Xabi Alonso, sobre Gonzalo: “El que lo merece, tiene la oportunidad”

La tarde que faltaba Kylian Mbappé fue la tarde de Gonzalo García, canterano siempre a la espera de los minutos a los que no alcanza el francés, retazos. “Ha sido un partido soñado para él”, resumió Xabi Alonso después de que el delantero de 21 años se hubiera ido al vestuario con el balón del partido por marcar tres goles. “Jugar en el Bernabéu, en la primera temporada en el primer equipo y conseguir hat trick... Estaba con ganas de marcar en el estadio y me alegro mucho por él. Me alegro mucho por el trabajo diario. Cuando le toca jugar, cuando no le toca jugar... Siempre tiene una actitud impresionante. Es un gran ejemplo de lo que es un canterano del Real Madrid”.

Fue un encuentro de reivindicación del producto de La Fábrica, que firmó los cinco tantos. La cuenta la completaron Raúl Asencio y Fran García. No se registraba una manita de jugadores formados en la casa desde 1989, en tiempos de la Quinta del Buitre, según los registros de Mister Chip. “Es muy buena noticia por todo el gran trabajo que se hace, porque siempre responden cuando tienen la oportunidad”, dijo Xabi. “El que lo merece tiene la oportunidad. Esto es el fútbol. El verde te pone y el verde te quita. Y cuando tú respondes ahí es normalmente porque has estado trabajando, porque has tenido buena actitud”.

Como durante el Mundial de Clubes, torneo que terminó como pichichi, Gonzalo volvió a convertir los minutos en goles. Pero sus oportunidades están siempre marcadas por la disponibilidad de Mbappé. El Madrid comunicó el pasado 31 de diciembre que el francés sufre un esguince en la rodilla izquierda. El periodo de recuperación es incierto. En Francia se ha informado de que necesitará al menos dos semanas para recuperarse, pero el club no lo descarta todavía para la Supercopa, en la que disputan la semifinal contra el Atlético de Madrid el jueves en Yeda. Xabi también mantuvo este domingo la puerta abierta a poder contar con él: “No está totalmente descartado. Vamos a esperar hasta el martes que viajamos, a ver cuáles son sus sensaciones. Entonces tomaremos la última decisión, pero seguimos apurando las opciones y las sensaciones con Kylian”.

En cualquier caso, si finalmente el 10 no está disponible para la semifinal, el técnico del Real encontró en el partido contra el Betis motivos para encarar la semana con cierto optimismo: “Ha sido una victoria importante para empezar el año, una victoria merecida. Después de cómo habíamos acabado el año, empezar así era importante. Con calma, pero con buenas sensaciones de cara ahora a la Supercopa”.

Además del resultado y de los goles de Gonzalo, las prestaciones defensivas del delantero también seducen al entrenador, siempre preocupado por el equilibrio del equipo. “Hoy en día el fútbol te demanda trabajar en equipo sin balón. Cómo inician la presión los delanteros, y cómo están defendiendo no solo en la presión alta, sino cuando tienen que juntarse a la altura que pueden coger cerca de los pivotes para ahí lanzar la presión... Gonzalo lo entiende muy bien. Tienen una gran agresividad y una muy buena aceleración. Tiene un momento de presión muy bueno, y luego tiene gol, que es lo fundamental para un delantero”, dijo. “Ayuda mucho a que el equilibrio defensivo sea mucho mejor”.

El único pequeño borrón fueron los pitos que volvió a recibir Vinicius, al que defendió el técnico. “Vini ha aportado mucho. Ha entrado muy bien en el partido, ha conseguido la tarjeta [a su defensor], luego han tenido que cambiar al lateral derecho y ha sido muy desequilibrante sobre todo en la primera parte. Es insistente, aporta al equipo. A mí el partido que ha hecho Vini me ha gustado, y va a ser fundamental. Ahora nos vamos a la Supercopa y en el partido contra el Atlético Vini va a ser muy importante”.