Mbappé no viaja a Arabia para la Supercopa de España

El francés, con un esguince de rodilla, se queda fuera de la lista de jugadores del Real Madrid que vuelan a Yeda para la semifinal del jueves contra el Atlético

Aunque Xabi Alonso no quiso descartar el domingo que Kylian Mbappé pudiera viajar este miércoles a las 15.00 con el Real Madrid a Yeda para la Supercopa, el francés se ha quedado fuera de la lista de jugadores que participarán en el torneo que empiezan el jueves con la semifinal contra el Atlético (20.00, La1). El delantero no se ha recuperado del esguince en la rodilla izquierda del que el club informó el pasado 31 de diciembre y que ya le dejó fuera del encuentro contra el Betis el domingo (5-1). Se queda en Madrid, aunque fuentes del club insisten en no cerrar la puerta a su posible presencia el domingo en una hipotética final en función de cómo haya evolucionado.

El caso de Trent se ha tratado de manera distinta. El inglés, también lesionado, viaja a Arabia Saudí, donde seguirá con su recuperación, aunque las mismas fuentes descartan que pudiera jugar el domingo. Militão, en cambio, también se queda en Madrid.

Mbappé ha sufrido molestias al menos desde el 7 de diciembre, en el partido contra el Celta, y se perdió tres días más tarde el duelo contra el Manchester City en el Bernabéu (1-2). Regresó el 14 para jugar contra el Alavés en Vitoria, donde marcó un gol que le permitía mantener su empeño de superar el récord de Cristiano Ronaldo de 59 goles con el Madrid en un año natural. Mbappé volvió a jugar el partido completo el 17 contra el Talavera (dos tantos) y también el 20 contra el Sevilla (otro gol). Igualó la marca de Cristiano, se fue de vacaciones y mostró molestias en el entrenamiento abierto al público del 30 de diciembre. Al día siguiente, el Madrid publicó el parte médico en el que daba cuenta de su esguince. Desde entonces, Xabi Alonso siempre ha transmitido que esperaría hasta el último momento anterior a cada cita para ver si podía contar con el máximo goleador del equipo.