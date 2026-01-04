Real Madrid - Real Betis en directo | El equipo blanco busca estrenar el 2026 con una victoria para mantenerse a cuatro puntos del Barcelona
Los de Xabi Alonso se miden a un conjunto verdiblanco invicto a domicilio sin Mbappé y con muchas miradas sobre Vinicius tras los pitos con los que lo despidió el Bernabéu el año pasado
El Real Madrid arranca 2026 en el Santiago Bernabéu enfrentándose al Real Betis, sexto clasificado y todavía invicto a domicilio, con el objetivo de afianzar su reacción en la Liga y mantener el pulso por el liderato antes de la Supercopa de España. Lo hace sin Kylian Mbappé, sustituido por Gonzalo en el once, y con muchas miradas sobre Vinicius, pitado por su propia grada en el último partido del año pasado en el estadio. Las tres victorias consecutivas del Real, frente al Alavés y el Sevilla en Liga y ante el Talavera en Copa, permitieron a los de Xabi Alonso mitigar la tensión reinante después de la nefasta racha de solo dos triunfos en ocho encuentros entre todas las competiciones y llegar con una calma relativa al parón navideño. Sin embargo, las sensaciones siguen sin ser demasiado optimistas en el club blanco, abonado esta temporada a la inspiración de Mbappé. El equipo blanco necesita ganar para mantener la distancia de cuatro puntos con el Barça, que el sábado derrotó al Espanyol en el derbi barcelonés en un partido marcado por las paradas de Joan García.
El colegiado Alejandro José Hernández Hernández, perteneciente al Comité de Las Palmas, será el encargado de impartir justicia. El canario acumula más de 250 partidos en la élite del fútbol español desde su debut en la categoría en la temporada 2012/13. Estará asistido en el VAR por Juan Luis Pulido Santana (Comité de Árbitros de Las Palmas).
Con tres dianas y dos asistencias, 'Cucho' Hernández ha generado cinco goles en las siete últimas jornadas de LaLiga con el Real Betis. El colombiano ha participado en diez goles a lo largo del curso liguero, su mejor registro de participación en una única temporada en Primera División.
El conjunto merengue pasa examen sin Kylian Mbappé, que ha marcado nueve de los trece tantos del Real Madrid en el presente curso de la Champions League (69% sobre el volumen total), ha generado a través de goles y asistencias 22 de los 36 que ha hecho el club blanco en LaLiga (61'1% sobre el volumen total) y anotó dos de los tres goles en Copa del Rey contra el Talavera. El francés ha participado en el 63'4% de los goles en competición oficial esta campaña.
Solo el Barcelona (14) ha rematado en más ocasiones al palo en LaLiga que el conjunto verdiblanco (8), las mismas veces que el Real Madrid. Es el décimo equipo de las principales ligas europeas que más estrellan sus disparos en la madera tras Manchester United (11), Nápoles (11), Newcastle United (10), Bayern de Munich (10), Bayer Leverkusen (9), PSG (9), Milan (9) y Crystal Palace (9).
La entidad de Chamartín registra el cuarto peor diferencial de LaLiga (-6.35) entre goles marcados (36) y xG (42.35), solamente empeorado por Rayo Vallecano (-10.31), Athletic Club (-8.09) y Real Oviedo (-7.17). Esta métrica sirve para pedir la diferencia entre los goles de un equipo y la cantidad de tantos que estadísticamente se esperaba hacer a partir de las oportunidades creadas.
Los heliopolitanos han conseguido puntuar como visitante en seis de los últimos ocho encuentros de LaLiga ante los merengues (2V 4E 2D) después de enlazar siete derrotas entre las temporadas 2007/08 y 2016/17.
El Real Madrid solo ha ganado uno de los últimos cinco enfrentamientos en LaLiga frente al Real Betis (3E 1D), perdiendo el último enfrentamiento de la temporada pasada: 2-1 en el Benito Villamarín en el mes de marzo.
¡¡¡¡¡¡PELLEGRINI REPITE ALINEACIÓN!!!!!! El técnico chileno calca el mismo once titular utilizado en la victoria frente al Getafe en La Cartuja para despedir el año 2025, repitiendo con Ángel Ortiz en el lateral derecho, dando continuidad a Aitor Ruibal en el frente de ataque y priorizando a Ricardo Rodríguez por delante de Valentín Gómez para ocupar el lateral izquierdo. Deossa y Marc Roca enlazan tres titularidades consecutivas en la sala de mandos verdiblanca.
¡¡¡¡¡¡GONZALO GARCÍA ENTRA EN EL ONCE TITULAR!!!!!! La baja por lesión de Kylian Mbappé condiciona la alineación de Xabi Alonso, apostando por la entrada de Gonzalo García como punta de lanza y la continuidad de Rodrygo Goes. Las novedades llegan en el medio con la titularidad de Eduardo Camavinga y el regreso de Álvaro Carreras tras cumplir el ciclo de sanción.
Por su parte, Manuel Pellegrini comenzará con los siguientes once jugadores (4-2-3-1): Álvaro Valles - Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan Ricardo Rodríguez - Marc Roca, Nelson Deossa - Antony, Pablo Fornals, Aitor Ruibal - Juan Camilo 'Cucho' Hernández
¡¡Ya tenemos los onces iniciales confirmados!! Xabi Alonso pone en liza la siguiente alineación (4-4-2): Thibaut Courtois - Fede Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras - Rodrygo Goes, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchoauméni, Jude Bellingham - Gonzalo García y Vinícius Junior.
Los verdiblancos se presentan a Chamartín con la cuenta de resultados lejos de La Cartuja intacta. En ese sentido, es el único equipo de LaLiga que no conoce la derrota este curso liguero como visitante, firmando tablas en seis de sus ocho salidas (2V). Es uno de los tres equipos de las cinco principales ligas europeas que no han perdido a domicilio todavía junto a Milan (4V 3E) y Bayern de Munich (6V 1E).
La contundente victoria ante el Getafe en la última jornada del año 2025 (4-0) fue un punto de inflexión para un Real Betis al que los dos últimos meses de campeonato doméstico le han puesto contra las cuerdas, dejándose puntos en cuatro de las últimas siete fechas ligueras. Ese rendimiento ha provocado que haya perdido distancia con las plazas de la Liga de Campeones, a las que tiene ahora mismo a siete puntos.
El mes de enero puede ser decisivo para el cuadro blanco, que en cuestión de semanas se va a jugar el título de la Supercopa de España, el pase a la Liga de Campeones sorteando el playoff eliminatorio y el objetivo de reducir los cuatro puntos de distancia que tiene con el Barcelona por el liderato de LaLiga. El de hoy es uno de los seis compromisos que va a tener en cuestión de 24 días, siete en el caso de alcanzar la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí.
Los dos triunfos en LaLiga frente al Sevilla (2-0) y Deportivo Alavés (1-2) para despedir el 2025 no maquillan las cicatrices que dejaron la derrota frente al Celta de Vigo en Chamartín (0-2) ni las dudas en torno a Xabi Alonso.
El Santiago Bernabéu abre las puertas al año 2026 con tres puntos en juego para dos equipos perseguidores. El Real Madrid arranca el año queriendo reducir la distancia por el liderato con el Barcelona al mismo tiempo que el Real Betis quiere recuperar el terreno perdido con el Espanyol para aferrarse a la quinta plaza que da acceso a la Europa League.
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Sean bienvenidos a la retransmisión de este partido entre el Real Madrid Club de Fútbol y el Real Betis Balompié, correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga 2025/26. ¡Comenzamos con la previa del encuentro (16:15h)!
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Real Madrid - Real Betis en directo | El equipo blanco busca estrenar el 2026 con una victoria para mantenerse a cuatro puntos del Barcelona
El Gobierno de Milei estrena un nuevo esquema cambiario, mientras busca recursos para pagar vencimientos de deuda
El Barça da un golpe sobre la mesa en el clásico ante el Madrid
Condenado a un año de cárcel un ultraderechista por el ciberataque a la web del PSOE en plena ola de protestas ante Ferraz
Lo más visto
- Así le hemos contado la última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro
- La Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense que ha capturado a Maduro
- El ataque de Estados Unidos a Venezuela amenaza con provocar una nueva subida del precio del petróleo
- La lotería perdida y hallada de Villamanín
- El ataque de EE UU en Venezuela abre una nueva época de intervenciones en América Latina