Bad Bunny destrona a Taylor Swift y vuelve como el artista más escuchado de Spotify en 2025

Bad Bunny actúa en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.

Después de dos años, el puertorriqueño regresa al primer lugar de lo más reproducido en la plataforma de ‘streaming’ con su álbum ‘Debí tirar más fotos’ en un listado dominado por el género urbano

Nunca se fue del top 5 en los últimos años, pero ahora Bad Bunny vuelve a la cima de los artistas más escuchados en el mundo. El puertorriqueño, que ha alcanzado casi 20.000 millones de reproducciones este año, y su álbum Debí tirar más fotos se coronan como lo más reproducido en Spotify, la plataforma de streaming musical más popular, con más de 700 millones de usuarios. Después de ocupar durante dos años el primer puesto, Taylor Swift baja al segundo lugar, un movimiento que consolida el “continuo dominio de artistas de habla hispana y del género urbano”, como describe en conversación con EL PAÍS la directora de Música de Spotify, Melanie Parejo. “No es novedad, sin embargo, la tendencia sigue en alza desde hace ya muchos años”, explica. En los primeros cinco puestos están The Weeknd, Drake y Billie Eilish.

No era tan evidente que Bad Bunny, autor de Un verano sin ti (2022) —que también entró en los 10 discos más escuchados—, se llevaría el primer lugar de artista y álbum. La estadounidense Taylor Swift rompió varios récords con su última entrega, The Life of a Showgirl, y su canción The Fate of Ophelia. “Es verdad que no es lo mismo”, explica Parejo, “porque el álbum del puertorriqueño —responsable del espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl de 2026— salió en la primera semana del año, mientras que el de la norteamericana se publicó a principios de octubre. “Pero hablamos de dos titanes que sí son capaces de darle la vuelta a la tortilla, tanto ella como él”, señala la directiva de Spotify. Al final, se lo llevó el artista urbano. Y les siguieron KPop Demon Hunters, la banda sonora de la pelicula con el mismo nombre; Hit me hard and soft, de Billie Eilish; SOS Deluxe: LANA, de SZA; y Short n’ Sweet, de Sabrina Carpenter.

El perfil de Spotify del artista Bad Bunny que muestra sus canciones más reproducidas. Victor Sanjuan

A la canción del puertorriqueño DtMF —que da nombre al disco— le falta poco para llegar a las 1.200 millones de reproducciones. Aun así, se posiciona en el quinto lugar de los temas más escuchados en la plataforma de streaming. El primer puesto es para Die With A Smile (editada en 2024), de Lady Gaga y Bruno Mars. Una balada que ha recorrido el mundo entero —sobre todo en vídeos de TikTok— y que casi llega a las 2.000 millones de reproducciones sólo en 2025. En total, el tema supera en más del doble las escuchas del éxito de Bad Bunny. Dentro de las primeras cinco más escuchadas están Birds of a feather, de Billie Eilish; APT, de Rosé y Bruno Mars; y Ordinary, de Alex Warren.

En España, Bad Bunny también regresa como el más escuchado del año — y donde ha arrasado con 12 estadios llenos y más de 600.000 entradas vendidas— y deja al español Quevedo en segundo lugar. El artista latinoamericano sería “una presencia incluso sin sacar un álbum —como ocurrió en 2023”, señala Parejo—. Cuatro canciones del puertorriqueño entran en las 10 más reproducidas: Veldá, Baile inolvidable, Nuevayol y DtMF. Todas del nuevo disco.

El dominio del idioma español entre los más escuchados del mundo —que mencionaba la directora de música para el sur y este de Europa en Spotify— se traduce en una presencia (8 de 10) casi absoluta de artistas latinoamericanos en España. El tercer lugar lo ocupa el puertorriqueño Myke Towers. Después del sevillano JC Reyes (en cuarto lugar) y el colombiano Beéle (en quinto), el top 10 en España lo completan originarios de Puerto Rico: Anuel AA, Rauw Alejandro, Mora y Dei V. A excepción de la colombiana Karol G, que es también la cantante femenina más escuchada del país. De nuevo, el género urbano predomina.

Aunque no entra en los 10 más escuchados de España, el mallorquín Rels B es el español más escuchado en el extranjero por segundo año consecutivo. “Tiene un público impresionante que no para de crecer”, señala la directiva de Spotify, “incluye Estados Unidos, pero que lo lidera Latinoamérica”. La segunda posición es para Quevedo, y completa el podio Enrique Iglesias, “otro clásico que siempre está ahí dentro del top 5”, dice Parejo. La lista continúa con Alejandro Sanz y Rosalía, que es la artista española más escuchada en el extranjero.

De las canciones por españoles más reproducidas fuera están Cuando no era cantante, la colaboración del granadino Yung Beef con el mexicano El Bogueto. El segundo y tercer lugar lo ocupan los únicos dos temas editados en 2025: YO y TÚ de Quevedo, Ovy On The Drums y Beéle; y TU VAS SIN (fav) de Rels B, respectivamente. El resto son de años anteriores como Tiroteo - Remix de Marc Seguí, Rauw Alejandro y Pol Granch (editada en 2021), Bailando - Spanish Version, un clásico de Enrique Iglesias, Descemer Bueno y Gente De Zona (editado en 2014). También entran, al igual que otros años, la sesión de Quevedo con Bizarrap (editada en 2022) y Rosas, de La Oreja de Van Gogh (editada en 2003).

Algo que cambió este año con respecto al anterior, fue la ausencia de artistas femeninas encabezando las listas. Aún así la directora de Música de Spotify, Melanie Parejo, asegura que 2025 “ha sido un año muy potente para las mujeres”. Pone de ejemplo el caso de Rosalía, quien ha sacado su cuarto álbum Lux en la recta final del año. Y sin embargo, el 7 de noviembre, se convirtió en el disco más escuchado de una artista de habla hispana en un solo día en la plataforma de streaming. Algo que le valdría “perfectamente para colarse en las listas de lo más reproducido en el mundo del próximo año”: “Va como una bala”, cuenta Parejo.

A partir de hoy, y como cada año, los millones de usuarios de Spotify podrán acceder al Wrapped 2025. Esa palabra “impronunciable” con la que la directiva bromea y asegura que cada vez “tienen más peticiones de cuándo saldrá” la ya famosa dinámica, que muestra su música más escuchada y su evolución en la plataforma: “Es nuestro momento del año”, señala Parejo. No se sorprenda, si Bad Bunny aparece por allí.

Artistas más escuchados en el mundo

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

Artistas más escuchados en España

Bad Bunny Quevedo Myke Towers JC Reyes Beéle Anuel AA Rauw Alejandro Mora Dei V KAROL G

Canciones más escuchadas en el mundo

Die With A Smile, de Lady Gaga y Bruno Mars BIRDS OF A FEATHER, de Billie Eilish APT., de ROSÉ y Bruno Mars Ordinary, de Alex Warren DtMF, de Bad Bunny back to friends, de sombr Golden, de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast luther (with sza), de Kendrick Lamar y SZA That’s So True, de Gracie Abrams WILDFLOWER, de Billie Eilish

Canciones más escuchadas en España

La Plena - W Sound 05, de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums capaz (merengueton), de Alleh y Yorghaki VeLDÁ, de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V BAILE INoLVIDABLE, de Bad Bunny mi refe, de Beéle y Ovy On The Drums NUEVAYoL, de Bad Bunny DtMF, de Bad Bunny Still Luvin, de Delaossa, Quevedo y Bigla The Kid no tiene sentido, de Beéle QLOO*,* de Young Cister y Kreamly

Álbumes más escuchados en el mundo

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film), de KPop Demon Hunters Cast HIT ME HARD AND SOFT, de Billie Eilish SOS Deluxe: LANA, de SZA Short n’ Sweet, de Sabrina Carpenter MAYHEM, de Lady Gaga You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1), de Alex Warren I’m The Problem, de Morgan Wallen GNX, de Kendrick Lamar Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny

Álbumes más escuchados en España

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny BORONDO, de Beéle BUENAS NOCHES, de Quevedo LA CIUDAD, de Alleh y Yorghaki NACER DE NUEVO, de JC Reyes LO MISMO DE SIEMPRE, de Mora CUARTO AZUL, de Aitana Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny Tropicoqueta, de KAROL G PRIMERA MUSA, de Omar Courtz

Podcast más escuchados en el mundo

The Joe Rogan Experience The Diary Of A CEO with Steven Bartlett The Mel Robbins Podcast Call Her Daddy This Past Weekend w/ Theo Von Huberman Lab Crime Junkie Modern Wisdom On Purpose with Jay Shetty The Tucker Carlson Show

Podcast más escuchados en España