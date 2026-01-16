Ir al contenido
_
_
_
_
US
BAD BUNNY

Bad Bunny apuesta por la diversidad en un video promocional para su show en el Super Bowl

En el anuncio, el cantante puertorriqueño baila junto a personas de diferentes etnicidades en medio de una cruzada migratoria que está afectando a las minorías en Estados Unidos

Debí Tirar Más Fotos
Joaquín Patiño
Joaquín Patiño
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Bad Bunny se prepara para un baile inolvidable en el Super Bowl con una comunidad diversa. El artista puertorriqueño ha publicado este viernes 16 de enero un video promocional en Instagram de su próxima presentación en el medio tiempo del Super Bowl, la final de fútbol americano, que se celebra el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers, en Santa Clara, California.

En el video, el Conejo Malo aparece en una especie de Jardín del Edén con un celular en la mano. Comienza a reproducir la canción Baile inolvidable de su más reciente disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS. La melodía sube de volumen y una mujer latina en vestido rojo aparece bailando y rodeando al artista. Cuando Benito cruza en primer plano frente a la cámara, la mujer del vestido rojo pasa a ser una mujer negra con una camisa blanca, que baila con el puertorriqueño.

Este efecto se repite varias veces. Vemos un hombre negro con uniforme de bombero; un hombre con rasgos asiáticos que viste de traje; una mujer negra, con el pelo largo y rizado teñido de rojo; una niña con un suéter lila y otra joven con chamarra de mezclilla, playera negra y trenzas en el cabello, una joven asiática que parece aficionada al K-pop o un hombre con sombrero de vaquero, por mencionar algunos.

Los personajes en el video promocional resaltan la diversidad de quienes están atraídos y disfrutan la música de uno de los cantantes y compositores más importantes de la música latina y urbana de las últimas décadas. El mensaje, en un clima social difícil en Estados Unidos, es contundente: mientras crece la tensión entre migrantes, personas vulnerables y minorías con agentes gubernamentales y de control de inmigración, Bad Bunny quiere que todos se unan a la celebración de este espectáculo, uno de los más vistos en el mundo cada año.

El 28 de septiembre de 2025, el puertorriqueño publicó un video en su cuenta de Instagram en el que anunciaba su participación en el medio tiempo del Super Bowl. Ambos videos, el de septiembre y el de este viernes, son las únicas publicaciones que tiene el cantante en su red social, que acumula casi 50 millones de seguidores.

A finales de 2024, el humorista Tony Hinchcliffe se refirió a Puerto Rico como una “isla de basura flotante” durante un mitin en Nueva York de Donald Trump. El presidente estadounidense dijo entonces que nadie amaba más a los puertorriqueños como él. Unos meses después, cuando el magnate inició su segundo mandato como presidente, puso especial énfasis en sus políticas antimigratorias, redobló su compromiso con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que ha provocado grandes episodios de violencia, no solo con migrantes o latinos, también con ciudadanos estadounidenses.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Joaquín Patiño
Joaquín Patiño
Es periodista y redactor de tendencias en EL PAÍS México. Fue director creativo y coordinador de video de Branded Content en Cultura Colectiva.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

bad bunny

Una grabación de voz usada sin permiso: las claves de la demanda millonaria contra Bad Bunny

Sara González

Hay una isla que Benito hizo volar a México

Beatriz Guillén | México

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_