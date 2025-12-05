Terremoto de magnitud 4,9 en Málaga: “Ha sido una sacudida muy fuerte”

Poco después de las diez y media de la mañana, Carlos Assiego hablaba por teléfono con una clienta cuando el arbolito de Navidad que tiene en su vivienda ha comenzado a temblar. También una silla. “Pensé que era el centrifugado de la lavadora”, explica el malagueño. Hasta que ha colgado el teléfono y ha visto varios mensajes de WhatsApp donde sus amigos comentaban lo que, en realidad, había sido un terremoto. Este músico de 54 años vive en un primer piso al norte del centro de Málaga y, como él, buena parte de los residentes en la provincia andaluza, además de Sevilla, Granada, Córdoba y Extremadura, han sentido de mayor o menor manera un temblor de intensidad 4,9 registrado a las 10.38 de la mañana. No hay daños materiales ni personales, según han informado desde la Junta de Andalucía, que ha activado la fase de preemergencia de su Plan de riesgo sísmico, por si acaso.

Fuentes de la Red Sísmica Nacional han informado que el movimiento se ha producido a una profundidad de 79 kilómetros bajo el Mediterráneo, en una zona de la costa cercana a Las Lagunas, localidad perteneciente a Fuengirola. “Su intensidad de 4,9 es ya considerable, de sismicidad moderada, pero al tener tanta profundidad las ondas se van disipando”, explica Luis Cabañas, técnico del Instituto Geográfico Nacional (IGN). “Si hubiera sido en superficie, probablemente hubiera causado daños en algún edificio, pero con el epicentro tan profundo no se ha producido ningún daño”, señala el especialista. Aunque minutos después se volvía a registrar un pequeño temblor cerca de Zafarraya —al norte de la comarca de la Axarquía— de 1,9 de intensidad, Cabañas no cree que los fenómenos estén relacionados. “En esa zona se registran varios como ese prácticamente a diario”, afirma. De hecho, según el IGN, ha habido media docena en territorio malagueño o el Mar de Alborán en lo que va de semana.

El de la mañana de este viernes ha durado apenas unos segundos, pero el temblor se ha notado mucho en la provincia de Málaga, sobre todo en la Costa del Sol hasta Estepona al oeste y Nerja al este, además de la costa de Granada —Motril— y en zonas de Córdoba con menor intensidad. También en el Valle del Guadalquivir, la Sierra Norte de Sevilla o incluso en Extremadura, en zonas como Don Benito, Mérida o Badajoz. “Ha sido muy sentido por la población”, destacan desde el organismo público, donde reconocen que han recibido “muchísimas” llamadas, así como notificaciones de ciudadanos que alertaban de lo ocurrido.

Otro de quienes los ha sentido es el irlandés James O’Reilly, residente desde hace varios años en la barriada de El Palo, al este de la ciudad de Málaga. Se encontraba en el centro, junto a su mujer, Betül O’Reilly, en una reunión con su gestor bancario cuando sintieron una sacudida. El profesional les dijo que igual era el aire acondicionado, pero pronto la conversación en la oficina empezó a girar sobre el terremoto. “Y ya confirmamos lo que había pasado. Había sido una sacudida muy fuerte”, destaca el emprendedor. “El mini terremoto que hemos tenido ahora mismo en Málaga me ha puesto el corazón en la garganta”, decía por su parte Andrea Luque en X (antes Twitter), red social a la que muchos acudían a expresar su sorpresa por el movimiento de la tierra. “Pensaba que estaba loca hasta que he entrado en Twittter y el terremoto de Málaga es real”, añadía Paula Durán. “Pensé que era un bus pasando muy rápido”, sostenía Manuel Poggi.

Ante el aluvión de llamadas y avisos que ha recibido el servicio de Emergencias 112 Andalucía en las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, anunciaba poco después del temblor la activación de la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan Ante el Riesgo Sísmico de la comunidad por si existían réplicas posteriores. De hecho, según el documento, esto significa un seguimiento del fenómeno “y la información tanto a las autoridades competentes en materia de protección civil y a la población en general”. “Estamos en seguimiento directo”, ha subrayado Sanz, que ha insistido en la ausencia de daños materiales o personales.