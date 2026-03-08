No hay freno para Alcaraz, inabordable otra vez para Dimitrov
El número uno completa un estreno muy serio en California contra el búlgaro (6-2 y 6-3, en 66 minutos) y se medirá el lunes con Rinderknech, al que ya superó en Doha
El búlgaro Grigor Dimitrov, ese talento onírico que un día fascinó —más por lo que se imaginaba que podía llegar a hacer que por lo que realmente ha conseguido, que en realidad no es poco—, intuye rápidamente por dónde van a ir los tiros otra vez. De un año a otro, déjà vu: ahí enfrente sacude de nuevo a la pelota un Alcaraz serio, eléctrico y enchufado que resuelve el duelo con la determinación habitual, sin titubeos, hegemónico. Aplastante. El número uno, de 22 años, certifica el 6-2 y 6-3 en apenas 66 minutos y se encontrará en la jornada del lunes con Arthur Rinderknech, al que ha derrotado en los cinco precedentes.
“Este torneo me va muy bien, desde primera vez que vine aquí”, recuerda el ganador, refiriéndose especialmente a los triunfos que obtuvo en las ediciones de 2023 y 2024. ¿Que al parecer ha aumentado sensiblemente la velocidad de la pista? Poco importa, visto lo visto. Igual que ayer, Alcaraz riega el desierto del Valle de Coachella de pelotazos maravillosos, cargados en su mayoría de pólvora a raudales y con toda la intención. En un instante del segundo set, todavía no ha escupido la bola el cemento por el bote y Dimitrov, siempre caballeroso, ya está aplaudiéndole. Sencillamente inalcanzable. Simplemente portentoso.
De Australia a Doha y de ahí a California, un hilo conductor: la victoria. Encadena Alcaraz ya 13, por lo que se sitúa a cuatro de las mejores secuencias (17) que firmaron Pete Sampras y Roger Federer en un inicio de temporada. “El viento lo complica todo y sabía que Grigor siempre es muy peligroso, pero he podido adaptar mi juego y estoy muy contento por cómo me han salido hoy las cosas”, expresa el de El Palmar, pulcro desde todos los ángulos: el tiro, el saque y la conversión. Tres roturas le brindan el pase rápido y al búlgaro se le tuerce el gesto porque en la única opción que dispone, golpea manso hacia mitad de la red.
13-0 in 2026.— Tennis TV (@TennisTV) March 8, 2026
31 outdoor hardcourt matches won in a row.@carlosalcaraz is flying! pic.twitter.com/xBCuzChblY
El instante corresponde al séptimo juego del segundo parcial. Y ahí sí, definitivamente, el partido termina para él porque Alcaraz no afloja un pelo y continúa flotando sobre la superficie áspera y granulada de Indian Wells, el escenario que tanto le gusta: aroma a barbacoa, el sol y plácidas jornadas de golf. Eso sí, también un invitado que viene y va, llamado viento, que complica mucho las trayectorias y convierte el juego con asiduidad en un ejercicio tanto de precisión como de intuición. Le sobra movilidad y olfato al español, que a su vez ya enlaza 30 triunfos sobre pista dura y al aire libre. No cae bajo ese contexto desde que perdiera ante David Goffin en Miami, hace poco más de un año.
En esta ocasión, Dimitrov no llega a inquietarle de verdad en ningún momento. Llamado a ser una figura, al búlgaro le queda al menos el consuelo de haber configurado una identidad propia y reconocible, con un tenis exquisito e igualmente explosivo, pero también con una musculatura y una mente demasiado frágiles. Perseguido en los últimos tiempos por las lesiones e instalado hoy día en el 42º peldaño del circuito, se marcha al menos habiéndole arrebatado al líder actual tres juegos más que hace un año. Incontestable e invicto, Alcaraz mantiene el rumbo y el ritmo, confiando una vez más en la dentellada.
DJOKOVIC, DEL VÓMITO A LA REMONTADA
A Alcaraz le espera en la siguiente ronda Rinderknech, con el que ya se topó recientemente en Doha. El francés (30 años y 28º del mundo) no necesitó siquiera saltar a la pista, puesto que su adversario, Juan Manuel Cerúndolo, abandonó de antemano.
Novak Djokovic, por su parte, logró enderezarse después de un inicio torcido contra el polaco Kamil Majchrzak. Finalmente, el campeón de 24 grandes venció por 4-6, 6-1 y 6-2 (en 2h 12m), y se enfrentará en la tercera ronda a Aleksandar Kovacevic (72º).
Nole sufrió una ligera indisposición después de un intercambio de 40 golpes y compitió con una malla protectora en el brazo derecho a raíz de unas molestias que se hicieron palpables durante el partido. No obstante, se rehízo con maestría.
La jornada de este domingo deparó, además, la eliminación de la cántabra Cristina Bucsa (6-2 y 6-3 favorable a Elise Mertens) y otro adiós, el de Roberto Bautista (3-6, 6-3 y 6-2 para Jack Draper). Elena Rybakina avanzó (doble 6-2 a Hailey Baptiste) y Mirra Andreeva le endosó un doble 6-0 a Solana Sierra.
Este lunes intervendrán Aryna Sabalenka (Jaqueline Cristian), Jannik Sinner (Denis Shapovalov), Coco Gauff (Alexandra Eala) y João Fonseca (Tommy Paul), entre otros y otras.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.