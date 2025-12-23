La vida de Cata, la mujer asesinada este domingo en Málaga: “Supo querer aunque casi nunca fue querida”

La Policía Nacional investiga el asesinato de esta joven de 27 años que había estado varios años en el Sistema VioGén, aunque su caso constaba ya como inactivo

La vida de Cata, a quien el domingo la policía encontró asesinada en un descampado en Málaga, no fue fácil nunca. Nació en Ucrania y acabó en un centro de menores tras ser adoptada por una familia andaluza. Apenas cumplidos los 18, fue víctima por primera vez de violencia de género. Se trasladó primero a Granada, para recuperarse, y más tarde se mudó a Málaga, donde intentó reconstruir su vida con el apoyo de entidades como Málaga Acoge y recursos públicos como Puerta Única. Cata intentó reparar su propia vida y fue valiente, cuentan quienes la conocieron.

Alcanzó su objetivo por momentos: consiguió un trabajo, se independizó. Pero las circunstancias que había atravesado la convirtieron en una persona vulnerable que se cruzó, además, con hombres violentos. Sufrió golpes, malos tratos, palizas. Durante años formó parte del sistema VioGén, el de seguimiento de las víctimas de violencia machista y sus agresores, y recibió protección policial, pero desde hace tiempo su caso estaba inactivo. “Vivía con mucho miedo”, relatan quienes la conocían. Tenía 27 años.

Este domingo, ina persona que caminaba cerca del río Guadalmedina fue la que llamó a primera hora al servicio de Emergencias 112 Andalucía. Eran las seis de la mañana y alertaba de que había una mujer sentada en un banco que parecía estar inconsciente. Los servicios sanitarios que llegaron al lugar solo pudieron certificar la muerte de la mujer. Y agentes de la Policía Nacional comprobaron que tenía signos de violencia: varias puñaladas en abdomen y tórax.

El cuerpo fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga, donde se procedió a la autopsia, que confirmó la muerte por heridas de arma blanca, según fuentes cercanas al caso, que subrayan que el informe descarta una agresión sexual. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo del caso para tratar de averiguar qué había ocurrido. Y, sobre todo, determinar quién ha sido el autor del asesinato.

Poco después los investigadores identificaron también a la víctima, una mujer de 27 años nacida en Ucrania pero de nacionalidad española, Cata. Junto a su nombre encontraron un largo historial como víctima de violencia machista, lo que le había hecho figurar durante un largo tiempo en el sistema VioGén “en el pasado”, según fuentes policiales. Tuvo la protección de un agente que era su contacto las 24 horas del día, aunque nunca tuvo una pulsera antimaltrato.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha añadido este martes que el caso “no estaba activo en este momento”. Los investigadores también descubrieron la compleja vida que la joven había llegado desde que fue adoptada por una familia, que la trajo desde su país, Ucrania, hasta Andalucía. La adopción internacional, sin embargo, no acabó bien. Y ella terminó en un centro de menores.

A los 18 años pasó a otro recurso para jóvenes extuteladas. Se echó novio, pero según quienes conocen la historia, él la trató de manera “terrible”. Más tarde tuvo otra pareja que también la sometió a un régimen de violencia. Finalmente, para intentar cortar con la situación, se trasladó a Granada, donde recibió el apoyo de la Fundación Amaranta, que trabaja con mujeres víctimas de violencia de Género.

En 2021 pasó a Málaga, donde formó parte del proyecto Thesan, que empezó aquel año y que cuenta con pisos para mujeres extuteladas, un colectivo especialmente vulnerable, además de un equipo de profesionales que las acompañan hacia su vida adulta.

Ahí pasó dos años. Se matriculó en el IES Vicente Espinel para formarse. Más tarde encontró trabajo como limpiadora de albergues gracias a una empresa de inserción. Encontró su sitio, afianzó su autonomía y en 2023 alquiló una habitación. Fue valiente. A pesar de la mejoría siempre estuvo sola y, con el tiempo, la situación fue a peor. “Supo querer aunque casi nunca fue querida”, señala una de las personas que trabajó con ella.

Se encontró sin un techo al que aferrarse, recibió el apoyo de Puerta Única ―iniciativa de atención a personas sin hogar— y del Centro de Acogida Municipal. En los últimos meses residía en una habitación alquilada en la barriada Palma-Palmilla. Su cuerpo fue encontrado no muy lejos de dicha vivienda.

“Todos podríamos haber hecho más”

“Pese a todos los esfuerzos, a veces suyos y otras veces de aquellos que la acompañábamos, sus sueños no han podido llegar a cumplirse”, escribían este lunes desde Málaga Acoge en sus redes sociales para despedirse de Cata. “El consuelo que nos queda, a todos aquellos que la quisimos, es que su sufrimiento también ha terminado”, insistían desde la asociación, donde reivindican que se mire con dignidad a personas como ella que viven constantemente en una extrema vulnerabilidad.

“Su búsqueda incansable porque la quisiesen la convirtió en una víctima fácil y siempre sufrió mucha violencia. La adopción internacional, su paso por el sistema de protección, la intervención de personas sin hogar, la violencia machista. Se cumplieron muchas circunstancias para la más absoluta exclusión”, relata una de las especialistas del Área de Jóvenes de Málaga Acoge, que recuerda con una sonrisa que a Cata le gustaban los gatos, soñaba con viajar a París y le encantaba maquillarse.

El gesto le cambia de pronto. “No importa ya si la mató la violencia de género, porque siempre fue víctima de violencia de género”, añade quien cree que las administraciones y las asociaciones que ayudaron a la joven o lo intentaron en distintos momentos deben reflexionar sobre el trabajo que hacen. “Creo que, en cierta manera, los servicios públicos deben garantizar los cuidados y la protección de quien no puede garantizársela por sí misma”, añade esa experta, quien cree que el final de Cata es signo de que todo el sistema ha fracasado en su intento de ayudarla. “Todos podíamos haber hecho más”, concluye.

En lo que va de año, 46 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son1.341 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.