Bad Bunny apuesta por la diversidad en un video promocional para su show en el Super Bowl

En el anuncio, el cantante puertorriqueño baila junto a personas de diferentes etnicidades en medio de una cruzada migratoria que está afectando a las minorías en Estados Unidos

Bad Bunny se prepara para un baile inolvidable en el Super Bowl con una comunidad diversa. El artista puertorriqueño ha publicado este viernes 16 de enero un video promocional en Instagram de su próxima presentación en el medio tiempo del Super Bowl, la final de fútbol americano, que se celebra el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers, en Santa Clara, California.

En el video, el Conejo Malo aparece en una especie de Jardín del Edén con un celular en la mano. Comienza a reproducir la canción Baile inolvidable de su más reciente disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS. La melodía sube de volumen y una mujer latina en vestido rojo aparece bailando y rodeando al artista. Cuando Benito cruza en primer plano frente a la cámara, la mujer del vestido rojo pasa a ser una mujer negra con una camisa blanca, que baila con el puertorriqueño.

Este efecto se repite varias veces. Vemos un hombre negro con uniforme de bombero; un hombre con rasgos asiáticos que viste de traje; una mujer negra, con el pelo largo y rizado teñido de rojo; una niña con un suéter lila y otra joven con chamarra de mezclilla, playera negra y trenzas en el cabello, una joven asiática que parece aficionada al K-pop o un hombre con sombrero de vaquero, por mencionar algunos.

Los personajes en el video promocional resaltan la diversidad de quienes están atraídos y disfrutan la música de uno de los cantantes y compositores más importantes de la música latina y urbana de las últimas décadas. El mensaje, en un clima social difícil en Estados Unidos, es contundente: mientras crece la tensión entre migrantes, personas vulnerables y minorías con agentes gubernamentales y de control de inmigración, Bad Bunny quiere que todos se unan a la celebración de este espectáculo, uno de los más vistos en el mundo cada año.

El 28 de septiembre de 2025, el puertorriqueño publicó un video en su cuenta de Instagram en el que anunciaba su participación en el medio tiempo del Super Bowl. Ambos videos, el de septiembre y el de este viernes, son las únicas publicaciones que tiene el cantante en su red social, que acumula casi 50 millones de seguidores.

A finales de 2024, el humorista Tony Hinchcliffe se refirió a Puerto Rico como una “isla de basura flotante” durante un mitin en Nueva York de Donald Trump. El presidente estadounidense dijo entonces que nadie amaba más a los puertorriqueños como él. Unos meses después, cuando el magnate inició su segundo mandato como presidente, puso especial énfasis en sus políticas antimigratorias, redobló su compromiso con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que ha provocado grandes episodios de violencia, no solo con migrantes o latinos, también con ciudadanos estadounidenses.