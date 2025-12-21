Ir al contenido
_
_
_
_
Sociedad
Feminicidios

Hallado el cadáver de una mujer con varias puñaladas en Málaga

La Policía Nacional, que investiga los hechos, explica que aún no han podido identificar el cuerpo

Nacho Sánchez
Nacho Sánchez
Málaga -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Policía Nacional ha abierto una investigación después de encontrar el cadáver de una mujer con varias puñaladas en un descampado de la zona norte de la ciudad de Málaga. El cuerpo sin vida ha sido localizado por un transeúnte a primera hora de este domingo en una zona cercana a la comisaría del distrito Palma-Palmilla. Fuentes policiales han explicado que el cadáver está aún sin identificar y que agentes del grupo de Homicidios se han hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibía una llamada a primera hora del día en el que una persona alertaba de que había una mujer en un banco y que parecía que se encontraba inconsciente. Explicó que se ubicaba en un descampado cercano al río Guadalmedina y a la comisaría de Policía Nacional del distrito Palma-Palmilla, al norte de la ciudad de Málaga. Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales y servicios sanitarios, que solo pudieron certificar la muerte.

Los primeros agentes que llegaron al lugar observaron que la mujer, de unos 30 años, tenía “aparentes signos de violencia”, según han informado fuentes de la Policía Nacional. Más tarde se comprobó que había recibido varias puñaladas. Tras activar el protocolo judicial y proceder al levantamiento del cadáver, el cuerpo ha sido traslado al Instituto de Medicina Legal para que se le practique la autopsia y determinar la causa de la muerte.

Fuentes policiales han asegurado que la mujer está aún pendiente de ser identificada y que ha sido el grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga el que se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer los hechos.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Nacho Sánchez
Nacho Sánchez
Colaborador de EL PAÍS en Málaga desde octubre de 2018. Antes trabajé en otros medios como el diario 'Málaga Hoy'. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Retraso de 11 horas en un vuelo de Málaga a Londres por la muerte de una pasajera que acababa de embarcar

Nacho Sánchez | Málaga
Sucesos Horta

Los Mossos investigan el asesinato de dos hombres en Molins de Rei y Tarragona

Agencias | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Resultados de las elecciones en Extremadura, en directo | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero necesitará para gobernar a un Vox que crece
  2. Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
  3. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
  4. Manuel Bustos acepta seis meses de cárcel por cargar gastos privados a la Federación de Municipios
  5. Fernando Blasco, matemático: “Ganar el Gordo es más difícil que encontrar un regalo escondido en un asiento del Bernabéu”
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_