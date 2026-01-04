Real Madrid - Real Betis en directo | El equipo blanco busca estrenar el 2026 con una victoria para mantenerse a cuatro puntos del Barcelona

Los de Xabi Alonso se miden a un conjunto verdiblanco invicto a domicilio sin Mbappé y con muchas miradas sobre Vinicius tras los pitos con los que lo despidió el Bernabéu el año pasado

El Real Madrid arranca 2026 en el Santiago Bernabéu enfrentándose al Real Betis, sexto clasificado y todavía invicto a domicilio, con el objetivo de afianzar su reacción en la Liga y mantener el pulso por el liderato antes de la Supercopa de España. Lo hace sin Kylian Mbappé, sustituido por Gonzalo en el once, y con muchas miradas sobre Vinicius, pitado por su propia grada en el último partido del año pasado en el estadio. Las tres victorias consecutivas del Real, frente al Alavés y el Sevilla en Liga y ante el Talavera en Copa, permitieron a los de Xabi Alonso mitigar la tensión reinante después de la nefasta racha de solo dos triunfos en ocho encuentros entre todas las competiciones y llegar con una calma relativa al parón navideño. Sin embargo, las sensaciones siguen sin ser demasiado optimistas en el club blanco, abonado esta temporada a la inspiración de Mbappé. El equipo blanco necesita ganar para mantener la distancia de cuatro puntos con el Barça, que el sábado derrotó al Espanyol en el derbi barcelonés en un partido marcado por las paradas de Joan García.