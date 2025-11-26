La Audiencia Nacional reclama al PSOE los pagos en metálico entre 2017 y 2024
El magistrado Ismael Moreno pide así indagar en la contabilidad del partido
El titular del Juzgado Central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha requerido al PSOE que facilite la “relación de pagos en metálico efectuados” y los justificantes durante 2017 y 2024. Moreno pide así indagar en la contabilidad del partido, después de que haya abierto una investigación para esclarecer el supuesto descuadre en los pagos al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.
En una providencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, con fecha de este miércoles 26 de noviembre, Moreno apoya la petición de la Fiscalía Anticorrupción que indica que la documentación aportada por el PSOE hasta ahora “no es esclarecedora”, en tanto que “se indica que con cierta periodicidad los fondos en metálico contabilizados en caja procedían de su cuenta bancaria”.
[Noticia de última hora. Habrá ampliación]
