La auditoría de los pagos del PSOE descarta la financiación irregular, pero cuestiona gastos reembolsados a Ábalos

El informe externo concluye que todos los ingresos en la caja del partido están justificados. Entre los gastos liquidados al exministro y su equipo hay dos menús infantiles y una comida para nueve personas en Navidad

La publicación, el pasado 12 de junio, de un informe de la Guardia Civil que implicó de lleno al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en una supuesta trama corrupta en torno al Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, obligó al secretario general del partido, Pedro Sánchez, a ofrecer una rueda de prensa en Ferraz por primera vez en siete años. El presidente del Gobierno pidió perdón por confiar en Cerdán y se comprometió a encargar una auditoría externa sobre las cuentas del PSOE. El trabajo se encomendó a dos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid que hace unos días han entregado un informe de 108 páginas que concluye que todos los ingresos y gastos en efectivo en la caja del PSOE están justificados y no hay ningún movimiento ajeno al circuito oficial de la tesorería. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, sí advierte, no obstante, de algunas anomalías en comprobantes de gastos presentados por Ábalos y su equipo, como comidas inusualmente caras, tickets de menús infantiles, una comida para nueve personas en un restaurante de Valencia el día de Navidad o facturas distintas del mismo día y en la misma franja horaria.

Fuentes del PSOE señalan que este documento no se ha entregado de momento al Tribunal Supremo ni a la Audiencia Nacional, donde el partido sí ha enviado ya, a petición del juez Ismael Moreno, la documentación sobre todos los pagos en efectivo realizados a cargos, militantes y simpatizantes de 2017 a 2024. El juez Moreno abrió una pieza separada sobre los gastos en efectivo del PSOE para despejar las dudas que habían surgido a lo largo de la investigación que apuntaban a la posibilidad de que Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, investigados por corrupción en el Supremo, podrían haber blanqueado dinero usando las liquidaciones de gastos del partido o incluso que la formación pudiera haberse financiado de forma irregular. El PSOE siempre ha negado esta posibilidad y el informe externo que ha recibido lo confirma, según fuentes de Ferraz.

El documento ha sido elaborado por Félix Alberto Vega Borrego y César Martínez Sánchez, catedrático y profesor titular, respectivamente, de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid. Ambos firman lo que se conoce como una auditoría forense (forensic audit, en el argot), una investigación que analiza exhaustivamente información y documentación contable para detectar posibles irregularidades. El objeto del informe es doble, según describen sus autores: revisar toda la información de la cuenta que tiene el PSOE para nutrir su caja de dinero en efectivo y analizar las liquidaciones de gastos hechas a los equipos de la Secretaría de Organización durante la etapa de Ábalos (2017 hasta junio de 2021) y Cerdán (junio 2021 a junio de 2024).

La primera parte examina todos los ingresos en efectivo en la caja de Ferraz desde 2017. Los catedráticos señalan que en todos los ejercicios, “sin excepción”, la caja se nutre “fundamentalmente” del remanente del ejercicio anterior y de reposiciones en efectivo realizadas desde una cuenta del partido en el BBVA que cuentan “con justificante bancario individualizado y coinciden exactamente con los importes y fechas” reflejados en la documentación del partido. En total, el informe da cuenta de 39 ingresos que suman casi un millón euros (940.388 euros), de los cuales más de 500.000 corresponden a la etapa de Ábalos y más de 400.000 a la de Cerdán. “No existe ningún movimiento de efectivo de origen externo al circuito ordinario de tesorería”, señala el documento.

Los autores aseguran que este análisis permite verificar “la existencia de una trazabilidad íntegra” entre las entradas en efectivo registradas en caja y los correspondientes movimientos bancarios, aunque se han encontrado “una serie de ingresos atípicos de carácter marginal” que no provienen de esa cuenta corriente. Se trata de un total 7.283,79 (“menos del 1% del total de entradas”, advierten los expertos) que el informe vincula a ingresos por venta de merchandising (1.393,21 euros durante la Fiesta del Orgullo de 2018 y 2.516,60 en la de 2019) u otros conceptos excepcionales como la venta como chatarra de material de la sede del partido (420,4 euros en 2018, 408 en 2019 y 100 en 2020) o un premio de 1.000 euros en la Lotería de Navidad de 2022.

“Ingresos atípicos” esporádicos

Los autores consideran que estos “ingresos atípicos” responden a “operaciones esporádicas y plenamente identificadas” y que no afectan a su conclusión global sobre el funcionamiento de la caja del PSOE, que el informe califica de “coherente, cerrado y verificable”. Los expertos destacan que todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos y todas las salidas está “correctamente documentadas”. “El examen de la cuenta de caja [...] permite afirmar que las entradas de efectivo en metálico tienen un origen plenamente trazable y documentado”, incide el documento.

La segunda parte del informe analiza de forma exhaustiva una muestra de las liquidaciones de gastos abonadas a Ábalos y su equipo. En los cuatro años de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización, el partido abonó liquidaciones en efectivo de gastos de su equipo por 7.299,04 euros (2017), 33.652,08 (2018), 55.411,26 (2019), 30.795,51 (2020) y 237,83 (hasta julio de 2021). Los autores del informe señalan que el PSOE puso a su disposición una hoja de Excel que recoge todas estas liquidaciones (también constan cuatro pagos del periodo entre 2021 y 2024, correspondientes a la etapa de Cerdán, pero que no se han incluido en el análisis por su bajo importe, de entre 80,66 y 375,25 euros). En total, el partido entregó 190 apuntes que suman 126.858,89 euros, lo que supone un importe medio por apunte de 667,68 euros.

El informe recoge el total de los reembolsos año a año, pero solo ha analizado una muestra en la que se han incluido todas las liquidaciones con un importe igual o superior a 2.000 euros, con la excepción del año 2017, en el que no existió ninguna liquidación por ese importe y se ha analizado la más alta (de 1.366,9 euros). En total, se han revisado 18 liquidaciones de “gastos de representación” y “gastos de funcionamiento”, cada una de las cuales está formada por varias facturas o recibos que se corresponden esencialmente con gastos de comida y, en menor medida, de desplazamiento (sobre todo taxis y aparcamientos) y gasolina. Estas liquidaciones analizadas suman 64.784,7 euros (el 51,07% del importe total liquidado a Ábalos y su equipo), una cantidad que, según los expertos, resulta “suficientemente representativa”.

Los autores destacan que la mayoría de los apuntes corresponden a recibos de restaurantes situados en el eje Madrid-Valencia, provincia de origen de Ábalos y por la que era diputado, aunque constan tickets de otras ciudades y alguna en el extranjero (como un viaje a París). Los expertos advierten de que, en la mayoría de los recibos, no consta el destinatario en los comprobantes de gastos, salvo en casos excepcionales en los que aparecen, sobre todo, Ábalos; quien fuera su asesor, Koldo García; y el que fue chófer del primero, Eduardo Cantos. Fuentes del partido señalan que, en la mayoría de las ocasiones, era Koldo García quien cobraba la liquidación y, supuestamente, la abonaba a la persona que hubiera realizado cada pago.

Comprobantes ilegibles y gastos “notoriamente improcedentes”

La horquilla de los importes de los recibos analizados oscila entre los 3 euros el más bajo y 703,95 el más alto, y también difiere mucho la horquilla de comensales, que van desde uno solo hasta 15, “con un recurrente consumo de menús cerrados”, señalan los expertos, que advierten de que hay “numerosos” comprobantes que son parcial o totalmente ilegibles, “lo que podría afectar a la representatividad de los resultados obtenidos”. Pero al margen de estos casos, en general se trata, según los autores, de gastos de restauración usuales: menús, bebidas y cafés.

No obstante, el informe ha hallado algunos conceptos que se consideran “notoriamente improcedentes”, como un menú infantil en un restaurante de Madrid y otro en uno de Valencia en el año 2020 “que no parece que puedan corresponderse con las labores propias de la secretaría de Organización del PSOE”, señalan los autores, que recalcan, con todo, que el importe total por este concepto es “anecdótico” (16,50 euros). Los expertos ven también “muy llamativo” que se haya incorporado el recibo de un restaurante correspondiente a una comida para nueve personas el 25 de diciembre (día de Navidad) de 2019, aunque no incluyen en el informe su importe.

Hay también comprobantes de restaurantes realizados el mismo día y los autores los han analizado por si pudiera haber “algún tipo de yuxtaposición o incompatibilidad manifiesta”. En algunos casos, señalan que un recibo podría corresponder a la comida y otro a la cena, pero hay algunas liquidaciones que incluyen dos o más apuntes en un mismo restaurante en una misma franja horaria, ante lo que los autores del informe no encuentran una explicación “evidente”.

Para detectar posibles gastos “suntuarios o excesivos”, los autores han tomado como referencia la dieta de manutención que recoge un real decreto de 2002 sobre indemnizaciones por razón del servicio para el Grupo 1 (que engloba, entre otros, a los altos cargos, magistrados del Supremo y embajadores). Esa norma cifra la dieta en 53,34 euros, pero los autores del informe la han redondeado hasta los 60 euros por comensal porque no se actualiza desde 2005. En general, señalan, entre 2017 y 2019 los gastos que superaron ese umbral fueron menos del 5%. La situación cambia, sin embargo, en 2020, donde hasta un 25% de los recibos superan la cifra de 60 euros por persona.

El análisis arroja que hay una serie de establecimientos que Ábalos y su equipo visitaban de forma habitual, como alguno situado en la calle Ferraz, en el entorno de la sede del PSOE, o el restaurante madrileño La Chalana, que ha sido citado en informes de la Guardia Civil por haber acogido reuniones entre los supuestos miembros de las tramas investigadas. Al haber varios recibos de un mismo local, los expertos ponen el foco en facturas con importes medios por comensal muy superiores a otras analizadas en esos mismos establecimientos. Por ejemplo, una de La Chalana recoge “un menú” por 332 euros, lo que supone un “gasto extraordinario” muy por encima de los gastos medios habituales y que tampoco se compadece con el coste por comensal de otras facturas de ese restaurante. Los expertos advierten que a este mismo restaurante correspondían también dos facturas seguidas en el mismo día a las que no habían encontrado una explicación.

En la relación de recibos analizados de 2020 se acumulan los que superan, con mucho, el umbral de los 60 euros por persona, llegando a importes de hasta casi 200 euros por comensal y facturas por importes de más de 400 euros y sin apenas detalles de las que es imposible saber a cuántas personas correspondía.

Fuentes del PSOE explica que, tras este documento, el partido trabaja ya para elaborar otro informe que profundice en algunos datos. Por ejemplo, contrastar los recibos de gastos liquidados con la agenda de Ábalos y su equipo en los días correspondientes a cada factura.