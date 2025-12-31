La Grossa de Cap d’Any: sorteo del miércoles 31 de diciembre

El sorteo de la Grossa de Cap d' Any se celebra este miércoles 31 de diciembre

La Grossa Cap d’Any es uno de los sorteos más especiales del año en Cataluña. Los billetes para participar se pueden comprar en los puntos de venta de la red comercial de Loterías de Cataluña. Se ponen a la venta 100.000 números (del 00000 al 99999), con un total de 35 series, 5 de ellas en formato electrónico. El precio por billete es de 10 euros. Hay 5 grandes premios.

En la actualidad, Loterías de Catalunya tiene cuatro sorteos con el nombre de la Grossa como son: La Castanyeda, Sant Jordi, La Revetlla, La Diada, además de los sorteos dels Divendres.

Boleto de La Grossa Cap d'Any 2025.

Grossa de Cap d’Any: comprobar números premiados

Se podrán consultar los números premiados tras la finalización del sorteo a través de la página oficial de Grossa Catalana, donde aparecerán todos los resultados. Si eres uno de los afortunados con este sorteo puede obtener información a través de la página de sorteos de el EL PAÍS, donde encontrará los resultados de los principales sorteos del día. Este miércoles, además de la Grossa, es el momento de probar suerte con todos los sorteo de La Bonoloto y del Cuponazo de la ONCE.

Premios de la Grossa de Cap d’Any

La Grossa, el primer premio, con un importe de 200.000 € por billete. El segundo premio, 65.000 € por billete; el tercero, 30.000 € por billete; hay dos cuartos premios, 10.000 € por billete; y, por último, tres quintos premios de 5.000 € por billete.

Categoría de premios Todas las cifras Núm. anterior Núm. posterior 4 últimas cifras 3 últimas cifras 2 últimas cifras Última cifra 1º Premio 200.000€ 2.000€ 2.000€ 1.000€ 250€ 35€ 10€ 2º Premio 65.000€ 650€ 650€ 300€ 75€ 25€ – 3º Premio 30.000€ 500€ 500€ 200€ 35€ 20€ – 4

Premios 10.000€ 200€ 200€ 100€ 30€ 15€ – 5

Premios 5.000€ 150€ 150€ 75€ 25€ 10€ –

Grossa de Cap d’Any: horario del sorteo

El sorteo de La Grossa de la Cap d’Any 2025 se celebrará el 31 de diciembre coincidiendo con la despedida del año. El resultado se podrá conocer desde las 13.00 horas del mediodía, una vez finalizadas todas las extracciones del sorteo.

¿Dónde puedo comprar la Grossa de Cap d’Any?

Los billetes se pueden adquirir en cualquiera de los puntos de venta habituales de Loterías de Cataluña.

¿Dónde cobrar los premios de la Grossa de Cap d’Any?

Tras jugar la Grossa de Cap d’Any y resultar haber sido agraciado, recibirás un ingreso directamente en la cuenta bancaria que previamente facilitaste. Se ha recordar que los premios caducan pasados 90 días de la fecha del sorteo correspondiente. Desde EL PAÍS o la Grossa Catalana puedes consultar los números que han sido premiados en el sorteo de este año.