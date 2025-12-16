El PSOE entrega a la Audiencia Nacional los datos sobre los pagos en efectivo entre 2017 y 2024

El Partido Socialista ha entregado este martes en una memoria USB toda la documentación requerida por el juez Ismael Moreno sobre los pagos en efectivo realizados a cargos, militantes y simpatizantes de 2017 a 2024. En el escrito presentado, el partido reclama que esa información se analice en una pieza protegida bajo secreto de sumario al tratarse de datos enormemente sensibles.

El magistrado indicó el pasado 3 de diciembre que el partido debía facilitar los datos de todos los abonos hechos, “con independencia” del “destinatario” rechazando así las pretensiones de los socialistas, que enviaron un escrito al tribunal para pedir que aclarara este extremo, ya que entendían que solo debían remitir la información relativa a los imputados en el sumario (como José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán). Moreno defiende que no ha quedado “suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE dispondría en su propia sede para hacer frente a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios”. Y añade: “Esta forma de pago no era infrecuente”.

La decisión del magistrado se produjo en el marco de la línea de investigación abierta en el caso Koldo para indagar sobre el sistema de reintegro en metálico de gastos al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asistente, Koldo García. El magistrado ha impulsado estas pesquisas después de que su compañero Leopoldo Puente, instructor del Tribunal Supremo, le enviase un escrito a finales de octubre para advertirle de que habían surgido “incógnitas” a “despejar” sobre esos pagos. En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción ha añadido que existe la posibilidad de que se cometiesen una “serie de conductas que pudieran ser calificadas de un ilícito penal, desde el blanqueo de capitales a un posible desfalco cometido contra” el PSOE.