Retraso de 11 horas en un vuelo de Málaga a Londres por la muerte de una pasajera que acababa de embarcar

El aeropuerto de Málaga ha vivido esta semana uno de los episodios más singulares de su historia. Un avión de Easyjet con destino al aeródromo de Gatwick, en Londres, sufrió este jueves un retraso de once horas después de que la tripulación advirtiese antes de despegar que una de sus pasajeras, de 89 años, había fallecido. La familia dijo al personal de la aerolínea que la mujer se encontraba mal y se había quedado dormida, según publicó el diario británico Daily Mail, pero varios turistas relatan en el mismo medio que durante el proceso de embarque ya no tenía vida. La compañía, sin embargo, aseguró este sábado que la mujer murió después de tomar asiento en el avión.

La rocambolesca historia comenzó durante la mañana del jueves. El vuelo entre Málaga y Londres tenía su salida prevista a las 11.15 horas. Entre sus pasajeros se encontraba una mujer de 89 años. Iba acompañada por sus familiares, quienes la trasladaban con ayuda de una silla de ruedas y la embarcaron por la parte trasera del avión, donde la levantaron entre varias personas para ubicarla en su asiento rumbo a Londres. Sus allegados “dijeron al personal de la aerolínea que ella no se encontraba bien y se había quedado dormida”, publica el Daily Mail, donde una de las pasajeras, Elizabeth Rowland, de 19 años y residente en Marbella, aseguraba que en los momentos previos la familia intentaba despertarla y le decía: “¿Puedes oírme? Vamos a subir al vuelo ahora, vamos a embarcar ahora”. “Hablaban con ella y actuaban como si estuviera viva”, relató Rowland.

Ante la aparente normalidad, con la mujer en su asiento, las puertas de embarque se cerraron y el avión empezó a rodar por la pista para ejecutar su despegue hacia las islas británicas. Sin embargo, volvió a su lugar en cuanto el personal de la compañía se dio cuenta de que la mujer no tenía constantes vitales. “Todo el mundo salió del avión y volvimos a la terminal”, relataba otra de las viajeras, Petra Paddington, que contaba lo ocurrido en Facebook. “Todos cuando pasaban a su lado decían que parecía muerta... Y sí, lo estaba”, explicaba en el vídeo que publicó entonces en dicha red social ya pasadas las tres de la tarde.

“Easyjet, ¿Cuándo empezasteis a dejar entrar personas muertas en los aviones? De verdad, sé que no es divertido porque alguien realmente ha muerto mientras hago este vídeo, pero han dejado entrar a alguien que parecía completamente fallecida en el avión”, contaba desde las instalaciones del aeropuerto de Málaga. “No te dejan entrar al vuelo si estás borracho, pero aparentemente está bien si estás muerto y pareces muerto”, insistía, aunque en un comentario posterior destacaba que había “mucha desinformación” donde denunciaba que cada persona en ese vuelto tenía algún sitio en el que estar y culpaba a la aerolínea por permitir que alguien “enfermo o muriendo” subiera al avión. El viaje se retomó finalmente pasadas las diez de la noche del jueves, once horas después de lo previsto.

Este sábado, Easyjet ha querido aclarar lo ocurrido. Fuentes de la compañía de bajo coste han negado que la mujer llegase a su asiento sin vida y que su fallecimiento se produjo “después del embarque”, según recoge Efe. Además, han subrayado que “tenía un certificado médico que la habilitaba para viajar en avión y contaba con la asistencia de personal médico durante el trayecto”. “Fue solo después de embarcar cuando necesitó asistencia médica y, lamentablemente, falleció”, añadieron desde la aerolínea británica, que ha ofrecido “apoyo y asistencia” a la familia y amigos de la pasajera.