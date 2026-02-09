El Cadillac de Checo Pérez se estrena con lujo en el Super Bowl

Cadillac, una de las mayores empresas de autos de lujo, se ha presentado en sociedad por todo lo alto. Este domingo, durante el Super Bowl, la constructora ha mostrado el diseño del primer auto que usará en la Fórmula 1 a partir del próximo marzo. Lo ha hecho a través de un millonario anuncio publicitario durante el gran partido de fútbol americano. Según estimaciones de la cadena NBC, los anuncios de 30 segundos llegaron a alcanzar un costo de 10 millones de dólares. Además, una réplica del coche se exhibe ahora en Time Square, la popular plaza de Nueva York.

Uno de los protagonistas del anuncio fue Checo Pérez que, junto a Valtteri Bottas, es uno de los pilotos fundadores de Cadillac. El mexicano ha sido, desde su fichaje en agosto pasado, el mayor embajador de la automotriz para México y para el mercado latino en Estados Unidos. Ese gancho le ha servido a Cadillac para hacerse con el patrocinio de las empresas de telecomunicaciones de la familia Slim. Con 36 años, Pérez tiene la misión de poner los cimientos del equipo para competir en la dura Fórmula 1, donde cada milésima de segundo vale oro. Será también la última aventura del mexicano en la máxima categoría del automovilismo.

El anuncio fue divulgado a través de la televisión en Estados Unidos y también por las redes sociales de Cadillac durante el último cuarto del juego entre Seattle y Patriots, la parrilla más costosa para los anuncios comerciales en Estados Unidos. En el video se muestra el nacimiento del coche como si se tratara de una misión de la NASA, algo no muy lejano de lo que ocurre en los garajes en la Fórmula 1. El auto será bicolor: plateado y negro en los costados, como si fuera un Mercedes.

El reto para el equipo novato de la F1 es colosal. Primero porque el motor que tendrán sus autos no será construido por Cadillac o General Motors, sino uno de Ferrari. Al equipo italiano, sin embargo, no le ha ido nada bien desde 2008 cuando ganaron su último campeonato de constructores. Durante el último año han contratado a cientos de empleados en Estados Unidos y en Reino Unido para empezar desde cero la fábrica del auto. Tendrán sedes estadounidenses en Indianapolis, Charlotte, y también en Silverstone, tierra británica donde nació el deporte motor.

A ello se suma el gran ingrediente de la zozobra porque en la temporada 2026, la Fórmula 1 tendrá un cambio de reglamento que supone una sacudida para todos los equipos porque hay un cambio en la constitución del motor, en el cual tendrá mayor dependencia de la energía eléctrica por encima del combustible. La aerodinámica de los autos ha entrado en el quirófano para privilegiar mayores rebases y mayores estrategias en cada curva con los alerones delanteros y traseros. El propio Checo Pérez ha asegurado que el primer año será difícil. Pensar en podios es un anhelo difícil de materializar, más bien los objetivos están puestos en que el auto funcione y puedan pelear por entrar entre los primeros 10 lugares de la clasificación. “Progreso bajo presión”, se lee en la campaña que compartió Cadillac este domingo.

“A veces la gente se olvida de lo grandes que son las organizaciones de un equipo de Fórmula 1. Y simplemente ver cómo todos van ocupando sus posiciones, aprendiendo a trabajar entre sí, es genial. Estoy disfrutando el desafío y tengo muchas ganas de crecer junto con el equipo”, contó Pérez la última semana de enero durante la semana de pruebas en Barcelona. “Disfrutar de este regreso a la Fórmula 1 no significa que voy a pasearme los domingos... Para mí es crucial tener esa motivación de que estamos progresando mucho”, agregó días después.

El primer fin de semana de marzo, el 7 y 8, será el debut para Checo Pérez y Cadillac en el Gran Premio de Australia. La Checomanía volverá a encender su motor, cobijado por sus miles de seguidores que le han acompañado por más de 14 años y que aún aguardan a un milagro en el asfalto.