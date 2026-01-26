Checo Pérez, a los 36 años, enciende el motor de Cadillac en su retorno a la Fórmula 1

Checo Pérez celebra su cumpleaños dentro de un garaje de Fórmula 1. Con 36 años será uno de los pilotos fundadores del equipo Cadillac en la categoría reina del automovilismo. Vestido de negro, el piloto mexicano se ve como un hombre renacido, un competidor que fue devorado por las llamas de Red Bull y que, un año más tarde, ha vuelto a ser uno de los arquitectos de la proeza de empezar de cero un proyecto en un deporte donde cualquier cosa milimétrica cuenta mucho. Este lunes han comenzado las primeras pruebas, en privado, de los coches más dominantes del mundo.

Pérez y Valtteri Bottas, su coequipero, tienen por delante el reto de que un equipo nuevo tenga vida. El pasado 17 de enero, en Silverstone, Reino Unido, Cadillac vivió uno de sus momentos más tensos: la hora del encendido del motor. El deportista de Guadalajara fue el primero en subirse al auto y dar algunas vueltas de reconocimiento. Lo clave fue el trabajo en el garaje entre los mecánicos y los ingenieros. “Todos deberíamos sentirnos orgullosos de haber completado nuestras primeras vueltas como equipo”, dijo el mexicano en la radio.

Es en Barcelona donde, del 26 al 30 de enero, los equipos tienen una ventana de oportunidad para poner su coche en la pista y empezar a sacar más datos. Esto es muy importante en una temporada en la que habrá nuevas reglas. Desde su construcción y diseño ha cambiado todo. Los alerones, delantero y trasero, se han renovado totalmente. Los ángulos de los coches serán modificados a lo largo de las carreras, existirá el botón Boost con el cual tendrán la mayor potencia del motor en cualquier momento y también el modo Overtake, un extra de energía para los pilotos que estén a menos de un segundo de su rival, algo que sustituye al DRS. A todos los conductores les tocará estar más pendientes de recargar la batería del auto, durante las frenadas o levantando el pie del acelerador. Ya no influirá el llamado efecto suelo, donde se aprovechaba el flujo del aire para ganar mayor velocidad con los autos presionados hacia el asfalto.

Los autos serán más cortos, angostos y un poco más livianos. Esta es una ventana de oportunidad de lujo para los equipos que quieren remontar como Mercedes o Red Bull, o quienes quieren consolidarse como McLaren. En el caso de Cadillac habrá que esperar. La constructora de General Motors no tendrá motor propio, sino que tiene que utilizar uno de Ferrari, la Scuderia que no gana un Mundial de constructores desde 2008. Las proyecciones, mismas que comparte Checo Pérez, pasan más por intentar que el auto sea fiable y puedan pelear en la parte baja de la parrilla junto a Haas, el otro equipo estadounidense; Audi, antes conocido como Sauber; Alpine, último lugar la temporada pasada. Sobre pensar en un podio, el mexicano ya fue claro en una charla con CNN: “Creo que no sería realista en este momento, no para este año, pero uno nunca sabe. Tenemos que asegurarnos de poder progresar rápido y quién sabe en el futuro cercano”.

El diseño del Cadillac será presentado durante un comercial en el Super Bowl de este año junto al glamur de la NFL, Bad Bunny y los millones de espectadores alrededor del mundo el domingo 8 de febrero. La empresa estadounidense quiere, de momento, mostrarse al mundo y empezar a dar batalla en el fondo de la parrilla. Lo que tienen a su favor, además de la nueva reglamentación, es la experiencia compartida entre Pérez y Bottas, dos grandes escuderos de Max Verstappen y Lewis Hamilton, respectivamente.

Revive la euforia

Todavía sin comenzar oficialmente la Fórmula 1, en México se empieza a gestar de nuevo la euforia por Checo Pérez. Empiezan a colocarse los anuncios publicitarios con su rostro, las redes sociales empiezan a mostrar vídeos de él subido a bordo de un auto de lujo de su equipo. Incluso, en el mercado ambulante más grande de América Latina, Tepito, ya se venden camisetas y todo tipo de mercancía referente a Cadillac y a Pérez. Habrá otra ronda de pruebas, ya televisadas, del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20. La primera carrera será en Australia el 8 de marzo.

Checo Pérez también ha ganado madurez en este último año. Ha reconocido públicamente que no gozó a plenitud sus 14 temporadas seguidas en la Fórmula 1. “Lo principal que tenemos que hacer en la vida es disfrutar lo que hacemos porque somos tan competitivos, para lograr tus cosas siempre estás pensando en tu próxima carrera, en tu próximo contrato porque así es la F1, así se vuelve tu vida. Te olvidas de lo principal que es disfrutar del viaje”, contó en una entrevista con el empresario Oso Trava. “Hay que ir más lento, miro atrás en mi carrera y me hubiera gustado disfrutarla más”, dijo el piloto mexicano más ganador con 6 triunfos y 39 podios. Así empieza la última aventura de Pérez.