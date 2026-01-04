Vinicius busca su remontada en el Bernabéu

El desplome del Real Madrid en los últimos meses de 2025 cabe entre dos sustituciones de Vinicius en el Bernabéu. El 26 de octubre se fue del clásico en el minuto 71, con 2-1 y una estruendosa colección de aspavientos de queja hacia Xabi Alonso, que mantenía la mirada alejada del desplante. Menos de dos meses más tarde, el 20 de diciembre, el brasileño salió del partido contra el Sevilla en el 82, con 1-0 y bajo una estruendosa pitada mientras su entrenador le aplaudía desde la banda, donde le esperaba con un abrazo. Además del desfondamiento del equipo, estas dos escenas marcan también el desenamoramiento de la grada con el brasileño, a quien se había entregado incluso en sus inciertos comienzos, la época de las bromas y la desconfianza de Zidane. El estadio siempre le quiso. Hasta la última noche que estuvo allí.

Vuelve esta tarde. El Madrid recibe al Sevilla en el Bernabéu (16.15, Dazn), de donde el brasileño salió furioso en diciembre. Después de la larga pitada, cambió su foto de perfil en Instagram: retiró la que tenía con la camiseta del Madrid y la sustituyó por una con la de Brasil. Vinicius maneja personalmente su cuenta, según fuentes de su entorno. Después del desplante de octubre a Xabi, con este otro a la afición terminó el fútbol de un 2025 decepcionante: “Sabemos que no ha sido un año bonito para nosotros”, dijo ya de vuelta de vacaciones, en el entrenamiento navideño abierto al público del 30 de diciembre. “No tenemos dudas de que vamos a volver. Vamos a ganar otra vez”.

Vinicius pasó sus días de vacaciones entre Dubái y Brasil, con su novia, Virginia Fonseca, y rodeado de amigos. El descanso después del frustrante 2025, que su gente dice que necesitaba, le fue llevando al apaciguamiento. No recuperó su vieja foto de perfil en Instagram, pero al día siguiente del entrenamiento abierto, en Nochevieja, publicó en esa cuenta una fotografía sosteniendo la camiseta del Madrid: “Que sea un año increíble. 2026. Hala Madrid siempre. Os quiero”, escribió. Y lo acompañó con un corazón blanco.

El Real y Vinicius entran esta tarde en un periodo decisivo, empezando por lo más inmediato para el brasileño, su reencuentro con el Bernabéu después del encontronazo. “A Vini le veo bien, con alegría y sonriente”, dijo ayer Xabi, que cree que la reconciliación comienza por el rendimiento en el campo. “Mañana somos nosotros los que tenemos que dar para recibir. Queremos transmitir buena energía, contagiar ganas y el ritmo que necesitamos para competir. Si eso fluye en ambas direcciones, disfrutaremos”.

El partido contra el Betis, que aún no ha perdido fuera de casa esta temporada, abre una pequeña serie muy exigente que puede terminar de decantar el futuro de Xabi, del que recela parte de la directiva del club. El Madrid disputa el jueves que viene la semifinal de la Supercopa de España en Yeda contra el Atlético, que le arrolló con un 5-2 en el primer gran tropezó en septiembre, en el Metropolitano. Si gana, le espera en la final del domingo el Barça o el Athletic. La lesión de Mbappé, descartado hoy y con mínimas opciones de jugar en Yeda, llevará el foco aún más sobre Vinicius, que no marca desde el 4 de octubre. El brasileño empieza hoy su remontada con el Bernabéu en un año de Mundial, con un Brasil a medio hacer y con la renovación de su contrato, que vence en junio de 2027, aún pendiente.