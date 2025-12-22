De la reconciliación con J Balvin a los lapsus de Julieta Venegas: las colaboraciones en los conciertos de Bad Bunny marcan sus presentaciones en México

Una casita en la zona que nadie esperaba, dos caídas, la disculpa y unos vecinos enojados, Bad Bunny cerró su serie de conciertos en la capital mexicana tras lograr que sus asistentes tuvieran ocho noches de “bailes inolvidables”. La última de sus presentaciones se hizo especial con un abrazo entre Bad Bunny y J Balvin que se ha convertido en uno de los momentos que más se recordarán de la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS en México. El Conejo Malo le regaló a más de 66.000 espectadores una reconciliación que el público pensaba casi imposible. Los cantantes se dijeron palabras de cariño y se pidieron perdón en el escenario del Estadio GNP, mientras interpretaban cuatro de sus mejores letras juntos (La canción, Qué pretendes, Si tu novio te deja sola y I like it). La primera vez desde 2021.

“Si en algún momento falté en algo. Ya yo me disculpé hace mucho tiempo, la gente no sabe pero tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir estas rimas y qué bueno que fue con México”, mencionó el Conejo Malo. Más tarde, Balvin pondría en su instagram: “Hoy celebro que estemos bien, que la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares. Te quiero, Benito Antonio”.

Otra de las noches más envidiadas fue la sexta, en la que apareció Julieta Venegas para cantar Lo siento BB, Lento y Ojitos lindos, la última de estas melodías es interpretada por Bomba Estéreo en el disco Un verano sin ti. Los usuarios en redes amaron y odiaron la participación de Venegas quien tuvo algunos errores y olvidos de la canción, “Una leyenda que se atrevió a cantar Ojitos lindos con nosotros”, mencionó Benito para darle el espaldarazo. “Buenas noches a todo el mundo, excepto a los que vieron ayer a Julieta Venegas con Bad Bunny, a ustedes no, la vida ya les dio demasiados beneficios”, sentenció un usuario en Twitter.

Los ocho conciertos de Bad Bunny tuvieron una asistencia de más de medio millón de personas, pero no todos pudieron disfrutar de los artistas invitados. El grupo de los nones, en las fechas uno, tres y siete, vivieron el concierto sin más; ningún invitado sorpresa sobre el escenario. Los presentes en las fechas dos, cuatro, seis y ocho se sacaron la lotería de invitados; Feid, Grupo Frontera, Julieta Venegas y, para cerrar, Natanael Cano y J Balvin acompañaron a Benito para interpretar sus colaboraciones y algunas sorpresas.

El primero en subirse al escenario fue el colombiano Feid, quien cantó Perro negro, su canción con Bad Bunny, y algunos de sus éxitos como Chorrito para las ánimas, Castigo y Classy 101. Grupo Frontera era la colaboración más esperada; juntos cantaron UN X100TO. Con Natanael Cano interpretó Soy el Diablo, pero más tarde, J Balvin se robó la atención de todos con el mencionado reencuentro.

Los conciertos del cantante puertorriqueño dejaron una derrama económica de más de tres millones de pesos, pero también una controversia por el lugar en el que se instaló La Casita, en la zona General B y no en General A (que tiene precios más altos) lo que derivó en un comunicado de Ocesa que ofrecía un reembolso a los inconformes y la apertura de más boletos para los “Vecinos”, con precios de 12.183 pesos por sitios atrás del escenario. Lo que menos se recordará serán los dos tropiezos que sufrió Benito en La Casita; se queda, más bien, la sensación de que nunca se volverá a vivir una euforia tan grande por una serie de conciertos.