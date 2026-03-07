Un “orgulloso” Hansi Flick celebra el triunfo en San Mamés: “Son más que tres puntos”

“Un partido menos y tres puntos más”. El técnico del Barcelona, Hansi Flick, se ha mostrado especialmente satisfecho tras la victoria lograda en San Mamés ante el Athletic Club, un triunfo que, a su juicio, tiene un valor que va más allá de los tres puntos. El entrenador alemán quiso poner en contexto la dificultad del escenario y el significado competitivo de imponerse en uno de los campos más exigentes del fútbol español. Una victoria además que evidencia que el Barcelona sigue siendo una pesadilla para el Athletic desde la llegada del alemán al banquillo azulgrana. Flick ha instaurado un dominio casi absoluto en los enfrentamientos entre ambos equipos: seis partidos, seis victorias. El balance es demoledor: 17 goles a favor y solo uno en contra.

“Creo que hay un ambiente especial en este equipo; y lo valoro. Valoro cómo están juntos, el comportamiento que tienen. Todo es fantástico, estoy contento. Después del 3-0, pese a la eliminación, vi un buen ambiente en los entrenamientos. Los veo centrados en el trabajo y eso es importante. No era fácil ganar aquí y es fantástico haberlo hecho”, explicó Flick tras el encuentro, destacando el ambiente de confianza y trabajo que percibe dentro del vestuario azulgrana. El técnico insistió en que el momento del equipo es consecuencia directa del compromiso diario de los jugadores. “Estamos enfocados en entrenar bien. Es lo que necesitamos”, añadió.

Más allá del resultado inmediato, Flick también puso el foco en la repercusión que tiene el triunfo en la pelea por la liga. El Barcelona mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid, una distancia que el técnico considera importante en este momento del campeonato. Por eso da especial valor a la victoria conseguida en San Mamés. “Son más que tres puntos. Un partido menos y tres puntos más. Es la mejor situación”, explicó el entrenador alemán, consciente de que cada jornada empieza a tener un peso mayor a medida que avanza la temporada.

El entrenador azulgrana quiso además contextualizar la dificultad del escenario. Ganar en San Mamés nunca es un ejercicio rutinario. El estadio bilbaíno, empujado por una de las aficiones más intensas del fútbol europeo, convierte cada visita en un desafío competitivo y emocional para cualquier rival. “No es fácil ganar aquí contra este fantástico equipo que siempre está apoyado por sus aficionados”, señaló Flick, reconociendo el nivel del Athletic y el ambiente que siempre rodea los partidos en Bilbao.

Por todo ello, el técnico alemán insistió en el orgullo que le genera la actuación de sus jugadores. Flick considera que triunfos como el conseguido en San Mamés refuerzan la identidad competitiva del grupo y consolidan el camino que está siguiendo el equipo desde el inicio de la temporada. “Estoy orgulloso. Es maravilloso ganar aquí”, concluyó el entrenador del Barcelona, satisfecho por una victoria que, además de reforzar su posición en la clasificación, confirma la capacidad del equipo para responder en uno de los escenarios más exigentes del campeonato.

Hansi Flick ha aprovechado su comparecencia, asimismo, para deshacerse en elogios hacia Pedri, del que ha dicho que “hace a todo el mundo mejor”. En su opinión, “es un jugador que cambia partidos. Se relaciona bien con todos. Hace a todos mejores, es diferente. Pero también es importante lo que he visto del equipo, que ha luchado con una unidad”, incidió el técnico alemán.

Para el técnico alemán, triunfos como este son los que terminan marcando el rumbo de una temporada. Por eso insistió en el valor del resultado: más que tres puntos, una muestra de madurez, confianza y ambición en la carrera por el título.