da un plus de energía eléctrica en la vuelta siguiente para sostener una mayor velocidad punta. Todo este paquete se apoya en nuevas unidades de potencia híbridas, con un reparto aproximado del 50% de la potencia entre el motor de combustión interna y el sistema eléctrico, mayor capacidad de recuperación de energía en frenada y combustibles sostenibles, además de mejoras de seguridad en la célula de supervivencia y el arco antivuelco de titanio (halo).

