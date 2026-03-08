No hay freno para Alcaraz, inabordable otra vez para Dimitrov

El número uno completa un estreno muy serio en California contra el búlgaro (6-2 y 6-3, en 66 minutos) y se medirá el lunes con Rinderknech, al que ya superó en Doha

El búlgaro Grigor Dimitrov, ese talento onírico que un día fascinó —más por lo que se imaginaba que podía llegar a hacer que por lo que realmente ha conseguido, que en realidad no es poco—, intuye rápidamente por dónde van a ir los tiros otra vez. De un año a otro, déjà vu: ahí enfrente sacude de nuevo a la pelota un Alcaraz serio, eléctrico y enchufado que resuelve el duelo con la determinación habitual, sin titubeos, hegemónico. Aplastante. El número uno, de 22 años, certifica el 6-2 y 6-3 en apenas 66 minutos y se encontrará en la jornada del lunes con Arthur Rinderknech, al que ha derrotado en los cinco precedentes.

“Este torneo me va muy bien, desde primera vez que vine aquí”, recuerda el ganador, refiriéndose especialmente a los triunfos que obtuvo en las ediciones de 2023 y 2024. ¿Que al parecer ha aumentado sensiblemente la velocidad de la pista? Poco importa, visto lo visto. Igual que ayer, Alcaraz riega el desierto del Valle de Coachella de pelotazos maravillosos, cargados en su mayoría de pólvora a raudales y con toda la intención. En un instante del segundo set, todavía no ha escupido la bola el cemento por el bote y Dimitrov, siempre caballeroso, ya está aplaudiéndole. Sencillamente inalcanzable. Simplemente portentoso.

De Australia a Doha y de ahí a California, un hilo conductor: la victoria. Encadena Alcaraz ya 13, por lo que se sitúa a cuatro de las mejores secuencias (17) que firmaron Pete Sampras y Roger Federer en un inicio de temporada. “El viento lo complica todo y sabía que Grigor siempre es muy peligroso, pero he podido adaptar mi juego y estoy muy contento por cómo me han salido hoy las cosas”, expresa el de El Palmar, pulcro desde todos los ángulos: el tiro, el saque y la conversión. Tres roturas le brindan el pase rápido y al búlgaro se le tuerce el gesto porque en la única opción que dispone, golpea manso hacia mitad de la red.

El instante corresponde al séptimo juego del segundo parcial. Y ahí sí, definitivamente, el partido termina para él porque Alcaraz no afloja un pelo y continúa flotando sobre la superficie áspera y granulada de Indian Wells, el escenario que tanto le gusta: aroma a barbacoa, el sol y plácidas jornadas de golf. Eso sí, también un invitado que viene y va, llamado viento, que complica mucho las trayectorias y convierte el juego con asiduidad en un ejercicio tanto de precisión como de intuición. Le sobra movilidad y olfato al español, que a su vez ya enlaza 30 triunfos sobre pista dura y al aire libre. No cae bajo ese contexto desde que perdiera ante David Goffin en Miami, hace poco más de un año.

En esta ocasión, Dimitrov no llega a inquietarle de verdad en ningún momento. Llamado a ser una figura, al búlgaro le queda al menos el consuelo de haber configurado una identidad propia y reconocible, con un tenis exquisito e igualmente explosivo, pero también con una musculatura y una mente demasiado frágiles. Perseguido en los últimos tiempos por las lesiones e instalado hoy día en el 42º peldaño del circuito, se marcha al menos habiéndole arrebatado al líder actual tres juegos más que hace un año. Incontestable e invicto, Alcaraz mantiene el rumbo y el ritmo, confiando una vez más en la dentellada.