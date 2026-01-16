México pide a Estados Unidos esclarecer la muerte de un connacional bajo la custodia de ICE en Georgia

Heber Sánchez, de 34 años, fue detenido por el servicio migratorio estadounidense a inicios de año tras haber causado un accidente automovilístico. A partir de ese momento, su familia no tuvo más contacto con él

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha pedido a Estados Unidos esclarecer la muerte de un ciudadano mexicano que se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el pueblo de Clayton, en el Estado de Georgia. El Consulado General mexicano en Atlanta informó sobre el fallecimiento de esta persona el pasado 14 de enero, de nombre Heber Sánchez Domínguez —según han dado a conocer medios locales de Atlanta—, que se produjo en el centro de procesamiento migratorio Robert A. Deyton. Ambas dependencias diplomáticas han indicado, a través de un comunicado en X, que se encuentran atendiendo el caso de forma puntual y que mantienen contacto directo con las autoridades responsables de la investigación a fin de conocer los resultados.

De acuerdo con el relato de la esposa de Sánchez a Univisión Atlanta, su pareja fue detenido a inicios de 2026 tras provocar un accidente al pasarse una señal de alto. Tras el choque y al no con contar con seguro contra accidentes, este fue detenido e insertado en el centro de detención.

A partir de ese momento, sus allegados no tuvieron ninguna noticia de él hasta este miércoles, cuando se les notificó que fue hallado muerto. Su compañero de celda, según el mismo medio, le preguntó cómo se sentía y lo último que le alcanzó a decir fue “me siento mal”. Sánchez, de 34 años, partió hacia Estados Unidos hace dos años. Según la versión de los familiares, se encontraba en un proceso de asilo. Ni ICE ni otra dependencia estadounidense se ha referido aún sobre el incidente.

“En coordinación con las autoridades estadounidenses competentes, el Consulado General ha solicitado que se esclarezcan las circunstancias del hecho y colabora en las gestiones necesarias para que la investigación se realice de manera pronta y transparente”, reza un fragmento de la publicación de la dependencia diplomática mexicana en Atlanta.

La representación diplomática en Atlanta detalla que estableció contacto inmediato con los familiares de este ciudadano, tanto en Estados Unidos como en México, a quienes se les ha brindado asistencia, acompañamiento y orientación consular, según un comunicado. “De igual forma, se llevarán a cabo los procesos conducentes para realizar la repatriación de los restos del connacional a México a la brevedad y de acuerdo a la voluntad de sus familiares”, complementa.

Solo en septiembre pasado, se produjo la muerte de tres ciudadanos mexicanos en custodia de ICE. Lorenzo Antonio Batrez Vargas, de 32 años, en Arizona; Ismael Ayala-Uribe, de 39 años, en California; y Miguel Ángel García Hernández, de 32 años, en Texas. La cantidad de personas detenidas por ICE en EE UU ha aumentado significativamente en los últimos años, y 2025 fue la gestión más mortífera para los detenidos por esta instancia gubernamental estadounidense en dos décadas, con al menos 30 personas muriendo en centros de detención. Desde 2019, 69 migrantes han muerto mientras estaban bajo custodia de ICE. Solo desde que Donald Trump ganó las elecciones en noviembre de 2024 van 14 personas muertas en centros de ICE.