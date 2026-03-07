El viejo debate que divide a las tenistas: jugar o no a cinco sets visibilizaría la igualdad, pero también daría más peso al físico

El Open de Australia baraja igualar el formato femenino con el masculino a partir de 2027 y las profesionales apuntan a un doble factor: la resistencia y la extensión de los grandes

Recientemente, el director del Open de Australia, Craig Tiley, deslizó que su torneo baraja la posibilidad de que los partidos del cuadro femenino se disputen a partir de 2027 a cinco sets, en vez de los tres tradicionales en el circuito de la WTA. “La idea es que fuera a partir de cuartos de final”, precisó en unas declaraciones recogidas por The Athletic. “Todos los estudios muestran que el interés aumenta cuanto más largos son los partidos. Y nosotros, como deporte, tenemos que crecer”, agregó. Con sus palabras, el directivo reavivó el viejo debate y las profesionales han ido pronunciándose en Indian Wells: ¿Deberían las mujeres competir bajo el mismo formato que los hombres?

La histórica Billie Jean King, precursora fundamental de la paridad en el tenis, lo tiene claro: sea a tres o sea a cinco, unos y otras deberían regirse por los mismos parámetros. “Todo el mundo sigue diciendo que no queremos, pero estamos muy dispuestas. Todas las mujeres estamos dispuestas a jugar tres o a cinco sets”. De hecho, King considera que debería recortarse la duración de los partidos masculinos, ya que, en su opinión, “les exige demasiado esfuerzo” y al final perjudica a sus físicos: por ende, a sus carreras. Al mismo tiempo, la estadounidense discrepa de aquellos que asocian la cuantía de los premios al tiempo invertido en la pista: “En el mundo del espectáculo no te pagan por el tiempo que actúas”.

Históricamente, los hombres siempre han competido en los grandes torneos a cinco mangas —el récord lo fijan las 11h 05m del duelo entre John Isner y Nicolas Mahut, en la primera ronda de Wimbledon de 2010— y las mujeres a tres —con Francesca Schiavone y Svetlana Kuznetsova como protagonistas, con las 4h 44m de los octavos del Open de Australia en 2011—. Tan solo en formatos experimentales (exhibiciones) se alteró el guion. La propuesta de Tiley, sin embargo, reactiva la división en un instante en el que, paradójicamente, el tenis busca captar nuevas audiencias y dinamizar la acción —la última generación y la brevedad— para que no se eternicen los partidos.

Por una parte, están aquellas voces que reclaman el cambio por una cuestión de igualdad y, por otra, esas otras que apuntan a que el giro sería perjudicial para la modernización del producto, así como para los maltrechos cuerpos de las jugadoras de élite por la saturación del calendario y la actividad continuada. En otros casos como el de la número uno, Aryna Sabalenka, la aprobación responde directamente a un beneficio personal. La bielorrusa, de 27 años, cree que si los encuentros de la WTA fueran a cinco sets, ella tendría hoy un palmarés todavía más brillante. Es decir, que en lugar de los cuatro majors que lucen en su vitrina podrían ser más.

Sabalenka, durante una rueda de prensa en California. Aaron Favila (AP)

“Si fuera así, siento que podría ganar más Grand Slams. Físicamente soy muy fuerte y estoy bastante segura de que mi cuerpo podría manejarlo, así que, ojalá se haga. Eso es, ¡hagámoslo!”, expresó la de Minsk, imponente en su estreno en California la pasada madrugada: 6-4 y 6-2 a Himeno Sakatsume. “Supongo que otras tendrían que hacer mucho trabajo físico, pero esto es deporte y debemos cuidarnos al máximo. Si se hiciera, creo que yo tendría una ventaja enorme”, sentencia ella, una de las tenistas más poderosas desde el punto de vista de la resistencia. En términos de fuerza, pulmones y aguante, no hay muchas que puedan seguirle el paso.

La arista hormonal

Su inmediata perseguidora, Iga Swiatek, no termina de verlo claro a pesar de que también posee un físico privilegiado. “Suena raro, teniendo en cuenta que vamos hacia un mundo cada vez más acelerado”, señaló antes de su debut contra Kayla Day. La polaca, por tanto, no está convencida de que “al público le gustase” y duda de que las jugadoras puedan ser capaces de “mantener la calidad durante los cinco sets”. Swiatek esgrime que “los hombres son más fuertes y pueden soportarlo mejor”, así como que un hipotético cambio obligaría a las tenistas a tener que rediseñar su calendario para incrementar la preparación de cara a los cuatro grandes torneos.

Paula Badosa, en cambio, no duda. A pesar de los problemas físicos que arrastra desde hace tres años, bromea primero —“no sé si soy la más indicada para hablar de esto porque últimamente…”— e indica después: “Estamos listas”. La española (28 años) alega en unas declaraciones concedidas a Tennis Head que las jugadoras “hemos entrenado toda la vida para eso” y que las tenistas de hoy día son “superfuertes” y han “evolucionado mucho”. Precisa además que “habría que considerar cada detalle” y recuerda el factor hormonal: “La gente olvida que nosotras pasamos por algunas circunstancias que son difíciles de manejar en cuanto energía. Los hombres, no”.

Conchita Martínez y Mirra Andreeva, durante un entrenamiento. Jayne Kamin-Oncea (IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

Al igual que Sabalenka, la norteamericana Coco Gauff, número tres del mundo, cree que los cinco sets le beneficiarían en términos de esfuerzo. No obstante, Gauff matiza que la idea debería aplicarse a todo el torneo y no solo a partir de los cuartos de final, porque eso “va en contra del propósito de la igualdad de condiciones”, al mismo tiempo que teme que la competición difícilmente podría resolverse en las dos semanas que dura un Grand Slam. En la misma línea se expresa la última campeona en Australia, la kazaja Elena Rybakina, quien anticipa que el paso de tres a cinco sets sobre la marcha no sería fácil de asimilar desde la óptima mental. En resumidas cuentas, ella no lo ve claro.

Tampoco lo comparte la quinta del mundo, Jessica Pegula. “Sé que hay partidos muy emocionantes y que dejan huella, pero en la mayoría de los casos, se llega a las cinco mangas por el cansancio de los jugadores, por su necesidad de gestionar la energía. Muchos me lo han dicho”, contestó. La norteamericana, a la cabeza hoy día del Consejo de Jugadoras de la WTA, también percibe una gran complejidad en lo relativo a la programación y opina que “no sería lo más agradable” el hecho de “tirarse diez horas viendo un par de partidos”. En cualquier caso, antepone que hay “atletas espectaculares” y que las chicas pueden jugar a cinco sets. Sin embargo, apostilla: “No es necesario que lo hagamos. No sería bueno”.