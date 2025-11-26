Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
Audiencia nacional

La Audiencia Nacional reclama al PSOE los pagos en metálico entre 2017 y 2024

El magistrado Ismael Moreno pide así indagar en la contabilidad del partido

Irene Dorta
Irene Dorta
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El titular del Juzgado Central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha requerido al PSOE que facilite la “relación de pagos en metálico efectuados” y los justificantes durante 2017 y 2024. Moreno pide así indagar en la contabilidad del partido, después de que haya abierto una investigación para esclarecer el supuesto descuadre en los pagos al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

En una providencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, con fecha de este miércoles 26 de noviembre, Moreno apoya la petición de la Fiscalía Anticorrupción que indica que la documentación aportada por el PSOE hasta ahora “no es esclarecedora”, en tanto que “se indica que con cierta periodicidad los fondos en metálico contabilizados en caja procedían de su cuenta bancaria”.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación]

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Irene Dorta
Irene Dorta
De Tenerife. Ha trabajado en el área de tribunales e investigación de 'El Independiente' y 'La Razón'. Participó en el equipo de investigación del documental del Pequeño Nicolás para Netflix. Premio a mejor periodista joven de la APM 2024. 
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Baliza de emergencia V16 con geolocalización. COMPRA POR 49,95€ (15% DE DESCUENTO)
SEMANA BLACK FRIDAY AMAZON. Baliza de emergencia V16 con geolocalización. COMPRA POR 49,95€ (15% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de viaje apta para cabina de avión. COMPRA POR 18,99€ (37% DE DESCUENTO)
Mochila de viaje apta para cabina de avión. COMPRA POR 18,99€ (37% DE DESCUENTO)
escaparate
Juego de 3 sartenes Tefal de Jamie Oliver en varias medidas. COMPRA POR 69,99€ (54% DE DESCUENTO)
Juego de 3 sartenes Tefal de Jamie Oliver en varias medidas. COMPRA POR 69,99€ (54% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares inalámbricos Bluetooth con cancelación de ruido. COMPRA POR 26,99€ (46% DE DESCUENTO)
Auriculares inalámbricos Bluetooth con cancelación de ruido. COMPRA POR 26,99€ (46% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_