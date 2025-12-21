Hallado el cadáver de una mujer con varias puñaladas en Málaga

La Policía Nacional ha abierto una investigación después de encontrar el cadáver de una mujer con varias puñaladas en un descampado de la zona norte de la ciudad de Málaga. El cuerpo sin vida ha sido localizado por un transeúnte a primera hora de este domingo en una zona cercana a la comisaría del distrito Palma-Palmilla. Fuentes policiales han explicado que el cadáver está aún sin identificar y que agentes del grupo de Homicidios se han hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibía una llamada a primera hora del día en el que una persona alertaba de que había una mujer en un banco y que parecía que se encontraba inconsciente. Explicó que se ubicaba en un descampado cercano al río Guadalmedina y a la comisaría de Policía Nacional del distrito Palma-Palmilla, al norte de la ciudad de Málaga. Hasta el lugar se desplazaron efectivos policiales y servicios sanitarios, que solo pudieron certificar la muerte.

Los primeros agentes que llegaron al lugar observaron que la mujer, de unos 30 años, tenía “aparentes signos de violencia”, según han informado fuentes de la Policía Nacional. Más tarde se comprobó que había recibido varias puñaladas. Tras activar el protocolo judicial y proceder al levantamiento del cadáver, el cuerpo ha sido traslado al Instituto de Medicina Legal para que se le practique la autopsia y determinar la causa de la muerte.

Fuentes policiales han asegurado que la mujer está aún pendiente de ser identificada y que ha sido el grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga el que se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer los hechos.