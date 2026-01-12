Ir al contenido
Bad Bunny

Una grabación de voz usada sin permiso: las claves de la demanda millonaria contra Bad Bunny

El cantante enfrenta un nuevo proceso legal en Puerto Rico por dos temas de los albumes ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ y ‘X 100PRE’

bad bunny
Sara González
Sara González
Bad Bunny ha sido demandado por 16 millones de dólares por el uso indebido de la grabación de la voz de una mujer en las canciones EoO, de su álbum más reciente DeBÍ TiRAR MáS FOToS, y Solo de Mí, de X 100pre

La nueva querella contra Benito Antonio Martínez Ocasio fue interpuesta por Tainaly Serrano Rivera, quien afirma que los audios fueron grabados en 2018 a petición del productor del cantante La Paciencia, cuyo nombre real es Roberto Rosado. La mujer asegura que no fue notificada de que serían utilizados en las producciones musicales del Conejo Malo. “Al momento de la solicitud, no se explicó el propósito del audio. Tampoco se le informó a la demandante que su identidad sería utilizada y explotada comercialmente”, dice la demanda. “No se discutió ningún tipo de compensación. No se firmó ningún contrato o acuerdo, ni licencia, ni autorización alguna”, establece la demanda.

El fragmento en cuestión corresponde al momento en que se escucha a la mujer decir “Mira, puñeta, no me quiten el perreo” en ambas canciones. En la demanda se señala una presunta violación a la ley de derecho a la propia imagen de Puerto Rico. Además, Serrano Rivera ha denunciado que su voz se utilizó sin su consentimiento durante la residencia de Bad Bunny en su natal Puerto Rico. Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo legal se han pronunciado al respecto.

Esta no es la primera vez que el intérprete enfrenta una batalla legal por el mismo motivo. En 2023, su exnovia Carliz de la Cruz pidió una compensación de 40 millones de dólares por derechos de imagen, derechos morales de autor y daños y perjuicios. El reclamo revela que cuando aún eran pareja, Bad Bunny le pidió que se grabara diciendo “Bad Bunny baby”, un audio que posteriormente usó en el estribillo de “Pa’ Ti” y “Dos mil 16”. De acuerdo con la querella, varios ejecutivos de Rimas Entertainment, el sello discográfico del reguetonero, la contactaron para comprarle la grabación, pero no se llegó a un acuerdo y se lanzaron los temas en cuestión. Ninguna de las partes ha confirmado que el proceso legal haya llegado a una resolución.

A pesar de estas controversias, este año se perfila como uno de los más importantes en la carrera del cantante. Tras consolidarse como el artista más escuchado de 2025 en Spotify, el Conejo Malo se prepara para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, una presentación que se espera funcione como un homenaje a Puerto Rico, en un momento marcado por tensiones y debates en el panorama político. A ello se suma la continuación de la gira de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, con la que ha recorrido por ahora distintos países de Latinoamérica antes de dirigirse a Japón, Australia y Europa, reforzando su presencia como una de las figuras más influyentes de la música latina a nivel global.

Sara González
Sara González
Es editora SEO y periodista de EL PAÍS América. Antes trabajó en Grupo Reforma y Televisa. Es originaria de Monterrey, Nuevo León, y vive en Ciudad de México desde 2019.
