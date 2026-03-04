La confesión de Hansi Flick tras intentar la remontada: “Fue un riesgo dejar que Pedri jugara 90 minutos”

El canario, que hacía poco que regresaba de una lesión muscular, aguantó hasta el final del partido de vuelta de las semifinales de Copa ante el Atlético: “Lo necesitábamos en el campo, por eso le pregunté si podía seguir”, confesó el técnico alemán

En el minuto 71, Alejandro Balde se marchaba entre lágrimas lesionado en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Había entrado al terreno de juego al principio del encuentro después de que Jules Koundé también se rompiese muscularmente, situación que obligó a Hansi Flick a intercambiar los laterales de Cancelo y Balde. Mientras este último se acercaba a realizar el cambio, en la banda esperaban preparados Ronald Araujo y Marc Casadó.

La idea: que entrase por Pedri si era necesario, ya que el canario contaba tan solo dos partidos desde que había regresado de su lesión. Pero el centrocampista se acercó a la banda a hablar con Flick. En el marcador aún figuraba el 2-0; el equipo aún creía en la remontada. Aunque visiblemente fatigado tras el gran esfuerzo físico, Pedri le dijo que podía continuar.

Justo después llegó el tercer gol, y la esperanza. Y el faro del Barça jugó hasta el final. “Estoy contento de que no sucediese [el cambio], para ser honesto. Creo que necesitábamos a Pedri en el campo, por eso le pregunté si podía seguir. Estoy muy feliz, porque fue un riesgo dejar que jugara 90 minutos. Me dijo después del partido que no le ha pasado nada. Está bien”, confesó Flick en rueda de prensa.

Aquella era la última ventana de cambio disponible para el Barcelona, la última oportunidad de darle descanso al canario antes de una hipotética prórroga —que jamás llegó— en la que dispondría de una sustitución adicional. Y pocos minutos después, Pedri empezó a estirar y a caminar visiblemente cansado. Se notó en Flick, de nuevo, su preocupación desde la banda. Pero el 8 azulgrana le indicó desde el campo que nada tenía que ver con su lesión anterior, y se recuperó para continuar.

No era, tampoco, la primera vez que Flick miraba a Pedri, y Pedri miraba a Flick. Antes, durante el partido, el técnico alemán ya se preocupó de la condición física del canario. Él, por su parte, le indicaba que todo iba bien levantándole el dedo pulgar.

No era la idea que Pedri disputase todo el encuentro. El propio Flick lo advirtió en la rueda de prensa previa al encuentro: “Tenemos que gestionarlo. Nos quedan más partidos después de este, pero el encuentro ante el Atlético de Madrid es muy importante. Ya veremos cuántos minutos puede jugar”. El canario venía de una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, el 21 de enero contra el Slavia de Praga. En total, 30 días y siete partidos lejos del césped. Regresó ante el Levante 25 minutos, y brilló 32 ante el Villarreal.

Frente al Atlético completó el partido. Incansable, recuperó balones (14), interceptó las salidas del Atlético, organizó al equipo, siempre remando hacia adelante como faro del ataque. “Pedri, si no es el mejor del mundo, es de los mejores. Es una máquina. Le dará muchas alegrías al Barça y a la selección”, aseguró Koke. “Hoy volvía Pedri, volvía Raphinha. Juegan a otro ritmo. El primer tiempo de hoy fue muy bueno por parte de ellos”, añadió Simeone.

Pedri cayó al suelo con el pitido final, completamente agotado. Al igual que sus compañeros. “Hemos acabado tiesos”, compartió Marc Bernal en zona mixta. Flick había llamado a sus jugadores y a la afición a hacer “posible lo imposible”. Estuvo cerca de lograrlo.