La Federación negocia llevar a Qatar la Supercopa de España de 2027

La próxima edición no puede celebrarse en Arabia Saudí al coincidir con la Copa Asia, que se juega en el país del 7 de enero al 5 de febrero

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lleva meses buscando ubicación para la Supercopa de 2027. Pese al contrato en vigor para celebrar el torneo en Arabia Saudí hasta 2029, el año que viene resulta imposible organizarlo allí en las fechas habituales de enero ya que el país organiza la Copa Asia entre el 7 de enero y el 5 de febrero. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha mantenido conversaciones con varios países de la zona interesados en acoger el torneo español, entre los que Qatar se perfila como sede, según fuentes federativas.

No sería la primera vez que la Supercopa se disputa fuera de Arabia Saudí desde que se trasladó allí por primera vez en 2020. El año siguiente la pandemia obligó a que se jugara en España, en Andalucía. Entonces se alargó el contrato existente un año, que es el mismo modelo que estudia ahora la RFEF con los saudíes. El acuerdo vigente vencería en 2030 y la federación compensaría las cantidades no ingresadas correspondientes a 2027 con el nuevo organizador, dispuesto a acercarse a los 40 millones anuales que aporta ahora Arabia Saudí.