Bonoloto: comprobar sorteo del miércoles 31 de diciembre

Consulte si ha resultado agraciado con los números premiados del sorteo de este miércoles

Bonoloto comprobar sorteo dl 31 de diciembre de 2025
El País
El País
Madrid -
Loterías y Apuestas del estado sortea de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

La Bonoloto consiste en un sorteo en el que se deben escoger un mínimo de 6 números (del 1 al 49) para realizar cada una de las apuestas. Los números escogidos pueden ser seleccionados por cada jugador o de forma automática mediante las máquinas que existen en las administraciones de lotería.

Existen las apuestas simples, que son aquellas en las que se seleccionan 6 números, y también las apuestas múltiples, en las que se pueden seleccionar hasta 11 números.

Durante cada sorteo, además de los seis números ganadores, también se extraen un número complementario y un reintegro.

Todos los premios de la Bonoloto

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:

  • 1ª categoría (6 aciertos)
  • 2ª categoría (5 aciertos + número complementario)
  • 3ª categoría (5 aciertos)
  • 4ª categoría (4 aciertos)
  • 5ª categoría (3 aciertos)
  • Reintegro

El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.

¿Dónde se puede ver la Bonoloto?

El Sorteo de este miércoles 31 de diciembre, con motivo de ser Nochevieja, se celebra a las 19:30 horas y se puede seguir a través de la página de SELAE. Para todos aquellos que no puedan seguir en directo el sorteo, desde la misma página se ofrecerán todos los números premiados escasos minutos después de concluir el sorteo.

Otros Sorteos

