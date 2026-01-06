Mbappé no viaja a Arabia para la Supercopa de España
El francés, con un esguince de rodilla, se queda fuera de la lista de jugadores del Real Madrid que vuelan a Yeda para la semifinal del jueves contra el Atlético
Aunque Xabi Alonso no quiso descartar el domingo que Kylian Mbappé pudiera viajar este miércoles a las 15.00 con el Real Madrid a Yeda para la Supercopa, el francés se ha quedado fuera de la lista de jugadores que participarán en el torneo que empiezan el jueves con la semifinal contra el Atlético (20.00, La1). El delantero no se ha recuperado del esguince en la rodilla izquierda del que el club informó el pasado 31 de diciembre y que ya le dejó fuera del encuentro contra el Betis el domingo (5-1). Se queda en Madrid, aunque fuentes del club insisten en no cerrar la puerta a su posible presencia el domingo en una hipotética final en función de cómo haya evolucionado.
📋✅ ¡Nuestros convocados para la Supercopa de España! pic.twitter.com/gnVNTLq5Qe— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 6, 2026
El caso de Trent se ha tratado de manera distinta. El inglés, también lesionado, viaja a Arabia Saudí, donde seguirá con su recuperación, aunque las mismas fuentes descartan que pudiera jugar el domingo. Militão, en cambio, también se queda en Madrid.
Mbappé ha sufrido molestias al menos desde el 7 de diciembre, en el partido contra el Celta, y se perdió tres días más tarde el duelo contra el Manchester City en el Bernabéu (1-2). Regresó el 14 para jugar contra el Alavés en Vitoria, donde marcó un gol que le permitía mantener su empeño de superar el récord de Cristiano Ronaldo de 59 goles con el Madrid en un año natural. Mbappé volvió a jugar el partido completo el 17 contra el Talavera (dos tantos) y también el 20 contra el Sevilla (otro gol). Igualó la marca de Cristiano, se fue de vacaciones y mostró molestias en el entrenamiento abierto al público del 30 de diciembre. Al día siguiente, el Madrid publicó el parte médico en el que daba cuenta de su esguince. Desde entonces, Xabi Alonso siempre ha transmitido que esperaría hasta el último momento anterior a cada cita para ver si podía contar con el máximo goleador del equipo.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Los grandes países de Europa reclaman a Trump que respete a Groenlandia tras las amenazas de anexión
Ábalos pide al Congreso recuperar sus derechos como diputado
Sarah Paulson homenajea a Diane Keaton con un tatuaje en el día que hubiera cumplido 80 años: “Te extrañaré hasta el fin de los tiempos”
La CIA recomendó dar el poder de Venezuela a Delcy Rodríguez ante el riesgo de que María Corina Machado no controlara el ejército
Lo más visto
- El abogado que logró la liberación de Julian Assange por el caso Wikileaks representará a Maduro en el juicio por narcoterrorismo en Nueva York
- Xi Jinping se pronuncia de forma velada sobre Venezuela: “Las prácticas de intimidación hegemónica afectan gravemente al orden internacional”
- El PP defiende ahora que “hay dudas sobre si se ha infringido el Derecho Internacional” en Venezuela
- Así le hemos contado las noticias de Venezuela tras la detención de Maduro este 5 de enero de 2026
- Lotería del Niño 2026, en directo | El primer premio es para el 06703