El PP de Almeida vota en contra de dedicarle a Robe Iniesta un centro juvenil porque antes quiere hablarlo con su familia

El pleno del Ayuntamiento de la capital ha comenzado con un minuto de silencio al artista recientemente fallecido y ha terminado con un reconocimiento a su carrera

Todos las sensibilidades representadas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Madrid se han puesto de acuerdo en que es necesario reconocer la carrera de Roberto Iniesta, fallecido el pasado 10 de diciembre. La sesión empezó con un minuto de silencio en memoria del artista y, llegando a los últimos puntos, se han puesto de acuerdo en rendirle homenaje. Ahora falta decidir cómo se hará. Aunque Más Madrid ha propuesto ponerle su nombre a un centro juvenil de Carabanchel Alto, el PP, que ha reconocido que es posible, ha votado en contra porque antes quiere asegurarse de que es lo que el músico querría. “Reconocer la labor y la obra de Robe Iniesta tiene que ser una obligación para las administraciones”, ha defendido Carlos Izquierdo, el portavoz del PP en el Consistorio. Al resto de partidos les ha parecido bien.

“Es impresionante ver como tenemos chavales de 15 o 16 años escuchando su música y cómo los que tenemos más de 50 también seguimos conmoviéndonos con su música”, ha señalado Pilar Sánchez, la concejala de Más Madrid que ha llevado la propuesta al pleno. “Hay artistas cuya muerte deja el vacío de su arte”, ha seguido.

En Vox también han reconocido la trascendencia que consiguió el que fue cantante de Extremoduro. “No sabemos a quién votaba, que seguramente no fuera a Vox, pero no nos importa”, ha comenzado el concejal Fernando Martínez. “Este artista podrá gustar más o menos, pero no hay duda de que fue el alma de una de las bandas más influyentes del rock español”, ha señalado.

Por su parte, el socialista Jorge Donaire, ha reconocido ser seguidor del cantante. “Robe nos enseñó a amar y a ensanchar el alma”, ha dicho en referencia al poema de Manolo Chinato al que Roberto Iniesta puso música con su tema Ama, ama, ama y ensancha el alma. “Nunca buscó homenajes institucionales”, ha dicho sobre el cantante. “Nuestro grupo votará a favor porque Robe merece el reconocimiento de esta ciudad”. Y así ha sido.

Sin embargo, la medida no ha salido adelante, pese a los votos a favor de Más Madrid y del PSOE. “No hemos hablado con su familia y creo que es importante hacerlo”, ha explicado el portavoz popular Carlos Izquierdo. “Yo no sé si él querría o no un nombre o no al centro”, ha añadido. Lo que sí ha adelantado es que se va a poner una placa con donde hizo su primer concierto en Madrid el 9 de noviembre de 1991. Es en el local de Sukursal Rock, en la Vía Carpetana, 125, en el distrito de Carabanchel.

La muerte de Roberto Iniesta se ha vivido como un duelo colectivo en España. Su música y su figura ha sido transversal a las diferentes ideologías. En Plasencia (Cáceres), su ciudad de nacimiento, todos los grupos del Ayuntamiento se pusieron de acuerdo en nombrarle hijo predilecto. Cuatro días después de su fallecimiento, miles de personas de todo España fueron hasta allí para rendirle homenaje. En Madrid, todavía está por ver hasta donde llegará el reconocimiento.